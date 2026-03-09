W sondażu przeprowadzonym przez ośrodek Opinia24 wzięło udział 1001 osób zarówno kobiet, jak i mężczyzn w różnym wieku i z różnym poziomem wykształcenia. Sondaż uwzględniał również preferencje polityczne.

Sondaż: Jak Polacy oceniają obecną sytuację kobiet?

Wyniki badania pokazują, że społeczeństwo jest mocno podzielone, co do oceny aktualnej sytuacji kobiet, choć największa grupa respondentów, stanowiąca 39 proc., uważa, że w ciągu dwóch lat rządów Donalda Tuska nie zmieniło się nic. Chodzi zarówno o prawa kobiet, jak i ich sytuację ekonomiczną, pozycję na rynku pracy czy dostęp do ochrony zdrowia. Jednocześnie 21 proc. ankietowanych dostrzega poprawę, a 28 proc. mówi o pogorszeniu. Kolejne 12 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Co ciekawe, z sondażu wynika, że bardziej optymistycznie sytuację oceniają mężczyźni niż kobiety. Poprawę częściej wskazują też osoby po 60. roku życia oraz respondenci z wyższym wykształceniem, choć również w tej grupie dominuje przekonanie, że większych zmian nie było. Wyraźnie widać to zwłaszcza wśród osób w wieku 30-39 lat. W grupie tej niemal połowa badanych nie zauważa różnicy względem sytuacji sprzed dwóch lat.