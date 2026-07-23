Z ostatnich danych AOTMiT wynika, że 158 872 pielęgniarek (72,42 proc.) jest zatrudnionych na umowie o pracę. Z kolei 36 494 z nich (16,64 proc.) pracuje na umowie zlecenia lub umowie o dzieło, a 23 999 (10,94 proc.) – na kontraktach.

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Minimalne płace pielęgniarek od 1 lipca 2026 r.

Rynek Zdrowia przypomina, że zgodnie z wprowadzoną w 2022 r. nowelizacją ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia pielęgniarki zaszeregowane zostały – w zależności od kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku – do trzech z dziesięciu grup tabeli płac. Tym samym:

  • w grupie 2. – są pielęgniarki zatrudnione na stanowiskach wymagających tytułu magistra i specjalizacji;
  • w grupie 5. – na stanowiskach wymagających tytułu magistra albo na stanowiskach niewymagających tytułu magistra, ale wymagających specjalizacji;
  • w grupie 6. – zaszeregowane są pozostałe pielęgniarki.

Minimalne płace pielęgniarek, po lipcowej waloryzacji wynagrodzeń w ochronie zdrowia, wynoszą w:

  • grupie 2. – 11 485,59 zł,
  • grupie 5. – 9 081,63 zł,
  • grupie 6. – 8 369,35 zł.

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Maksymalne wynagrodzenie pielęgniarek

Maksymalne wynagrodzenie pielęgniarek, jak podaje Rynek Zdrowia powołując się na dane AOTMiT, sięga ponad 24 tys. zł brutto. Natomiast mediana zarobków (brutto) wygląda następująco:

  • grupa 2. – 15 305 zł,
  • grupa 5. – 12 322 zł,
  • grupa 6. – 10 920 zł.

W grupie 2. najwięcej pielęgniarek zarabia (brutto) w przedziale 15 000 zł – 15 500 zł. Natomiast w grupie 5. najczęstsze zarobki (brutto) mieszczą się w przedziale 12 500 zł – 13 000 zł, a w grupie 6. – 11 000 zł – 11 500 zł.

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Najwyższe i najniższe średnie wynagrodzeń w województwach

Rynek Zdrowia przeanalizował dane AOTMiT również pod kątem najwyższych i najniższych średnich wynagrodzeń (brutto) w poszczególnych województwach.

Okazuje się, że województwa z najwyższymi średnimi wynagrodzeń w przypadku poszczególnych grup zaszeregowań to:

  • grupa 2. – województwo: pomorskie (15 945 zł), opolskie (15 831 zł) i dolnośląskie (15 885 zł);
  • grupa 5. – województwo: łódzkie (13 337 zł), dolnośląskie (12 638 zł) i wielkopolskie (12 597 zł);
  • grupa 6. – województwo: łódzkie (11 593 zł), wielkopolskie (11 360 zł) i dolnośląskie (11 248 zł).

Z kolei województwa z najniższymi średnimi wynagrodzeń w przypadku poszczególnych grup zaszeregowań to:

  • grupa 2. – województwo: lubelskie (14 882 zł), podkarpackie (14 929 zł) i podlaskie (15 087 zł);
  • grupa 5. – województwo: lubelskie (11 625 zł), podlaskie (11 827 zł) i świętokrzyskie (11 888 zł);
  • grupa 6. – województwo: lubelskie (10 411 zł), kujawsko-pomorskie (10 634 zł) i podlaskie (10 657 zł).

Czytaj więcej: Maksymalnie ponad 24 tys. zł dla pielęgniarki. Jest nowy raport na temat wynagrodzeń