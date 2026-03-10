Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

10 min. 52 sek.

Ropa szaleje, emeryci wracają do pracy, Ponar myśli o powrocie na giełdę

Gwałtowne skoki cen ropy z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie, rekordowa liczba pracujących emerytów w Polsce i możliwy powrót Ponaru Wadowice na warszawską giełdę.

Publikacja: 10.03.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

Ropa gwałtownie drożeje

Cena baryłki ropy Brent w poniedziałek w nocy sięgnęła 120 dol., by później spaść poniżej 100 dol.. To największy skok od 1988 r. i reakcja rynku na informacje o problemach z tranzytem surowca przez Cieśninę Ormuz. Rządy krajów importujących ropę rozważają działania stabilizujące ceny, w tym uwolnienie rezerw strategicznych lub obniżki podatków. W Polsce minister finansów Andrzej Domański również nie wykluczył interwencji. Grupa Orlen poinformowała, że niemal całkowicie zrezygnowała z marży, aby ograniczyć wzrost cen paliw.

Czytaj więcej

Skok cen ropy o 29 proc. od początku konfliktu. Co dalej z paliwami?
Ropa
Ceny ropy przebijają psychologiczną granicę. Co zrobią rządy?

Coraz więcej pracujących emerytów

W Polsce rośnie liczba emerytów pozostających na rynku pracy. Według GUS, w IV kwartale 2025 r. stanowili oni prawie 5 proc. wszystkich pracujących. Łącznie aktywnych zawodowo jest już blisko 900 tys. seniorów. Eksperci wskazują, że głównym powodem jest spadająca stopa zastąpienia, czyli relacja emerytury do ostatniego wynagrodzenia. Dla wielu osób praca to jednak nie tylko wyższe dochody, ale także sposób na utrzymanie aktywności i kontaktów społecznych.

Czytaj więcej:

Coraz więcej emerytów pracuje. W Polsce to już prawie 900 tys. osób
Raporty ekonomiczne Emerytura coraz rzadziej oznacza koniec pracy. Pracuje już 890 tys. seniorów

Pro

Reklama
Reklama

Europa potraja import broni

Kraje europejskie znacząco zwiększają zakupy uzbrojenia. Według danych sztokholmskiego instytutu SIPRI import broni do Europy w latach 2021–2025 potroił się. Największym eksporterem pozostają Stany Zjednoczone, których udział w światowym rynku wzrósł do 42 proc. Drugie miejsce zajmuje Francja z udziałem blisko 10 proc.

Ponar Wadowice rozważa IPO

Ponar Wadowice analizuje możliwość powrotu na warszawską giełdę. Spółka była już wcześniej notowana na GPW, a teraz rozważa przeprowadzenie oferty publicznej. Firma planuje dynamiczny rozwój – do końca I kwartału 2027 r. chce podwoić moce produkcyjne oraz wprowadzić nowe produkty. Jak podkreśla prezes Marek Warzecha, obecnie najszybciej rosnącym segmentem działalności jest sektor obronny.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Miejsca Regiony Azja Iran Surowce Ropa Naftowa Handel Budżet Państwa Firmy Praca Gospodarka Podcast Ponar Wadowice ekonomia emerytura przemysł zbrojeniowy wydatki Cieśnina Ormuz zbrojenia Wojna USA i Izraela z Iranem

Powiązane

Abramowicz walczy o miliardy ze sprzedaży Chelsea. Spór z rządem Wielkiej Brytanii
Biznes
Abramowicz kontra Downing Street. Spór o pieniądze ze sprzedaży Chelsea
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Zdolność kredytowa Polaków rośnie, Bruksela chce tańszego prądu

11 min. 12 sek.

Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Spadek urodzeń w Polsce. Co naprawdę niszczy demografię

48 min. 27 sek.

Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Polski SAFE i NBP, stabilizacja ceny gazu, plan gospodarczy Pekinu

10 min. 40 sek.

Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Nowa polityka przemysłowa UE, luka VAT i odbicie indeksów w Europie

10 min. 50 sek.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Biznes
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
General Manager i Chief Value Officer polskiego fintechu Autopay na Bliski Wschód
Biznes
Polska menedżerka z Abu Zabi dla „Rzeczpospolitej”: Wracam do domu w Emiratach
Wiceprzewodniczący wykonawczy UE ds. dobrobytu i strategii przemysłowej Stéphane Sejourne podczas ko
Biznes
KE przedstawiła Industrial Accelerator Act. „Made in Europe” ocali 600 tys. etatów?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama