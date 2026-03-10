10 min. 52 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Cena baryłki ropy Brent w poniedziałek w nocy sięgnęła 120 dol., by później spaść poniżej 100 dol.. To największy skok od 1988 r. i reakcja rynku na informacje o problemach z tranzytem surowca przez Cieśninę Ormuz. Rządy krajów importujących ropę rozważają działania stabilizujące ceny, w tym uwolnienie rezerw strategicznych lub obniżki podatków. W Polsce minister finansów Andrzej Domański również nie wykluczył interwencji. Grupa Orlen poinformowała, że niemal całkowicie zrezygnowała z marży, aby ograniczyć wzrost cen paliw.
Czytaj więcej
Po informacjach, że nie ma szans na szybki powrót tranzytu ropy przez Cieśninę Ormuz oraz kolejnych atakach irańskich dronów na instalacje naftowe...
W Polsce rośnie liczba emerytów pozostających na rynku pracy. Według GUS, w IV kwartale 2025 r. stanowili oni prawie 5 proc. wszystkich pracujących. Łącznie aktywnych zawodowo jest już blisko 900 tys. seniorów. Eksperci wskazują, że głównym powodem jest spadająca stopa zastąpienia, czyli relacja emerytury do ostatniego wynagrodzenia. Dla wielu osób praca to jednak nie tylko wyższe dochody, ale także sposób na utrzymanie aktywności i kontaktów społecznych.
Czytaj więcej:
Do rekordowych 10 proc. wzrósł w IV kw. wskaźnik zatrudnienia Polaków w wieku emerytalnym, a liczba pracujących w tym wieku 890 tys. Badania dowodz...
Pro
Kraje europejskie znacząco zwiększają zakupy uzbrojenia. Według danych sztokholmskiego instytutu SIPRI import broni do Europy w latach 2021–2025 potroił się. Największym eksporterem pozostają Stany Zjednoczone, których udział w światowym rynku wzrósł do 42 proc. Drugie miejsce zajmuje Francja z udziałem blisko 10 proc.
Ponar Wadowice analizuje możliwość powrotu na warszawską giełdę. Spółka była już wcześniej notowana na GPW, a teraz rozważa przeprowadzenie oferty publicznej. Firma planuje dynamiczny rozwój – do końca I kwartału 2027 r. chce podwoić moce produkcyjne oraz wprowadzić nowe produkty. Jak podkreśla prezes Marek Warzecha, obecnie najszybciej rosnącym segmentem działalności jest sektor obronny.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas