10 min. 52 sek.

Ropa szaleje, emeryci wracają do pracy, Ponar myśli o powrocie na giełdę

Gwałtowne skoki cen ropy z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie, rekordowa liczba pracujących emerytów w Polsce i możliwy powrót Ponaru Wadowice na warszawską giełdę.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Ropa gwałtownie drożeje

Cena baryłki ropy Brent w poniedziałek w nocy sięgnęła 120 dol., by później spaść poniżej 100 dol.. To największy skok od 1988 r. i reakcja rynku na informacje o problemach z tranzytem surowca przez Cieśninę Ormuz. Rządy krajów importujących ropę rozważają działania stabilizujące ceny, w tym uwolnienie rezerw strategicznych lub obniżki podatków. W Polsce minister finansów Andrzej Domański również nie wykluczył interwencji. Grupa Orlen poinformowała, że niemal całkowicie zrezygnowała z marży, aby ograniczyć wzrost cen paliw.

Czytaj więcej Ropa Ceny ropy przebijają psychologiczną granicę. Co zrobią rządy? Po informacjach, że nie ma szans na szybki powrót tranzytu ropy przez Cieśninę Ormuz oraz kolejnych atakach irańskich dronów na instalacje naftowe...

Coraz więcej pracujących emerytów

W Polsce rośnie liczba emerytów pozostających na rynku pracy. Według GUS, w IV kwartale 2025 r. stanowili oni prawie 5 proc. wszystkich pracujących. Łącznie aktywnych zawodowo jest już blisko 900 tys. seniorów. Eksperci wskazują, że głównym powodem jest spadająca stopa zastąpienia, czyli relacja emerytury do ostatniego wynagrodzenia. Dla wielu osób praca to jednak nie tylko wyższe dochody, ale także sposób na utrzymanie aktywności i kontaktów społecznych.