Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Boże Narodzenie bez Tik Toka i Instagrama? Jest możliwy termin zakazu social mediów dla dzieci

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka podał, kiedy będzie technicznie możliwe wprowadzenie ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci.

Aktualizacja: 11.03.2026 07:09 Publikacja: 10.03.2026 15:19

Boże Narodzenie bez Tik Toka i Instagrama? Jest możliwy termin zakazu social mediów dla dzieci

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Takie ograniczenia są od wprowadzane w wielu krajach na świecie. Chce ich także polskie Ministerstwo Edukacji i zdecydowana większość rodziców.  MEN przygotowało w tej sprawie projekt wprowadzający zasady ograniczeń w dostępie do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia. Rząd chce oprzeć się na rozwiązaniach przyjętych już w innych państwach, gdzie odpowiedzialność za weryfikację wieku użytkowników została przeniesiona z rodziców i szkół na operatorów platform. Służyć temu mają wysokie kary dla platform, które nie będą przestrzegać ograniczeń.  

Jednym z najtrudniejszych elementów planowanych zmian będzie skuteczna weryfikacja wieku użytkowników. Ministerstwo chce odejść od prostych deklaracji wieku, które można obejść jednym kliknięciem. Rozważane są rozwiązania techniczne, które pozwolą potwierdzić wiek użytkownika bez nadmiernej ingerencji w jego prywatność.

Czytaj więcej

Konta na „socialach” mają 10-latki. Czy podniesienie granicy wieku coś da?
Edukacja i wychowanie
Konta na „socialach” mają 10-latki. Czy podniesienie granicy wieku coś da?

Boże Narodzenie bez Tik Toka i Instagrama?

Jak poinformował na antenie radiowej Jedynki wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, takie rozwiązania mają zostać udostępnione jeszcze w tym roku.

- Dostarczymy technologię, która będzie umożliwiała anonimowe zweryfikowanie się wiekiem. Ta technologia zostanie udostępniona w święta Bożego Narodzenia, w grudniu tego roku. Będzie polegała na tym, że w tak zwanym portfelu tożsamości cyfrowej, czyli naszym mObywatelu, będzie możliwość pokazania tylko jednej danej – wyjaśnił wiceminister.

Reklama
Reklama

Gramatyka powiedział także, że resort cyfryzacji pracuje również nad przepisami, które umożliwią zablokowanie młodym ludziom treści dla dorosłych. Obecnie trzeba jedynie kliknąć w potwierdzenie, że ma się 18 lat, co w żaden sposób nie chroni małoletnich.  

Jak podkreślił wiceminister, ostateczna decyzja o nałożeniu ograniczeń dostępu do mediów społecznościowych będzie zależała od ministra edukacji narodowej. W resorcie edukacji przygotowywane są także przepisy zakazujące używanie telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i ogólnych standardów dotyczących ubioru.

Czytaj więcej

Minister edukacji Barbara Nowacka
Edukacja i wychowanie
Koniec opadających spodni w szkołach. MEN szykuje nowe przepisy

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Właściciele pojazdów bez prawa do obrony wobec fotoradarów? RPO chce zmian
W sądzie i w urzędzie
Właściciele pojazdów bez prawa do obrony wobec fotoradarów? RPO chce zmian
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Materiał Promocyjny
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Problem dotyczy ok. 850 mieszkań, które powstały w ramach Miejskiego Eksperymentu Mieszkaniowego (ME
Nieruchomości
Miejski Eksperyment Mieszkaniowy. MEM, w którym nie ma nic śmiesznego
Aplikacja mObywatel
W sądzie i w urzędzie
Trzy nowe funkcje w mObywatelu. Chodzi o dowody i paszporty
Samolot linii Enter Air zabrał do Polski klientów biura podróży Itaka, którzy spędzali wakacje w Oma
Ubezpieczenia i odszkodowania
Odwołane loty w obliczu wojny z Iranem. Kto ma szansę odzyskać pieniądze?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama