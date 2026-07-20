Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał, że od 16 lipca obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które określa mnożniki do ustalania wynagrodzeń zasadniczych lekarzy oraz innych specjalistów medycznych zatrudnionych w ZUS.

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Rozporządzenie określa przedziały mnożników dla lekarzy orzeczników, lekarzy nadzorujących proces orzeczniczy, pielęgniarek, pielęgniarzy oraz fizjoterapeutów. Na ich podstawie ZUS ustala wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Płace orzeczników będą uwzględniały zmiany zachodzące na rynku pracy

Nowe przepisy wiążą wynagrodzenia kadry medycznej ZUS z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w gospodarce narodowej. Oznacza to, że płace będą automatycznie uwzględniały zmiany zachodzące na rynku pracy.

„Nowe rozwiązania mają zwiększyć atrakcyjność pracy u państwowego ubezpieczyciela, ułatwić pozyskiwanie kadry medycznej i przygotować system do zmian, które będą wchodzić w życie od stycznia 2027 r.” – podkreślił ZUS.

Wtedy wejdzie bowiem w życie ostatnia część reformy, dotycząca w szczególności organizacji postępowania orzeczniczego oraz nowego trybu wydawania orzeczeń. Zmiany te będą miały na celu uproszczenie procedur i przyspieszenie obsługi klientów.

Tyle zarobią lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci pracujący dla ZUS

Jak przekazał ZUS w informacji udostępnionej PAP, zgodnie z nowymi mnożnikami lekarze orzecznicy będą otrzymywać od 14,2 tys. zł do 20 tys. zł brutto. Wynagrodzenia pielęgniarek i pielęgniarzy będą mieściły się w przedziale od 10,7 tys. zł do 14,2 tys. zł brutto, a fizjoterapeutów od 11,6 tys. zł do 15,6 tys. zł brutto.

Naczelny lekarz Zakładu będzie mógł liczyć na wynagrodzenie w przedziale 17,8–26,7 tys. zł brutto, zastępca naczelnego lekarza Zakładu na 16,5–24 tys. zł brutto, główny lekarz orzecznik na 16,5–24 tys. zł brutto, lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego na 15,1–21,4 tys. zł brutto, natomiast zastępca głównego lekarza orzecznika na 15,1–21,4 tys. zł brutto.

ZUS ma dostosować wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę do nowych zasad.

Według danych Zakładu, zatrudnia on obecnie na podstawie umów o pracę 649 lekarzy, którzy wykonują pracę w wymiarze 496 etatów. W tej grupie znajduje się 441 lekarzy orzeczników realizujących zadania w wymiarze 310 etatów.

ZUS współpracuje także na podstawie umów o świadczenie usług z 25 lekarzami orzecznikami, 16 specjalistami fizjoterapii i 39 specjalistami pielęgniarstwa.

Nowelizacja z grudnia 2025 r. w kontekście części związanej z reformą orzecznictwa lekarskiego w ZUS otworzyła m.in. możliwość wykonywania części zadań orzeczniczych przez specjalistów fizjoterapii oraz pielęgniarstwa. Uelastycznione zostały też zasady współpracy z kadrą medyczną – lekarze orzecznicy, pielęgniarki, pielęgniarze i fizjoterapeuci mogą pracować na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy o świadczenie usług.

Oprócz lekarzy specjalistów w ZUS mogą pracować już także lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne oraz lekarze z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym.

Orzeczenia wydawane przez lekarzy orzeczników ZUS uprawniają m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, do dodatku pielęgnacyjnego czy renty socjalnej. Ponadto wykonują oni również kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich.