Polska nagradza ulgą przyjeżdżających nad Wisłę. Nie tylko rodzimych emigrantów

Wojna na Bliskim Wschodzie może skłonić wielu naszych rodaków pracujących w tamtym regionie do powrotu do kraju. Czy będą mogli skorzystać z tak zwanej ulgi na powrót?

Ta ulga jest przewidziana w ogóle jako zachęta do osiedlenia się w Polsce, nie tylko dla tych, którzy porzucają inny kraj z przyczyn wojennych czy politycznych. Doradzałam już wielu klientom, którzy kiedyś wyemigrowali m.in. do Wielkiej Brytanii, a potem zdecydowali się wrócić do Polski, bo skończyły im się zagraniczne kontrakty. Żeby skorzystać z tej ulgi, pozwalającej na zwolnienie przychodów w skali roku do 85 528 zł, trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba przez określony czas mieszkać za granicą.

Czytam przepis art. 21 ust. 43 pkt 3 lit. b ustawy o PIT i widzę, że trzeba mieszkać przez co najmniej trzy lata w jednym z państw tam wymienionych, czyli na przykład w kraju należącym do UE, ale też choćby w Izraelu. Jeśli zatem mieszkam od trzech lat w tymże Izraelu albo i na Cyprze, gdzie też się zrobiło niebezpiecznie, to jeśli zechcę wrócić do Polski – ojczyzna powita mnie ulgą?

Rzeczywiście, przepis pozwala na ulgę po tym, jak się mieszkało nieprzerwanie przez trzy lata w jednym z wymienionych tam państw. Ale proszę przeczytać dalszą część tego przepisu. Można też te trzy lata spędzić w innym państwie niż wprost wymienione, pod dodatkowym warunkiem: że przed tym trzyletnim okresem mieszkało się w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej pięć pełnych kalendarzowych lat.

To znaczy, że po powrocie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy z innych krajów Zatoki Perskiej też skorzystam z tej ulgi?

Tak, po spełnieniu warunku uprzedniego pięcioletniego zamieszkania w Polsce i trzech lat w dowolnym innym kraju, także w ZEA czy w Katarze. Przepis promuje kraje europejskie i niektóre inne, ale generalnie pozwala na zastosowanie ulgi po powrocie z innych krajów. Zwróćmy uwagę na kolejny ważny szczegół. Wspomniane terminy, zarówno trzyletni jak i pięcioletni, dotyczą pełnych lat kalendarzowych. Tymczasem pod koniec roku kalendarzowego, na siedem dni przed jego zakończeniem, przypada zwykle data zachęcająca do powrotu w rodzinne strony przed Nowym Rokiem.

Boże Narodzenie?

Tak. Jeśli zatem ktoś wyjechał z Polski do kraju UE w 2022 r., a wrócił w Wigilię w 2025 r. – nie spełni warunku trzyletniego pobytu. Warto więc tak ułożyć sobie plany, by formalny powrót nastąpił po sylwestrowej nocy i pobyt za granicą przekroczył pełne trzy kalendarzowe lata.