Łącznie 12 GWh zapewnionej energii elektrycznej, szacunkowo ponad 300 tys. zł oszczędności, zmniejszenie emisji CO2, wsparcie realizacji celów ESG przez najemców – to skutki podpisania niedawno przez TriGranit trzyletniej umowy Power Purchase Agreement (PPA), gwarantującej dostawy zielonej energii z identyfikowalnych źródeł odnawialnych dla kompleksu biurowego Signum Work Station. Zapotrzebowanie roczne budynku jest pokryte zieloną energią na poziomie 69 proc.

To kolejny tego typu ruch na rynku nieruchomości komercyjnych i zainteresowanie PPA będzie tylko rosło. Szczególnie w tak zmiennym otoczeniu geopolitycznym. Jeśli chodzi o udział kosztu energii w kosztach operacyjnych nieruchomości, te wartości zmieniają się dość znacząco. Według szacunków firmy Colliers, potrafią się wahać od 10-25 proc., ale na początku 2022 r. – po ataku Rosji na Ukrainę – dochodziły nawet do 50 proc. kosztów operacyjnych. Ale to nie wszystko. Wzrost świadomości uczestników rynku wynika także z dynamiki opłat niezależnych od ceny samej energii. Doskonałym przykładem jest opłata mocowa, która w ostatnim roku wzrosła o ponad 50 proc.

Wyścig o zielone moce

– Rynek umów PPA przechodzi obecnie fazę dojrzałości na Zachodzie oraz niezwykle dynamicznego, skokowego wzrostu w Polsce. To już nie tylko domena gigantów technologicznych, ale kluczowy instrument dla przemysłu i sektora nieruchomości komercyjnych – komentuje Dariusz Chrzanowski, dyrektor działu doradztwa energetycznego w firmie Colliers. – Na rynkach rozwiniętych, jak USA czy Europa Zachodnia, umowy PPA są standardem od lat, ale 2024 r. przyniósł nowe rekordy. Głównym silnikiem wzrostu są centra danych. Giganci tacy jak Amazon, Google i Microsoft kontraktują ogromne ilości energii, aby zasilić energochłonne procesy sztucznej inteligencji. W USA centra danych odpowiadają za blisko 60 proc. wszystkich korporacyjnych umów PPA – dodaje.