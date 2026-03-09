W poniedziałkowej rozmowie kandydat PiS na premiera potwierdził, że na dachu swego domu ma fotowoltaikę, którą zamontował w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zaznaczył, że mówił o tym wielokrotnie i ocenił, że fotowoltaika jest „mniej inwazyjna niż wiatraki, bo przynajmniej nie widać jej”. Powołując się na swoje doświadczenia poseł przekonywał, że zamontowanie instalacji fotowoltaicznej jest „kompletnie nieopłacalne”.

– Ja tę fotowoltaikę zamontowałem chyba 5 lat temu, kiedy w naszej gminie był program z dofinansowaniem – przekazał. Przemysław Czarnek mówił, że zapłacił za instalację systemu fotowoltaicznego 8100 zł. Dodał, że wcześniej płacił za energię elektryczną 2000-2500 zł rocznie. – Po zamontowaniu fotowoltaiki płaciłem za energię ok. 1000-1200 zł rocznie, czyli 1000 zł rocznie zyskiwałem. To ile muszę czekać, żeby mi się zwróciło 8100 zł z tej fotowoltaiki? – pytał. – A i tak codziennie myślę o tym, czy na tym dachu mi się ta fotowoltaika nie zapali i co się stanie, jak to się zepsuje – dodał.

Przemysław Czarnek zapowiada, że zdejmie panele fotowoltaiczne z dachu

Pytany, czy postąpi konsekwentnie i zdemontuje panele fotowoltaiczne ze swego dachu, Czarnek odparł: – Tak, będę demontował te panele ze swojego dachu.

– Będę demontował te panele ze swojego dachu w pewnej perspektywie, dlatego że one w ogóle nie byłyby potrzebne, gdyby energia w Polsce bazowała na tym, co mamy i megawatogodzina kosztowałaby nie ponad 500 zł, tylko 230 – powiedział w Radiu Zet.

Wiceprezes PiS podkreślał, iż jego doświadczenie pokazuje, że OZE przyczynia się do wysokich cen energii w Polsce. – Dlatego że jest dodatkiem, dlatego że wtedy, kiedy ta fotowoltaika mi produkuje w ogóle prąd, bo zimą tego nie robi, to i tak nasze wszystkie elektrownie muszą być w pełnej gotowości i tak za nie wszyscy płacimy. To jest bez sensu, to jest OZE-sroze – przekonywał.