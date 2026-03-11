10 min. 40 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Propozycja wykorzystania zysków z rezerw złota NBP do finansowania wydatków obronnych wywołała debatę wśród ekonomistów. W panelu ekonomistów „Rzeczpospolitej” aż 12 z 17 ekspertów uznało, że bank centralny nie powinien angażować się w takie działania. Zdaniem ekonomistów operacja może generować długoterminowe koszty i podważać niezależność polityki monetarnej. Część ekspertów dopuszcza przekazanie zysków do budżetu, ale krytykuje pomysł powiązania ich bezpośrednio z finansowaniem zbrojeń. Szczegóły programu ma przedstawić prezes NBP.
Sieć Badawcza Łukasiewicz uruchomiła 10-letni Program Badań Kosmicznych. Projekt obejmuje rozwój technologii satelitarnych, ładunków użytecznych oraz systemów wynoszenia satelitów na orbitę. Jednym z celów programu jest także opracowanie polskiej rakiety. Budżet przedsięwzięcia szacowany jest na około 2,5 mld zł.
Według wstępnych danych stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,1 proc., wobec 6 proc. miesiąc wcześniej. W urzędach pracy przybyło około 22 tys. bezrobotnych. To największy miesięczny wzrost liczby osób bez pracy od 2013 r. i sygnał, że sytuacja na rynku pracy zaczyna się pogarszać.
Komisja Europejska ogłosiła strategię wsparcia dla małych reaktorów modułowych (SMR). Plan zakłada m.in. stworzenie tzw. piaskownic regulacyjnych, które pozwolą firmom testować nowe technologie. Na wsparcie inwestycji przeznaczono 200 mln euro. Celem Brukseli jest także ujednolicenie przepisów, aby przyspieszyć wydawanie pozwoleń na budowę nowych instalacji jądrowych.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
