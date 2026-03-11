Rzeczpospolita
Wydarzenia
Jacek Sasin wyjaśnia „OZE-sroze”: Słuchany jest ten, kto używa soczystego języka

Dzisiaj taki soczysty, barwny język jest chyba jedynym sposobem, by przyciągnąć uwagę opinii publicznej - mówił w rozmowie z TVN24 Jacek Sasin, były wicepremier i były minister aktywów państwowych, pytany o słowa Przemysława Czarnka o „OZE-sroze”.

Aktualizacja: 11.03.2026 08:08 Publikacja: 11.03.2026 08:02

Przemysław Czarnek i Jacek Sasin

Przemysław Czarnek i Jacek Sasin

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Czarnek, który w ubiegłą sobotę został oficjalnie kandydatem PiS na premiera po wyborach w 2027 roku, krytykując w wygłoszonym w Krakowie przemówieniu energię odnawialną użył określenia „OZE-sroze” (OZE to skrót od Odnawialne Źródła Energii). Zrobił to mimo że, jak ujawniono już dzień później, sam ma panele fotowoltaiczne na dachu domu. Czarnek już w poniedziałek w Radiu Zet zapowiedział jednak, że je zdemontuje.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki i Przemysław Czarnek
Opinie polityczno - społeczne
Jacek Nizinkiewicz: Jeśli PiS wygra wybory, decydujące zdanie w sprawie premiera będzie miał Karol Nawrocki

Sasina pytano czy określenie „OZE-sroze” mu się podoba. 

Jacek Sasin: „OZE-sroze” jest wymiarze państwa

- Bardzo dobry początek (kampanii), którą prowadzi PiS z twarzą Przemysława Czarnka – odparł Sasin. Dopytywany o fotowoltaikę na dachu domu Czarnka stwierdził, że sam paneli nie ma, bo nigdy nie dał się do nich przekonać. Na uwagę, że Czarnek dał stwierdził, że podobnie zrobiło 1,5 mln Polaków i że „ta fotowoltaika jest dobra wtedy, gdy jest taka prosumencka – służy temu, by sobie dla siebie prąd wytworzyć, można sobie podgrzać wodę”.

Czy OZE jest bożkiem, że nie można go obrażać?

Jacek Sasin, były wicepremier

- OZE-sroze jest w wymiarze państwa, bezpieczeństwa energetycznego państwa, bo fotowoltaika na dachach naszych domów nie zapewni wystarczającej ilości energii dla naszego państwa, polskiego przemysłu – kontynuował. - Przemysław Czarnek ma rację i potrzebujemy węgla – zaznaczył. 

Według Sasina „Polska w najbliższych kilkudziesięciu latach będzie potrzebowała węgla, bo to jest najtańsze paliwo i najtańsze źródło energii”. Na uwagę prowadzącego, że węgiel wcale nie jest tanim źródłem energii, choćby ze względu na jego drogie wydobycie, Sasin odparł, że jest to „nieprawda” i że wystarczy odjąć podatki i odrzucić ETS. 

- Czy OZE jest bożkiem, że nie można go obrażać? - pytał też Sasin w kontekście użytego przez Czarnka sformułowania. 

Jacek Sasin o tym, czy należy używać takich określeń jak „OZE-sroze”

Na pytanie, czy język używany przez Czarnka mu się podoba, Sasin odparł, że „dzisiaj taki soczysty, barwny język jest chyba jedynym sposobem, by przyciągnąć uwagę opinii publicznej”. Dlaczego zatem sam Sasin nie używa takich określeń? - Może jestem gorszym politykiem, to nie ja jestem kandydatem na premiera i nie cieszę się takim autentycznym poparciem naszych wyborców jak Przemysław Czarnek – odparł. 

- Tak naprawdę słuchany jest tylko ten, kto używa języka bardziej obrazowego, bardziej soczystego, Czarnek radzi sobie świetnie - dodał.

- Jest język wiecowy, innego języka używa się na uczelni, gdzie prof. Czarnek wykłada jako profesor KUL, innego na tzw. salonach dyplomatycznych. Przemysław Czarnek w każdej tej sytuacji świetnie sobie radzi i dobiera język do sytuacji – mówił też Sasin. 

