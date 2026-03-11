10 min. 40 sek.

SAFE 0 proc. pod ostrzałem ekonomistów, bezrobocie rośnie, UE stawia na SMR

Ekonomiści krytykują pomysł wykorzystania rezerw złota NBP w programie SAFE, w Polsce rośnie bezrobocie, a Bruksela ogłasza wsparcie dla małych reaktorów jądrowych. Do tego rusza kosmiczny program Sieci Łukasiewicz.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Ekonomiści sceptyczni wobec SAFE

Propozycja wykorzystania zysków z rezerw złota NBP do finansowania wydatków obronnych wywołała debatę wśród ekonomistów. W panelu ekonomistów „Rzeczpospolitej” aż 12 z 17 ekspertów uznało, że bank centralny nie powinien angażować się w takie działania. Zdaniem ekonomistów operacja może generować długoterminowe koszty i podważać niezależność polityki monetarnej. Część ekspertów dopuszcza przekazanie zysków do budżetu, ale krytykuje pomysł powiązania ich bezpośrednio z finansowaniem zbrojeń. Szczegóły programu ma przedstawić prezes NBP.

Program kosmiczny Sieci Łukasiewicz

Sieć Badawcza Łukasiewicz uruchomiła 10-letni Program Badań Kosmicznych. Projekt obejmuje rozwój technologii satelitarnych, ładunków użytecznych oraz systemów wynoszenia satelitów na orbitę. Jednym z celów programu jest także opracowanie polskiej rakiety. Budżet przedsięwzięcia szacowany jest na około 2,5 mld zł.