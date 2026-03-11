Tragedia w Szwajcarii: Sześć osób spłonęło w autobusie. Pasażer się podpalił?

Pożar mógł być efektem celowego działania jednego z pasażerów.

Szwajcarska policja podała, że autobus stanął w płomieniach na drodze w Kerzers. Szwajcarskie media informują, że do tragedii doszło po tym, jak jeden z pasażerów dokonał samopodpalenia. - Na tym etapie dysponujemy przesłankami, które wskazują na celowe działanie osoby, która znajdowała się w środku autobusu – poinformował rzecznik policji kantonu Fryburg, Frederic Papaux.

Strażacy zabezpieczają spalony autobus Foto: PAP/EPA

Śledczy sprawdzają doniesienia mówiące o tym, że osoba jadąca autobusem wylała na siebie łatwopalną substancję i podpaliła się - mówi Christa Bielmann, przedstawicielka lokalnej policji. Bielmann dodaje, że jest za wcześnie, by mówić, czy mieliśmy do czynienia z aktem terroru.