Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Katarzyna Batko-Tołuć: Quo vadis administracjo wyborcza?

Sądzę, że PKW powinna mobilizować inne instytucje do działania – te wyspecjalizowane. Budować z nimi sieci współpracy. Po prostu pokazywać wyborcom i wyborczyniom, że widzi to samo co oni i szuka odpowiedzi na wyzwania.

Publikacja: 11.03.2026 04:30

Katarzyna Batko-Tołuć: Jak PKW może odzyskać zaufanie? Czas na współpracę i działanie

Katarzyna Batko-Tołuć: Jak PKW może odzyskać zaufanie? Czas na współpracę i działanie

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Batko-Tołuć

Zostałam ostatnio zaproszona na konferencję dotyczącą wyborów i prawa wyborczego. To doroczne wydarzenie organizowane na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z szeregiem instytucji, w tym z Państwową Komisją Wyborczą i Fundacją Odpowiedzialna Polityka. Wymieniam te dwie instytucje jako istotne z punktu widzenia moich dalszych wywodów.

Podczas konferencji uczestniczyłam w panelu zatytułowanym “Administracja wyborcza w Polsce – quo vadis?” i dostałam od organizatorów zadanie popatrzenia na administrację wyborczą z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego. Szczególną uwagę miałam zwrócić na komunikowanie decyzji przez organy wyborcze. Ale też podejmowane przez nie działania. I jaką mają obie te sprawy rolę w utrzymywaniu zaufania publicznego.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Maciej Zaborowski: Od afery Epsteina do strategii marketingowych, czyli o towaryzacji intymności
Rzecz o prawie
Maciej Zaborowski: W cieniu Epsteina
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Materiał Promocyjny
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Michał Trafny: Grupowa chłosta prokuratorów? Odpowiedz na krytykę śledczych mec. Jacka Duboisa
Rzecz o prawie
Michał Trafny: List do Jacka Duboisa
Laureaci 23.edycji rankingu kancelarii prawniczych „Rzeczpospolitej”. 15 czerwca 2026 r. uhonorujemy
Rzecz o prawie
Ewa Szadkowska: Zapraszam do rankingu
Nowelizacja doręczeń w sprawach karnych – dlaczego uderza w obywatela?
Rzecz o prawie
Marek Forystek: Cyfrowa loteria w prokuraturze
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama