Rzeczpospolita
Ekonomia
10 min. 40 sek.

SAFE 0 proc. pod ostrzałem ekonomistów, bezrobocie rośnie, UE stawia na SMR

Ekonomiści krytykują pomysł wykorzystania rezerw złota NBP w programie SAFE, w Polsce rośnie bezrobocie, a Bruksela ogłasza wsparcie dla małych reaktorów jądrowych. Do tego rusza kosmiczny program Sieci Łukasiewicz.

Publikacja: 11.03.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Ekonomiści sceptyczni wobec SAFE

Propozycja wykorzystania zysków z rezerw złota NBP do finansowania wydatków obronnych wywołała debatę wśród ekonomistów. W panelu ekonomistów „Rzeczpospolitej” aż 12 z 17 ekspertów uznało, że bank centralny nie powinien angażować się w takie działania. Zdaniem ekonomistów operacja może generować długoterminowe koszty i podważać niezależność polityki monetarnej. Część ekspertów dopuszcza przekazanie zysków do budżetu, ale krytykuje pomysł powiązania ich bezpośrednio z finansowaniem zbrojeń. Szczegóły programu ma przedstawić prezes NBP.

Program kosmiczny Sieci Łukasiewicz

Sieć Badawcza Łukasiewicz uruchomiła 10-letni Program Badań Kosmicznych. Projekt obejmuje rozwój technologii satelitarnych, ładunków użytecznych oraz systemów wynoszenia satelitów na orbitę. Jednym z celów programu jest także opracowanie polskiej rakiety. Budżet przedsięwzięcia szacowany jest na około 2,5 mld zł.

Bezrobocie znów rośnie

Według wstępnych danych stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,1 proc., wobec 6 proc. miesiąc wcześniej. W urzędach pracy przybyło około 22 tys. bezrobotnych. To największy miesięczny wzrost liczby osób bez pracy od 2013 r. i sygnał, że sytuacja na rynku pracy zaczyna się pogarszać.

Bruksela wesprze mały atom

Komisja Europejska ogłosiła strategię wsparcia dla małych reaktorów modułowych (SMR). Plan zakłada m.in. stworzenie tzw. piaskownic regulacyjnych, które pozwolą firmom testować nowe technologie. Na wsparcie inwestycji przeznaczono 200 mln euro. Celem Brukseli jest także ujednolicenie przepisów, aby przyspieszyć wydawanie pozwoleń na budowę nowych instalacji jądrowych.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

