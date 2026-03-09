Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Spór o OZE. Przemysław Czarnek zapowiada, że zdejmie panele fotowoltaiczne ze swojego dachu

– OZE tylko przyczynia się do wysokich cen energii w Polsce, dlatego że jest dodatkiem. Kiedy fotowoltaika w ogóle produkuje prąd, bo zimą tego nie robi, to i tak nasze wszystkie elektrownie muszą być w pełnej gotowości, i tak za nie wszyscy płacimy. To jest bez sensu – powiedział kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek, przekonując w Radiu Zet, że Polska ma węgiel i nie powinna bawić się „w miks energetyczny, który nie bazuje na naszych potencjałach i na naszych zasobach”.

Publikacja: 09.03.2026 10:28

Poseł Przemysław Czarnek został wskazany jako kandydat PiS na premiera

Poseł Przemysław Czarnek został wskazany jako kandydat PiS na premiera

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Jakub Czermiński

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie poglądy na temat OZE, węgla, miksu energetycznego i ETS przedstawił na konwencji PiS Przemysław Czarnek?
  • Jak kandydat PiS na premiera odpiera zarzuty, że krytykuje OZE, a sam ma fotowoltaikę na dachu?
  • Jak Przemysław Czarnek odpowiada na uwagę, że Polska zapłaci karę w przypadku wyjścia z ETS?
  • Krzysztof Bosak skrytykował program „Willa plus”, którego twarzą był Przemysław Czarnek. Jak wiceprezes PiS odpowiada na zarzuty?

W sobotę na konwencji w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem PiS na premiera w wyborach parlamentarnych w 2027 r. będzie Przemysław Czarnek, wiceprezes ugrupowania, poseł, minister edukacji i nauki w rządzie Mateusza Morawieckiego.

W poniedziałek rano przy jednej ze stacji paliw w Warszawie polityk zaprezentował projekt ustawy dotyczącej cen paliw. – Składam projekt ustawy z podpisami posłów PiS, który obniża czasowo podatek VAT (na paliwo – red.) z 23 do 8 proc. i obniża akcyzę na paliwo mniej więcej o 9–10 proc. – mówił.

Czytaj więcej

Przemysław Czarnek podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie
Polityka
Konwencja PiS w Krakowie. Jarosław Kaczyński ogłosił: kandydatem na premiera jest Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek mówi o „OZE-sroze”

Później polityk udzielił wywiadu Radiu Zet, podczas którego był pytany m.in. o swój stosunek do OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Na sobotniej konwencji Czarnek mówił, że „państwo ma pojechać do Brukseli i powiedzieć, że nie mamy już ETS-u w Polsce, wypowiadamy to”. – Nie mamy waszego miksu energetycznego, nie mamy żadnego Zielonego Ładu, nie mamy żadnych OZE-sroze. Mamy nasz miks węglowy, bo mamy nasze bogactwa naturalne i wara wam od nich. Mamy nasz węgiel – kontynuował.

Reklama
Reklama

W poniedziałkowej rozmowie kandydat PiS na premiera potwierdził, że na dachu swego domu ma fotowoltaikę, którą zamontował w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zaznaczył, że mówił o tym wielokrotnie i ocenił, że fotowoltaika jest „mniej inwazyjna niż wiatraki, bo przynajmniej nie widać jej”. Powołując się na swoje doświadczenia poseł przekonywał, że zamontowanie instalacji fotowoltaicznej jest „kompletnie nieopłacalne”.

– Ja tę fotowoltaikę zamontowałem chyba 5 lat temu, kiedy w naszej gminie był program z dofinansowaniem – przekazał. Przemysław Czarnek mówił, że zapłacił za instalację systemu fotowoltaicznego 8100 zł. Dodał, że wcześniej płacił za energię elektryczną 2000-2500 zł rocznie. – Po zamontowaniu fotowoltaiki płaciłem za energię ok. 1000-1200 zł rocznie, czyli 1000 zł rocznie zyskiwałem. To ile muszę czekać, żeby mi się zwróciło 8100 zł z tej fotowoltaiki? – pytał. – A i tak codziennie myślę o tym, czy na tym dachu mi się ta fotowoltaika nie zapali i co się stanie, jak to się zepsuje – dodał.

Czytaj więcej

Przemysław Czarnek
Polityka
Przemysław Czarnek przedstawił projekt ustawy. Chodzi o ceny paliw

Przemysław Czarnek zapowiada, że zdejmie panele fotowoltaiczne z dachu

Pytany, czy postąpi konsekwentnie i zdemontuje panele fotowoltaiczne ze swego dachu, Czarnek odparł: – Tak, będę demontował te panele ze swojego dachu.

