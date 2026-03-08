– Planujemy wojnę totalną, taką, w której udział w obronie będą miały nie tylko siły zbrojne, ale wszyscy, całe społeczeństwo – mówi minister.

Sondaże regularnie wskazują, że około 70 proc. Szwedów i 40 proc. Szwedek deklaruje gotowość chwycenia za broń w razie rosyjskiej inwazji. Trudno znaleźć podobną wolę walki w innych krajach wolnej Europy. Co roku w Szwecji do poboru trafia około 10 tys. młodych ludzi, ale chętnych jest o wiele więcej. A ci, co przeszli przez takie szkolenia, zachwalają je innym.

– Nie boimy się Rosji! Ale szykujemy się na to, co może nadejść. Rosjanie mają skłonność do podejmowania coraz dalej idącego ryzyka militarnego i politycznego. Działają bezwzględnie na scenie międzynarodowej – mówi w obszernym wywiadzie dla „Rz” szwedzki minister obrony Pål Jonson.

Szwecja co prawda nie wpisuje się w wizję Władimira Putina „Ruskiego Mira”. Imperium, jakie stara się odtworzyć Kreml, nie obejmuje królestwa. Jednak Sztokholm, który przystąpił do NATO 7 marca 2024 r., z jak największą powagą traktuje zobowiązania sojusznicze. – Oczywiście! – odpowiada Pål Jonson na moje pytanie, czy Szwecja przystąpi do wojny z Rosją, jeśli Putin starałby się przetestować wiarygodność NATO zajmując na przykład estońską Narwę.

To wspólna wizja rosyjskiego zagrożenia łączy dziś w największym stopniu Polskę i Szwecję. Co prawda królestwo wydaje w tym roku proporcjonalnie wciąż wyraźnie mniej (2,8 proc. PKB) na obronę niż Polska (4,8 proc.). Jednak Szwedzi znacznie wcześniej od nas zaczęli traktować obronę bardzo poważnie. Nie ma na świecie drugiego, tak stosunkowo niedużego (10 mln mieszkańców) kraju, który buduje własne myśliwce i okręty podwodne.