Polacy odpowiedzieli na pytanie jak zmieniła się sytuacja kobiet w Polsce pod rządami Donalda Tuska
W sondażu przeprowadzonym przez ośrodek Opinia24 wzięło udział 1001 osób zarówno kobiet, jak i mężczyzn w różnym wieku i z różnym poziomem wykształcenia. Sondaż uwzględniał również preferencje polityczne.
Wyniki badania pokazują, że społeczeństwo jest mocno podzielone, co do oceny aktualnej sytuacji kobiet, choć największa grupa respondentów, stanowiąca 39 proc., uważa, że w ciągu dwóch lat rządów Donalda Tuska nie zmieniło się nic. Chodzi zarówno o prawa kobiet, jak i ich sytuację ekonomiczną, pozycję na rynku pracy czy dostęp do ochrony zdrowia. Jednocześnie 21 proc. ankietowanych dostrzega poprawę, a 28 proc. mówi o pogorszeniu. Kolejne 12 proc. nie ma w tej sprawie zdania.
Czytaj więcej
Co do zasady, panie cały czas stanowią niewielki odsetek osób zasiadających we władzach giełdowych spółek. Zazwyczaj również mniej niż mężczyźni za...
Co ciekawe, z sondażu wynika, że bardziej optymistycznie sytuację oceniają mężczyźni niż kobiety. Poprawę częściej wskazują też osoby po 60. roku życia oraz respondenci z wyższym wykształceniem, choć również w tej grupie dominuje przekonanie, że większych zmian nie było. Wyraźnie widać to zwłaszcza wśród osób w wieku 30-39 lat. W grupie tej niemal połowa badanych nie zauważa różnicy względem sytuacji sprzed dwóch lat.
Sondaż pokazał również, że oceny w dużej mierze są związane z preferencjami politycznymi. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości najczęściej oceniają, że sytuacja kobiet się pogorszyła – uważa tak 60 proc. respondentów, którzy są zwolennikami tej partii. Z kolei sympatycy Koalicji Obywatelskiej znacznie częściej mówią o poprawie – to opinie 52 proc. badanych osób z tej grupy. Najgorzej sytuację oceniają zwolennicy Konfederacji – 43 proc. osób z tej grupy uważa, że sytuacja się nie zmieniła, a 47 proc., że uległa pogorszeniu. Zaledwie 4 proc. twierdzi, że raczej się poprawiła.
Czytaj więcej
Dwójce dzieci, które mogłyby żyć samodzielnie poza organizmem ciężarnej kobiety, lekarze ze Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku mieli wstrzyknąć chlor...
W kampanii z 2023 r. Donald Tusk zapowiadał szereg rozwiązań skierowanych do kobiet. Do tej pory udało się wprowadzić m.in. finansowanie in vitro z budżetu państwa (realizacja programu rozpoczęła się w 2024 r.), bezpłatnie badania prenatalne na NFZ oraz dostęp do „antykoncepcji awaryjnej” bez recepty od 15. roku życia. Nie zrealizowano natomiast postulatu dotyczącego liberalizacji prawa aborcyjnego, który wzbudza najwięcej kontrowersji.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Przed nami ciepły i słoneczny poniedziałek w całym kraju. Ale już we wtorek nad Polskę nadciągną chmury. W drugi...
Polacy oczekujący na wylot do kraju dostali e-mailem oferty zakupu biletów z adresu odyseusz@msz.pl, w którym je...
Czy Warszawa zyska nową atrakcję kolejową, która pozwoli mieszkańcom na podróż w czasie. Marka "Niespieszny" pra...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas