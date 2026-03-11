Polska nagradza ulgą przyjeżdżających nad Wisłę. Nie tylko rodzimych emigrantów

Z ulgi na powrót można skorzystać przez cztery następujące po sobie lata i tylko raz.
Ta ulga jest przewidziana w ogóle jako zachęta do osiedlenia się w Polsce, nie tylko dla tych, którzy porzucają inny kraj z przyczyn wojennych czy politycznych. Doradzałam już wielu klientom, którzy kiedyś wyemigrowali m.in. do Wielkiej Brytanii, a potem zdecydowali się wrócić do Polski, bo skończyły im się zagraniczne kontrakty. Żeby skorzystać z tej ulgi, pozwalającej na zwolnienie przychodów w skali roku do 85 528 zł, trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba przez określony czas mieszkać za granicą.
Rzeczywiście, przepis pozwala na ulgę po tym, jak się mieszkało nieprzerwanie przez trzy lata w jednym z wymienionych tam państw. Ale proszę przeczytać dalszą część tego przepisu. Można też te trzy lata spędzić w innym państwie niż wprost wymienione, pod dodatkowym warunkiem: że przed tym trzyletnim okresem mieszkało się w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej pięć pełnych kalendarzowych lat.
Wracający po trzech latach z emigracji mogą skorzystać z atrakcyjnego zwolnienia z podatku, zwanego ulgą na powrót. Ale skarbówka sprawdza, kiedy f...
Tak, po spełnieniu warunku uprzedniego pięcioletniego zamieszkania w Polsce i trzech lat w dowolnym innym kraju, także w ZEA czy w Katarze. Przepis promuje kraje europejskie i niektóre inne, ale generalnie pozwala na zastosowanie ulgi po powrocie z innych krajów. Zwróćmy uwagę na kolejny ważny szczegół. Wspomniane terminy, zarówno trzyletni jak i pięcioletni, dotyczą pełnych lat kalendarzowych. Tymczasem pod koniec roku kalendarzowego, na siedem dni przed jego zakończeniem, przypada zwykle data zachęcająca do powrotu w rodzinne strony przed Nowym Rokiem.
Tak. Jeśli zatem ktoś wyjechał z Polski do kraju UE w 2022 r., a wrócił w Wigilię w 2025 r. – nie spełni warunku trzyletniego pobytu. Warto więc tak ułożyć sobie plany, by formalny powrót nastąpił po sylwestrowej nocy i pobyt za granicą przekroczył pełne trzy kalendarzowe lata.
Można przedstawić certyfikat rezydencji, czyli dokument wydawany przez władze kraju, w którym mieszkała osoba zamierzająca skorzystać z ulgi. Różnie bywa z wydawaniem takich certyfikatów przez różne kraje. Niektóre wydają je jeszcze przed wyjazdem, inne np. po złożeniu zeznania podatkowego za ubiegły rok. Może się okazać, że jeśli ktoś wrócił z zagranicy np. w lutym tego roku, a jeszcze się nie rozliczył z ubiegłorocznego podatku dochodowego od swoich zagranicznych dochodów, to certyfikatu nie dostanie. Wtedy powinien mieć inne dowody potwierdzające pobyt w danym kraju w określonym czasie, np. umowę o pracę, umowę najmu mieszkania, rachunki za tamtejszy telefon czy dostawy prądu, gazu itp. Nawet karta zagranicznego klubu sportowego może być jednym z takich dowodów. Warto je mieć w posiadaniu, by w razie wezwania z urzędu skarbowego móc je szybko przedstawić dla weryfikacji.
Urząd skarbowy zwykle daje na to siedem dni. To wystarczająco dużo, gdy mamy te dokumenty w domowej szufladzie w Polsce. Ale najczęściej zbyt mało, by je uzyskać z zagranicy. A muszę dodać, że urzędy często kontrolują tę ulgę.
Do wynagrodzenia pracownika za utwory powstałe w ramach pracy twórczej pracodawca może zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów, które obniż...
Tak, gdybyśmy chcieli nazwać tę ulgę precyzyjnie, nie dotyczy ona tylko powrotu z emigracji, a raczej w ogóle osiedlania się w Polsce. Ta zachęta jest kierowana nie tylko do obywateli krajów UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz do osób posiadających Kartę Polaka, ale także do obywateli innych państw – po spełnieniu warunków dotyczących wspomnianych wcześniej trzyletnich bądź pięcioletnich okresów.
Można złożyć polskiemu pracodawcy formularz PIT-2 albo powiadomić go w inny – obowiązujący u niego – sposób o zamiarze skorzystania z ulgi. Wtedy nie płacimy zaliczek na PIT aż do osiągnięcia kwoty 82 528 zł. Można tego nie robić, a ulgę wykazać w zeznaniu rocznym. Wtedy można wnioskować o zwrot nadpłaconego podatku. Jednak na ogół zwroty, zwłaszcza opiewające na kilkadziesiąt tysięcy złotych, są poprzedzone wnikliwą kontrolą z urzędu skarbowego.
Zależy, kiedy to zrobimy. Z ulgi na powrót można skorzystać przez cztery następujące po sobie lata i tylko raz. Jeśli pomieszkamy w Polsce np. tylko przez rok, to oczywiście możemy tę ulgę wykorzystać w tymże roku, ale pozostałe trzy lata nam przepadną. Warto skalkulować, czy nie opłaca nam się poczekać z zastosowaniem ulgi, aż wrócimy do kraju na dłużej niż rok. Skumulowana wartość tej ulgi w ciągu tych kilku lat może być całkiem spora.
