- OZE-sroze jest w wymiarze państwa, bezpieczeństwa energetycznego państwa, bo fotowoltaika na dachach naszych domów nie zapewni wystarczającej ilości energii dla naszego państwa, polskiego przemysłu – kontynuował. - Przemysław Czarnek ma rację i potrzebujemy węgla – zaznaczył.

Według Sasina „Polska w najbliższych kilkudziesięciu latach będzie potrzebowała węgla, bo to jest najtańsze paliwo i najtańsze źródło energii”. Na uwagę prowadzącego, że węgiel wcale nie jest tanim źródłem energii, choćby ze względu na jego drogie wydobycie, Sasin odparł, że jest to „nieprawda” i że wystarczy odjąć podatki i odrzucić ETS.

- Czy OZE jest bożkiem, że nie można go obrażać? - pytał też Sasin w kontekście użytego przez Czarnka sformułowania.

Jacek Sasin o tym, czy należy używać takich określeń jak „OZE-sroze”

Na pytanie, czy język używany przez Czarnka mu się podoba, Sasin odparł, że „dzisiaj taki soczysty, barwny język jest chyba jedynym sposobem, by przyciągnąć uwagę opinii publicznej”. Dlaczego zatem sam Sasin nie używa takich określeń? - Może jestem gorszym politykiem, to nie ja jestem kandydatem na premiera i nie cieszę się takim autentycznym poparciem naszych wyborców jak Przemysław Czarnek – odparł.

- Tak naprawdę słuchany jest tylko ten, kto używa języka bardziej obrazowego, bardziej soczystego, Czarnek radzi sobie świetnie - dodał.

- Jest język wiecowy, innego języka używa się na uczelni, gdzie prof. Czarnek wykłada jako profesor KUL, innego na tzw. salonach dyplomatycznych. Przemysław Czarnek w każdej tej sytuacji świetnie sobie radzi i dobiera język do sytuacji – mówił też Sasin.