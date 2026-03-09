Premier Donald Tusk był jedynym kandydatem na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej
O wynikach wyborów w poniedziałek przed południem poinformowali członkowie Krajowej Komisji Wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Komunikat ws. wyników głosowania odczytała wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, krajowy komisarz wyborczy KO.
– Jako przedstawiciele Krajowego Komitetu chcieliśmy państwa poinformować, że 8 marca w strukturach Koalicji Obywatelskiej odbyły się wybory powszechne, w których uprawnieni członkowie wybrali w sposób bezpośredni przewodniczącego Koalicji, przewodniczących regionów, przewodniczących powiatów i członków rad powiatów i delegatów – oświadczyła, dodając, że „nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwało 297 komisji powiatowych i 16 komisji regionalnych oraz Krajowa Komisja Wyborcza”.
Dorota Niedziela podała, że w wyborach na szefa Koalicji Obywatelskiej wzięło udział 78 proc. uprawnionych. – Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na kandydata na przewodniczącego Koalicji wynosiła 16 695 głosów, liczba głosów ważnych za wyborem kandydata wynosiła 16 316, liczba głosów ważnych przeciwko wyborowi kandydata wynosiła 379 głosów – poinformowała.
– Komisja stwierdza, że kandydat Donald Tusk uzyskał wymaganą statutem większość głosów ważnych „za” i został wybrany na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej – oświadczyła wicemarszałek, informując, że Tuska poparło 97 proc. głosujących, którzy oddali głos ważny.