– Będę demontował te panele ze swojego dachu w pewnej perspektywie, dlatego że one w ogóle nie byłyby potrzebne, gdyby energia w Polsce bazowała na tym, co mamy i megawatogodzina kosztowałaby nie ponad 500 zł, tylko 230 – powiedział w Radiu Zet.

Wiceprezes PiS podkreślał, iż jego doświadczenie pokazuje, że OZE przyczynia się do wysokich cen energii w Polsce. – Dlatego że jest dodatkiem, dlatego że wtedy, kiedy ta fotowoltaika mi produkuje w ogóle prąd, bo zimą tego nie robi, to i tak nasze wszystkie elektrownie muszą być w pełnej gotowości i tak za nie wszyscy płacimy. To jest bez sensu, to jest OZE-sroze – przekonywał.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji z wiceminis
Polityka
Radosław Sikorski skomentował wybór Przemysława Czarnka

– Miks energetyczny (...) wyrzucamy. Nie bawimy się w miks energetyczny, który nie bazuje na naszych potencjałach i na naszych zasobach. My mamy węgiel. Węgiel dzisiaj można wydobywać, w szczególności na Lubelszczyźnie, w sposób naprawdę ekologiczny i w sposób naprawdę łatwy można produkować czystą energię – mówił.

Przemysław Czarnek zadeklarował, że Polska powinna wyjść z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS) oraz z ETS 2. – Nie mamy możliwości trzymania tego w Polsce i obciążania tym polskich firm – argumentował. Zaznaczył, że PiS ma projekt ustawy, „który idzie w tym kierunku”.

Były minister twierdził, że Polska nie będzie płacić kar za wyjście z ETS. Mówił, że o „absurdzie ETS” mówią dziś także Czesi, Słowacy, Węgrzy i „nawet Niemcy”. – Wszyscy dzisiaj widzą, że my się zagoniliśmy w Unii Europejskiej w jakiś ślepy zaułek, z którego nie ma wyjścia. Wyjście jest tylko jedno: wrócić i zlikwidować te absurdy zielonoładowe – przekonywał.

Przemysław Czarnek na konferencji prasowej przy jednej ze stacji paliw w Warszawie

Przemysław Czarnek na konferencji prasowej przy jednej ze stacji paliw w Warszawie

Foto: PAP/Marcin Obara

Program „Willa plus”. Przemysław Czarnek odpowiada na krytykę ze strony Krzysztofa Bosaka

W rozmowie z Radiem Zet Przemysław Czarnek został też zapytany o krytykę ze strony lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka. Wiceprezesowi PiS przytoczono słowa wicemarszałka Sejmu o tym, że program „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty”, znany w mediach pod nazwą „Willa plus”, był „uwłaszczeniem nomenklatury pisowskiej na majątku publicznym”.

Reklama
Reklama

– Krzysztof Bosak kłamie, Krzysztof Bosak idzie w retorykę Platformy Obywatelskiej i to nie jest dobry kierunek dla prawicy – oświadczył w odpowiedzi Czarnek. – Na prawicy musi być spokój, na prawicy musi być widać jednego wroga, który dzisiaj niszczy państwo, czyli Tuska – dodał.

Czytaj więcej

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak
Polityka
Krzysztof Bosak do Radosława Sikorskiego: Wprowadził pan Sejm w błąd

Były szef resortu edukacji przekonywał, że nie było żadnego uwłaszczenia. – Czy Krzysztof Bosak wystąpi przeciwko zakupowi za 500 tys. zł samochodu dla dzieci niepełnosprawnych w Warcie? Czy wystąpi przeciwko zakupowi za 700 tys. zł autobusu, który wozi codziennie dzieci w gminie Ostrów Lubelski? – pytał. – Niech Krzysztof Bosak zacznie zastanawiać się, co mówić, dlatego że ja nie chcę wojny na prawicy. Wróg jest jeden: Tusk, który dusi Polskę – powiedział.

Pytany w Radiu Zet, czy widzi Krzysztofa Bosaka w swoim ewentualnym przyszłym rządzie, Czarnek odparł, że „widzi przyszły rząd stworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, które walczy o samodzielną większość”. Jednocześnie poseł nie wykluczył współpracy z liderem Konfederacji. – Ja z Krzysztofem Bosakiem mogę współpracować i nie widzę w tym żadnego problemu, tylko argumentujmy i kłóćmy się na argumenty – zaznaczył.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / Radio Zet

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach
Materiał Promocyjny
Dane zamiast deklaracji. ESG oparte na faktach
Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Sondaż: tak ewentualne weto ws. SAFE wpłynie na notowania Karola Nawrockiego
Przemysław Czarnek
Polityka
Przemysław Czarnek przedstawił projekt ustawy. Chodzi o ceny paliw
Premier Donald Tusk
Polityka
Wybory na szefów KO w regionach. Znamy częściowe wyniki
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama