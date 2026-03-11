Ulga przysługuje tym, którzy się z Polski wyprowadzili i po przynajmniej trzech latach kalendarzowych do niej wrócili.
Do 85 528 zł rocznie, a przez cztery lata do 342 112 zł – tyle mogą zarobić bez podatku wracający do Polski emigranci. Zwolnienie nazywa się ulgą na powrót i robi się coraz popularniejsze. Na tyle, że zaczęli się nim interesować też urzędnicy.
– Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i na początku pojawiała się tylko w interpretacjach. W ostatnich miesiącach skarbówka zaczęła jednak sprawdzać podatników korzystających ze zwolnienia, a konkretnie weryfikować daty ich przeprowadzek – mówi dr Piotr Sekulski, doradca podatkowy w kancelarii Outsourced.pl.
Dlaczego to takie ważne? Bo ulga przysługuje tym, którzy się z Polski wyprowadzili i po przynajmniej trzech latach kalendarzowych do niej wrócili. Prawo do zwolnienia zależy więc od tego, kiedy nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania (podatkowej rezydencji).
Czytaj więcej:
Jednym z kryteriów dających prawo do ulgi na powrót jest posiadanie certyfikatu rezydencji lub innych dowodów dokumentujących miejsce zamieszkania...
Pro
Jak to ustalić? Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która posiada tu centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa dłużej niż 183 dni w roku.
Kto ma w Polsce ośrodek życiowych interesów? Zgodnie z objaśnieniami ministra finansów decydują o tym powiązania rodzinne, towarzyskie, podejmowanie aktywności zawodowej, społecznej, kulturalnej czy sportowej, inwestycje, posiadany majątek, konta bankowe, kredyty. Minister pisze, że w praktyce czynnikiem branym najczęściej pod uwagę jest obecność w Polsce małżonka i małoletnich dzieci. W związku z tym przyjazd z całą rodziną w większości wypadków powodować będzie przeniesienie centrum interesów osobistych.
– I właśnie te rodzinne aspekty najbardziej interesują urzędników. Ciężko jest przekonać skarbówkę, że zmieniliśmy miejsce zamieszkania np. dopiero w styczniu, skoro już w grudniu do Polski wróciła żona z dziećmi. Przez ten jeden miesiąc możemy stracić prawo do ulgi (bo nie wyjdą trzy pełne lata emigracji). Oczywiście fiskus sprawdza też inne rzeczy: gdzie mamy mieszkanie, rachunek bankowy, gdzie chodzimy do lekarza, na siłownię, kiedy konkretnie przekraczaliśmy granice. I może uznać, że nie tylko wcześniej wróciliśmy do Polski, ale że w ogóle się z niej nie wyprowadziliśmy – tłumaczy Piotr Sekulski.
Czytaj więcej
Kto chce skorzystać z ulgi na osiedlenie w Polsce, powinien zawczasu dobrze udokumentować swój pobyt za granicą – radzi Joanna Narkiewicz-Tarłowska...
Spójrzmy na niedawną interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wystąpił o nią Polak pracujący przez jedenaście lat w Norwegii. Teraz wrócił i chce skorzystać z ulgi na powrót. Skarbówka się nie zgodziła, stwierdzając, że celem wyjazdu były względy zarobkowe, natomiast ośrodek życiowych interesów mężczyzny pozostał w Polsce. Głównie dlatego, że przebywały tu jego żona i dzieci (interpretacja nr 0115-KDIT2.4011.725.2025.2.KC). Podobnie było w sprawie Polaka zarabiającego przez jedenaście lat w Wielkiej Brytanii (interpretacja nr 0113-KDWPT.4011.294.2025.3.ASZ).
O tym, że wcale nie tak łatwo o zwolnienie z podatku, przekonała się też kobieta, która przez kilka lat pracowała w Holandii. Fiskus, a potem WSA w Gdańsku uznali, że nie przeniosła tam ośrodka życiowych interesów. W Polsce został bowiem jej syn, miała też tu mieszkanie (sygn. I SA/Gd 708/25, szczegółowo tę sprawę opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 27 grudnia 2025 r.).
– Wątpliwości co do miejsca zamieszkania rozwiązuje wydawany przez administrację skarbową certyfikat rezydencji. W niektórych krajach ciężko go jednak uzyskać, np. w Wielkiej Brytanii jest przeprowadzane szczegółowe postępowanie dowodowe – wskazuje Piotr Sekulski.
Czytaj więcej
Nawet kilkuletni pobyt za granicą i praca tam nie gwarantują, że po przeprowadzce do ojczyzny można skorzystać w PIT z tzw. ulgi na powrót.
Przypomnijmy, że warunki ulgi znajdziemy w art. 21 ust. 1 pkt. 152 oraz ust. 39, 43 oraz 44 ustawy o PIT. Polega na zwolnieniu z podatku przychodów do 85 528 zł rocznie. Przysługuje przez cztery lata. Mają do niej prawo podatnicy uzyskujący przychody z etatu, zlecenia, działalności gospodarczej bądź z zasiłku macierzyńskiego. Ulgą nie są objęte np. przychody z umów o dzieło, praw autorskich czy sprzedaży akcji.
Ze zwolnienia mogą skorzystać podatnicy będący polskimi obywatelami, ewentualnie posiadający Kartę Polaka lub obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii. – Ulga przysługuje też cudzoziemcom, np. tym, którzy bezpośrednio przed przyjazdem do Polski przez przynajmniej trzy lata zamieszkiwali w innym państwie UE, EOG, Szwajcarii lub w innych enumeratywnie wymienionych w ustawie o PIT krajach, m.in. Stanach Zjednoczonych Ameryki – tłumaczy Piotr Sekulski.
Ulgę można zastosować w trakcie roku albo w zeznaniu rocznym. Po przekroczeniu limitu zwolnienia podatnicy rozliczający się według skali mogą skorzystać z kwoty wolnej od PIT.
