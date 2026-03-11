Katarzyna Batko-Tołuć: Quo vadis administracjo wyborcza?

Zostałam ostatnio zaproszona na konferencję dotyczącą wyborów i prawa wyborczego. To doroczne wydarzenie organizowane na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z szeregiem instytucji, w tym z Państwową Komisją Wyborczą i Fundacją Odpowiedzialna Polityka. Wymieniam te dwie instytucje jako istotne z punktu widzenia moich dalszych wywodów.

Podczas konferencji uczestniczyłam w panelu zatytułowanym “Administracja wyborcza w Polsce – quo vadis?” i dostałam od organizatorów zadanie popatrzenia na administrację wyborczą z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego. Szczególną uwagę miałam zwrócić na komunikowanie decyzji przez organy wyborcze. Ale też podejmowane przez nie działania. I jaką mają obie te sprawy rolę w utrzymywaniu zaufania publicznego.