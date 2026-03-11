Robert Damski: Papierowa sprawiedliwość

Dokładnie 34 lata temu premierę miała polska komedia z panią Joanną Trzepiecińską w roli głównej, pod tytułem „Papierowe małżeństwo”. Grana przez nią bohaterka, Alicja, wyjeżdża do Anglii, licząc na lepsze życie dzięki obietnicy ślubu złożonej przez poznanego na wakacjach lekarza.

Postanawia porzucić dotychczasowe życie i wyjechać, jednak na miejscu okazuje się, że propozycja była tylko żartem. Wchodzi więc w fikcyjny związek małżeński z Aidenem, którego, nawiasem mówiąc, gra Gary Kemp, lider grupy Spandau Ballet, znany choćby ze słynnego filmu „Bodyguard”. Jego postać to cwaniak i drobny przestępca. Ceną za ten fikcyjny ślub jest nie tylko znaczna suma, ale także konieczność wspólnego zamieszkania, bowiem urzędnicy weryfikują prawdziwość podobnych związków małżeńskich pod kątem ewentualnego oszustwa.