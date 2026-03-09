Miejsce eksplozji w Liège zostało odgrodzone przez policję
Jak dotąd nie ma informacji o poszkodowanych w eksplozji. Przyczyna wybuchu, do którego doszło ok. 4 rano czasu lokalnego, pozostaje nieznana – podaje belgijski nadawca publiczny VRT.
Premier Belgii Bart De Wever wyraził solidarność ze społecznością żydowską. „Antysemityzm to atak na nasze wartości i wartości naszego społeczeństwa (...). Solidaryzujemy się ze społecznością żydowską w Liège i w całym kraju” - napisał w serwisie X.
Burmistrz Liège Willy Demeyer określił incydent mianem „ekstremalnie brutalnego aktu antysemityzmu”. Demeyer wypowiedział się dla francuskojęzycznego nadawcy publicznego RTBF. - To było działanie celowe (...) potępiamy ten antysemicki akt z całą stanowczością - dodał Demeyer. - Nie możemy pozwolić, by konflikty toczące się za granicą przenosiły się do naszego miasta – dodał.
Czytaj więcej
Państwowa Służba Bezpieczeństwa Azerbejdżanu (DTX) udaremniła zaplanowany przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej atak terrorystyczny...
W wyniku eksplozji z okien synagogi wyleciały szyby, podobnie jak w budynku, który znajduje się po przeciwnej stronie ulicy – wynika z informacji podawanych przez belgijskie media.
Na miejscu zdarzenia pojawiła się wyspecjalizowana jednostka antyterrorystyczna. Teren wokół synagogi został odgrodzony przez policję.
Szef MSW Belgii Bernard Quintin oświadczył, że eksplozja przed synagogą w Liège była "aktem skrajnego antysemityzmu, wymierzonego bezpośrednio w społeczność żydowską Belgii". Quintin dodał, że prokuratura federalna wszczęła już dochodzenie w tej sprawie. Minister zapewnił o dalszym wzmacnianiu środków bezpieczeństwa wokół synagog w kraju.
Zbudowana w 1899 roku synagoga, która ucierpiała w wyniku eksplozji, pełni rolę nie tylko miejsca kultu, ale też muzeum historii żydowskiej społeczności w Liège.
Do prawdopodobnego ataku terrorystycznego na synagogę (jak wynika z wypowiedzi burmistrza miasta i szefa MSW Belgii) doszło w czasie, gdy na Bliskim Wschodzie od ponad tygodnia trwa wojna USA i Izraela z Iranem. Atakowany z powietrza Iran odpowiada atakami odwetowymi na Izrael, bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie, ale też cele cywilne w państwach Zatoki Perskiej. Eksperci ds. bezpieczeństwa ostrzegają, że Iran może uruchomić również swoje komórki terrorystyczne i rozpocząć ataki na terytorium Europy i USA.
Więcej informacji wkrótce
Na Słowacji, kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską, doszło do poważnego wypadku drogowego – podała miejsc...
Wakacje na jednej z karaibskich wysp dla 66-letniego Brytyjczyka skończyły się dramatycznie. Podczas kąpieli w m...
Prywatny samolot pasażerski z ośmioma osobami na pokładzie rozbił się przy starcie z Międzynarodowego portu lotn...
W południowo-wschodniej Hiszpanii szynobus wąskotorowy uderzył w dźwig – podała agencja Reutera. Według lokalny...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas