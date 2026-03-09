Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Belgia: Eksplozja uszkodziła synagogę. „Brutalny akt antysemityzmu”

Synagoga w belgijskim mieście Liège została uszkodzona w eksplozji, do której doszło w poniedziałek nad ranem - informują belgijscy nadawcy VRT i RTBF, powołując się na belgijską policję.

Aktualizacja: 09.03.2026 11:00 Publikacja: 09.03.2026 10:29

Miejsce eksplozji w Liège zostało odgrodzone przez policję

Miejsce eksplozji w Liège zostało odgrodzone przez policję

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Jak dotąd nie ma informacji o poszkodowanych w eksplozji. Przyczyna wybuchu, do którego doszło ok. 4 rano czasu lokalnego, pozostaje nieznana – podaje belgijski nadawca publiczny VRT.

Premier Belgii Bart De Wever wyraził solidarność ze społecznością żydowską. „Antysemityzm to atak na nasze wartości i wartości naszego społeczeństwa (...). Solidaryzujemy się ze społecznością żydowską w Liège i w całym kraju” - napisał w serwisie X.

Burmistrz Liège o eksplozji, która uszkodziła synagogę: Nie możemy pozwolić, by konflikty toczące się za granicą, przenosiły się do naszego miasta

Burmistrz Liège Willy Demeyer określił incydent mianem „ekstremalnie brutalnego aktu antysemityzmu”. Demeyer wypowiedział się dla francuskojęzycznego nadawcy publicznego RTBF. - To było działanie celowe (...) potępiamy ten antysemicki akt z całą stanowczością - dodał Demeyer. - Nie możemy pozwolić, by konflikty toczące się za granicą przenosiły się do naszego miasta – dodał. 

Czytaj więcej

Główna siedziba Służby Bezpieczeństwa Państwowego (azer. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti – DTX) Republ
Konflikty zbrojne
Iran planował zamach terrorystyczny w Azerbejdżanie? „Znaleziono C-4”
Reklama
Reklama

W wyniku eksplozji z okien synagogi wyleciały szyby, podobnie jak w budynku, który znajduje się po przeciwnej stronie ulicy – wynika z informacji podawanych przez belgijskie media. 

Na miejscu zdarzenia pojawiła się wyspecjalizowana jednostka antyterrorystyczna. Teren wokół synagogi został odgrodzony przez policję. 

Szef MSW Belgii Bernard Quintin oświadczył, że eksplozja przed synagogą w Liège była "aktem skrajnego antysemityzmu, wymierzonego bezpośrednio w społeczność żydowską Belgii". Quintin dodał, że prokuratura federalna wszczęła już dochodzenie w tej sprawie. Minister zapewnił o dalszym wzmacnianiu środków bezpieczeństwa wokół synagog w kraju. 

Zbudowana w 1899 roku synagoga, która ucierpiała w wyniku eksplozji, pełni rolę nie tylko miejsca kultu, ale też muzeum historii żydowskiej społeczności w Liège.

Eksplozja uszkadza synagogę w Belgii w czasie, gdy na Bliskim Wschodzie trwa wojna

Do prawdopodobnego ataku terrorystycznego na synagogę (jak wynika z wypowiedzi burmistrza miasta i szefa MSW Belgii) doszło w czasie, gdy na Bliskim Wschodzie od ponad tygodnia trwa wojna USA i Izraela z Iranem. Atakowany z powietrza Iran odpowiada atakami odwetowymi na Izrael, bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie, ale też cele cywilne w państwach Zatoki Perskiej. Eksperci ds. bezpieczeństwa ostrzegają, że Iran może uruchomić również swoje komórki terrorystyczne i rozpocząć ataki na terytorium Europy i USA. 

Reklama
Reklama

Więcej informacji wkrótce

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Na Słowacji doszło do tragicznego wypadku autokaru z Krakowa
Wypadki
Tragiczny wypadek. Autokar z Polski spłonął na Słowacji, jedna osoba zginęła
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach
Materiał Promocyjny
Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach
Żarłacz tępogłowy
Wypadki
Mężczyzna przeżył atak rekina. Mówi, jak udało mu się uniknąć śmierci
Bombardier Challenger 600 - samolot tego typu rozbił się na lotnisku w Bangor
Wypadki
USA: Katastrofa samolotu pasażerskiego. Rozbił się przy starcie
W Hiszpanii doszło do zderzenia szynobusu z dźwigiem
Wypadki
Kolejny wypadek na kolei w Hiszpanii. Szynobus zderzył się z dźwigiem
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama