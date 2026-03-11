Tragedia w Szwajcarii: Sześć osób spłonęło w autobusie. Pasażer się podpalił?

Co najmniej sześć osób zginęło w pożarze autobusu w szwajcarskim miasteczku
Pożar mógł być efektem celowego działania jednego z pasażerów.
Szwajcarska policja podała, że autobus stanął w płomieniach na drodze w Kerzers. Szwajcarskie media informują, że do tragedii doszło po tym, jak jeden z pasażerów dokonał samopodpalenia. - Na tym etapie dysponujemy przesłankami, które wskazują na celowe działanie osoby, która znajdowała się w środku autobusu – poinformował rzecznik policji kantonu Fryburg, Frederic Papaux.
Strażacy zabezpieczają spalony autobus
Śledczy sprawdzają doniesienia mówiące o tym, że osoba jadąca autobusem wylała na siebie łatwopalną substancję i podpaliła się - mówi Christa Bielmann, przedstawicielka lokalnej policji. Bielmann dodaje, że jest za wcześnie, by mówić, czy mieliśmy do czynienia z aktem terroru.
Trzy osoby, które zostały ranne w pożarze, trafiły do szpitala. Papaux relacjonował, że spanikowani pasażerowie uciekali z płonącego autobusu. Żaden inny pojazd nie brał udziału w incydencie.
Prezydent Szwajcarii Guy Parmelin przekazał kondolencje rodzinom ofiar i zapewnił, że przyczyny tragedii zostaną wyjaśnione.
„Szokuje i zasmuca mnie, że po raz kolejny ludzie tracą życie w poważnym pożarze w Szwajcarii” - napisał Parmelin w serwisie X, nawiązując do pożaru, do jakiego doszło w styczniu w popularnym barze w kurorcie Crans Montana. W tamtym pożarze zginęło 41 osób, a 115 zostało rannych.
