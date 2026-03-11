Rzeczpospolita
Wydarzenia
Tragedia w Szwajcarii: Sześć osób spłonęło w autobusie. Pasażer się podpalił?

Co najmniej sześć osób zginęło w pożarze autobusu, do którego doszło we wtorek późnym wieczorem w miasteczku Kerzers, w kantonie Fryburg, ok. 20 km od stolicy Szwajcarii, Berna - informują szwajcarskie media.

Publikacja: 11.03.2026 06:14

Co najmniej sześć osób zginęło w pożarze autobusu w szwajcarskim miasteczku

Co najmniej sześć osób zginęło w pożarze autobusu w szwajcarskim miasteczku

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Pożar mógł być efektem celowego działania jednego z pasażerów. 

Szwajcarska policja podała, że autobus stanął w płomieniach na drodze w Kerzers. Szwajcarskie media informują, że do tragedii doszło po tym, jak jeden z pasażerów dokonał samopodpalenia. - Na tym etapie dysponujemy przesłankami, które wskazują na celowe działanie osoby, która znajdowała się w środku autobusu – poinformował rzecznik policji kantonu Fryburg, Frederic Papaux.

Strażacy zabezpieczają spalony autobus

Strażacy zabezpieczają spalony autobus

Foto: PAP/EPA

Śledczy sprawdzają doniesienia mówiące o tym, że osoba jadąca autobusem wylała na siebie łatwopalną substancję i podpaliła się - mówi Christa Bielmann, przedstawicielka lokalnej policji. Bielmann dodaje, że jest za wcześnie, by mówić, czy mieliśmy do czynienia z aktem terroru. 

Trzy osoby, które zostały ranne w pożarze, trafiły do szpitala. Papaux relacjonował, że spanikowani pasażerowie uciekali z płonącego autobusu. Żaden inny pojazd nie brał udziału w incydencie. 

Prezydent Szwajcarii Guy Parmelin przekazał kondolencje rodzinom ofiar i zapewnił, że przyczyny tragedii zostaną wyjaśnione. 

„Szokuje i zasmuca mnie, że po raz kolejny ludzie tracą życie w poważnym pożarze w Szwajcarii” - napisał Parmelin w serwisie X, nawiązując do pożaru, do jakiego doszło w styczniu w popularnym barze w kurorcie Crans Montana. W tamtym pożarze zginęło 41 osób, a 115 zostało rannych. 

Więcej informacji wkrótce

