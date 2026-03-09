Jak dotąd nie ma informacji o poszkodowanych w eksplozji. Przyczyna wybuchu, do którego doszło ok. 4 rano czasu lokalnego, pozostaje nieznana – podaje belgijski nadawca publiczny VRT.

Reklama Reklama

Premier Belgii Bart De Wever wyraził solidarność ze społecznością żydowską. „Antysemityzm to atak na nasze wartości i wartości naszego społeczeństwa (...). Solidaryzujemy się ze społecznością żydowską w Liège i w całym kraju” - napisał w serwisie X.

Burmistrz Liège o eksplozji, która uszkodziła synagogę: Nie możemy pozwolić, by konflikty toczące się za granicą, przenosiły się do naszego miasta

Burmistrz Liège Willy Demeyer określił incydent mianem „ekstremalnie brutalnego aktu antysemityzmu”. Demeyer wypowiedział się dla francuskojęzycznego nadawcy publicznego RTBF. - To było działanie celowe (...) potępiamy ten antysemicki akt z całą stanowczością - dodał Demeyer. - Nie możemy pozwolić, by konflikty toczące się za granicą przenosiły się do naszego miasta – dodał.