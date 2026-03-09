„Krótkoterminowy wzrost cen ropy, które gwałtownie spadną, gdy zakończy się niszczenie irańskiego zagrożenia nuklearnego, to bardzo mała cena, którą muszą zapłacić Stany Zjednoczone i świat za bezpieczeństwo i pokój. Tylko głupcy myślą inaczej” – napisał prezydent USA na swoim profilu w serwisie Truth Social.

Cena ropy osiąga poziom, który nie był notowany od 2022 roku

Tymczasem w poniedziałek ceny ropy rosną o ok. 20 proc., osiągając najwyższy poziom od 2022 roku. Do wzrostu cen ropy dochodzi w sytuacji, w której nie wiadomo, jak długo potrwa wojna USA i Izraela z Iranem oraz towarzyszące jej ataki odwetowe Iranu na państwa na Bliskim Wschodzie. Po wybuchu wojny Iran ogłosił blokadę kontrolowanej przez siebie Cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską.

W związku z wojną na Bliskim Wschodzie Irak i Kuwejt zaczęły zmniejszać wydobycie ropy naftowej. Analitycy przewidują, że wkrótce – wobec niemożności swobodnego transportu ropy drogą morską – wydobycie będą musiały zmniejszyć ZEA i Arabia Saudyjska.

Nawet zakończenie wojny nie musi oznaczać szybkiego spadku cen ropy, ze względu na uszkodzenie w atakach obiektów infrastruktury związanej z wydobyciem i przetwarzaniem ropy, a także utrzymywaniem się podwyższonego ryzyka związanego z żeglugą.