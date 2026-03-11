Przemysław Czarnek i Jacek Sasin
Czarnek, który w ubiegłą sobotę został oficjalnie kandydatem PiS na premiera po wyborach w 2027 roku, krytykując w wygłoszonym w Krakowie przemówieniu energię odnawialną użył określenia „OZE-sroze” (OZE to skrót od Odnawialne Źródła Energii). Zrobił to mimo że, jak ujawniono już dzień później, sam ma panele fotowoltaiczne na dachu domu. Czarnek już w poniedziałek w Radiu Zet zapowiedział jednak, że je zdemontuje.
Sasina pytano czy określenie „OZE-sroze” mu się podoba.
- Bardzo dobry początek (kampanii), którą prowadzi PiS z twarzą Przemysława Czarnka – odparł Sasin. Dopytywany o fotowoltaikę na dachu domu Czarnka stwierdził, że sam paneli nie ma, bo nigdy nie dał się do nich przekonać. Na uwagę, że Czarnek dał stwierdził, że podobnie zrobiło 1,5 mln Polaków i że „ta fotowoltaika jest dobra wtedy, gdy jest taka prosumencka – służy temu, by sobie dla siebie prąd wytworzyć, można sobie podgrzać wodę”.
- OZE-sroze jest w wymiarze państwa, bezpieczeństwa energetycznego państwa, bo fotowoltaika na dachach naszych domów nie zapewni wystarczającej ilości energii dla naszego państwa, polskiego przemysłu – kontynuował. - Przemysław Czarnek ma rację i potrzebujemy węgla – zaznaczył.
Według Sasina „Polska w najbliższych kilkudziesięciu latach będzie potrzebowała węgla, bo to jest najtańsze paliwo i najtańsze źródło energii”. Na uwagę prowadzącego, że węgiel wcale nie jest tanim źródłem energii, choćby ze względu na jego drogie wydobycie, Sasin odparł, że jest to „nieprawda” i że wystarczy odjąć podatki i odrzucić ETS.
- Czy OZE jest bożkiem, że nie można go obrażać? - pytał też Sasin w kontekście użytego przez Czarnka sformułowania.
Na pytanie, czy język używany przez Czarnka mu się podoba, Sasin odparł, że „dzisiaj taki soczysty, barwny język jest chyba jedynym sposobem, by przyciągnąć uwagę opinii publicznej”. Dlaczego zatem sam Sasin nie używa takich określeń? - Może jestem gorszym politykiem, to nie ja jestem kandydatem na premiera i nie cieszę się takim autentycznym poparciem naszych wyborców jak Przemysław Czarnek – odparł.
- Tak naprawdę słuchany jest tylko ten, kto używa języka bardziej obrazowego, bardziej soczystego, Czarnek radzi sobie świetnie - dodał.
- Jest język wiecowy, innego języka używa się na uczelni, gdzie prof. Czarnek wykłada jako profesor KUL, innego na tzw. salonach dyplomatycznych. Przemysław Czarnek w każdej tej sytuacji świetnie sobie radzi i dobiera język do sytuacji – mówił też Sasin.
