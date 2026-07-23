15 305 zł brutto miesięcznie. Są najnowsze dane o zarobkach pielęgniarek
Z ostatnich danych AOTMiT wynika, że 158 872 pielęgniarek (72,42 proc.) jest zatrudnionych na umowie o pracę. Z kolei 36 494 z nich (16,64 proc.) pracuje na umowie zlecenia lub umowie o dzieło, a 23 999 (10,94 proc.) – na kontraktach.
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Rynek Zdrowia przypomina, że zgodnie z wprowadzoną w 2022 r. nowelizacją ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia pielęgniarki zaszeregowane zostały – w zależności od kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku – do trzech z dziesięciu grup tabeli płac. Tym samym:
Minimalne płace pielęgniarek, po lipcowej waloryzacji wynagrodzeń w ochronie zdrowia, wynoszą w:
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Maksymalne wynagrodzenie pielęgniarek, jak podaje Rynek Zdrowia powołując się na dane AOTMiT, sięga ponad 24 tys. zł brutto. Natomiast mediana zarobków (brutto) wygląda następująco:
W grupie 2. najwięcej pielęgniarek zarabia (brutto) w przedziale 15 000 zł – 15 500 zł. Natomiast w grupie 5. najczęstsze zarobki (brutto) mieszczą się w przedziale 12 500 zł – 13 000 zł, a w grupie 6. – 11 000 zł – 11 500 zł.
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Rynek Zdrowia przeanalizował dane AOTMiT również pod kątem najwyższych i najniższych średnich wynagrodzeń (brutto) w poszczególnych województwach.
Okazuje się, że województwa z najwyższymi średnimi wynagrodzeń w przypadku poszczególnych grup zaszeregowań to:
Z kolei województwa z najniższymi średnimi wynagrodzeń w przypadku poszczególnych grup zaszeregowań to:
Czytaj więcej: Maksymalnie ponad 24 tys. zł dla pielęgniarki. Jest nowy raport na temat wynagrodzeń
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