Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że nowe przepisy powinny wejść w życie wraz z początkiem roku szkolnego, czyli na początku września.

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Macron od miesięcy zabiega o poparcie dla podobnych regulacji także na szczeblu Unii Europejskiej. W ostatnim czasie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen również opowiedziała się za ograniczeniem dostępu dzieci do mediów społecznościowych w państwach członkowskich UE.

Uzgodniony projekt ustawy trafi we wtorek pod obrady Zgromadzenia Narodowego, a następnie zostanie rozpatrzony przez Senat.

Francja podąża śladem Australii

Zgodnie z proponowanymi przepisami minister odpowiedzialny za technologie cyfrowe przygotuje listę serwisów społecznościowych objętych zakazem dla dzieci i młodzieży poniżej 15. roku życia. Platformy będą zobowiązane do wdrożenia skutecznych mechanizmów weryfikacji wieku użytkowników, które zatwierdzi francuski organ odpowiedzialny za ochronę danych osobowych.

Projekt przewiduje również zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach ponadpodstawowych.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, Francja dołączy do Australii, która jako pierwsza na świecie wprowadziła podobne ograniczenia. Od grudnia ubiegłego roku osoby poniżej 16. roku życia nie mogą tam korzystać z takich platform jak Facebook, Snapchat, TikTok czy YouTube.