– Popyt na mieszkania znacznie przewyższał podaż. W 1995 r. oddano do użytku w Warszawie 3 877 mieszkań, a w 2020 r. 23 543 mieszkania. Zakładano, że dzięki tym inwestycjom jednym lokalem zostaną zrealizowane potrzeby dwóch gospodarstw domowych – wyjaśnia Marzena Gawkowska.

Czynsz w tych „luksusowych” mieszkaniach był wyższy niż tradycyjnych, komunalnych (od 2019 r. nie ma już różnicy).

– Dlatego weryfikowano nas także pod kątem dochodów, czy ich poziom pozwoli na opłacanie czynszu. Nie stosowano kryterium metrażowego w przeliczeniu na osobę. Można było oddać miastu kawalerkę 30 mkw. i wynająć na czas nieokreślony mieszkanie o powierzchni ponad 80 m. Nie było też warunku nieposiadania innych nieruchomości w Warszawie. Obiecywano nam, że będziemy mogli te mieszkania wykupić, gdy inwestycja się miastu zwróci. Dlatego część z nas zdecydowała się przenieść na miasto prawo własności do posiadanych mieszkań – tłumaczy Dorota Sakławska ze stowarzyszenia Mickiewicza 65.

Przekonanie co do przyszłego wykupu było oparte na ustnych zapewnieniach urzędników oraz na treści uchwały Gminy Warszawa Centrum (poprzednik prawny m.st. Warszawa) nr 222/XXIV/95, która była podstawą uruchomienia programu MEM. Zdaniem autorów ekspertyzy prawnej, zamówionej przez jednego z najemców mieszkań, wykładnia gramatyczna pozwala na przyjęcie, że mieszkania należące do zasobów gminy o powierzchni przekraczającej 80 mkw. mogą być sprzedawane. Taki wniosek można było też wyciągnąć z protokołów obrad Zespołu ds. Tworzenia i Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Warszawa Centrum z lat 1996-1997. Analizowano wtedy warianty sprzedaży mieszkań. Jednak gmina nie zobowiązała się do ich sprzedaży ani w akcie notarialnym, przenoszącym na nią własność lokali należących do najemców, ani w umowie najmu.

– Wyzbyliśmy się swojej własności i zdecydowaliśmy się płacić wysoki czynsz. Nigdy byśmy tego nie zrobili, gdyby nie przekonanie, że będziemy mogli te mieszkania wykupić – zapewnia Michał Czechowski, który przeniósł prawo własności do swojego mieszkania na najemcę mieszkania w MEM-ie i spłacił jego zadłużenie.

– Może powinni dopilnować, by zobowiązanie miasta do sprzedaży wynajmowanego mieszkania jasno wynikało z umowy, ale działali w zaufaniu do władzy publicznej. Tymczasem miasto kompletnie nie dba o te budynki, w których zaraz po oddaniu ujawniło się wiele poważnych wad, ani też nie chce zgodzić się na wykup mieszkań. Choćby tym najemcom, którzy przenieśli na miasto prawo własności swoich mieszkań – mówi Iwona Kulesza z fundacji "Inne spojrzenie”, członek branżowej komisji dialogu społecznego ds. lokalowych i ochrony praw lokatorów przy urzędzie m.st. Warszawy.