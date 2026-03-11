Gdzie mamy miejsce zamieszkania?

Jak to ustalić? Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która posiada tu centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa dłużej niż 183 dni w roku.

Kto ma w Polsce ośrodek życiowych interesów? Zgodnie z objaśnieniami ministra finansów decydują o tym powiązania rodzinne, towarzyskie, podejmowanie aktywności zawodowej, społecznej, kulturalnej czy sportowej, inwestycje, posiadany majątek, konta bankowe, kredyty. Minister pisze, że w praktyce czynnikiem branym najczęściej pod uwagę jest obecność w Polsce małżonka i małoletnich dzieci. W związku z tym przyjazd z całą rodziną w większości wypadków powodować będzie przeniesienie centrum interesów osobistych.

– I właśnie te rodzinne aspekty najbardziej interesują urzędników. Ciężko jest przekonać skarbówkę, że zmieniliśmy miejsce zamieszkania np. dopiero w styczniu, skoro już w grudniu do Polski wróciła żona z dziećmi. Przez ten jeden miesiąc możemy stracić prawo do ulgi (bo nie wyjdą trzy pełne lata emigracji). Oczywiście fiskus sprawdza też inne rzeczy: gdzie mamy mieszkanie, rachunek bankowy, gdzie chodzimy do lekarza, na siłownię, kiedy konkretnie przekraczaliśmy granice. I może uznać, że nie tylko wcześniej wróciliśmy do Polski, ale że w ogóle się z niej nie wyprowadziliśmy – tłumaczy Piotr Sekulski.

Interpretacje i orzecznictwo w sprawie ulgi na powrót

Spójrzmy na niedawną interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wystąpił o nią Polak pracujący przez jedenaście lat w Norwegii. Teraz wrócił i chce skorzystać z ulgi na powrót. Skarbówka się nie zgodziła, stwierdzając, że celem wyjazdu były względy zarobkowe, natomiast ośrodek życiowych interesów mężczyzny pozostał w Polsce. Głównie dlatego, że przebywały tu jego żona i dzieci (interpretacja nr 0115-KDIT2.4011.725.2025.2.KC). Podobnie było w sprawie Polaka zarabiającego przez jedenaście lat w Wielkiej Brytanii (interpretacja nr 0113-KDWPT.4011.294.2025.3.ASZ).

O tym, że wcale nie tak łatwo o zwolnienie z podatku, przekonała się też kobieta, która przez kilka lat pracowała w Holandii. Fiskus, a potem WSA w Gdańsku uznali, że nie przeniosła tam ośrodka życiowych interesów. W Polsce został bowiem jej syn, miała też tu mieszkanie (sygn. I SA/Gd 708/25, szczegółowo tę sprawę opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 27 grudnia 2025 r.).