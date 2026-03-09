Rzeczpospolita
Wydarzenia
Czy kobietom żyje się lepiej za rządów Donalda Tuska? Wyniki sondażu

Po ponad dwóch latach od powrotu Donalda Tuska na stanowisko premiera Polacy są podzieleni w opiniach dotyczących tego, czy sytuacja kobiet w kraju uległa poprawie. Najnowszy sondaż przygotowany na zlecenie RMF FM pokazuje, że oceny sytuacji pod tym względem wyraźnie różnią się w zależności od wieku, płci i sympatii politycznych.

Publikacja: 09.03.2026 09:43

Polacy odpowiedzieli na pytanie jak zmieniła się sytuacja kobiet w Polsce pod rządami Donalda Tuska

Foto: PAP

Małgorzata Krzystała

W sondażu przeprowadzonym przez ośrodek Opinia24 wzięło udział 1001 osób zarówno kobiet, jak i mężczyzn w różnym wieku i z różnym poziomem wykształcenia. Sondaż uwzględniał również preferencje polityczne.

Sondaż: Jak Polacy oceniają obecną sytuację kobiet?

Wyniki badania pokazują, że społeczeństwo jest mocno podzielone, co do oceny aktualnej sytuacji kobiet, choć największa grupa respondentów, stanowiąca 39 proc., uważa, że w ciągu dwóch lat rządów Donalda Tuska nie zmieniło się nic. Chodzi zarówno o prawa kobiet, jak i ich sytuację ekonomiczną, pozycję na rynku pracy czy dostęp do ochrony zdrowia. Jednocześnie 21 proc. ankietowanych dostrzega poprawę, a 28 proc. mówi o pogorszeniu. Kolejne 12 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Co ciekawe, z sondażu wynika, że bardziej optymistycznie sytuację oceniają mężczyźni niż kobiety. Poprawę częściej wskazują też osoby po 60. roku życia oraz respondenci z wyższym wykształceniem, choć również w tej grupie dominuje przekonanie, że większych zmian nie było. Wyraźnie widać to zwłaszcza wśród osób w wieku 30-39 lat. W grupie tej niemal połowa badanych nie zauważa różnicy względem sytuacji sprzed dwóch lat.

60 proc.

Tyle wyborców PiS uważa, że sytuacja kobiet w Polsce pogorszyła się pod rządami Donalda Tuska

W jaki sposób polityka wpływa na ocenę zmian?

Sondaż pokazał również, że oceny w dużej mierze są związane z preferencjami politycznymi. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości najczęściej oceniają, że sytuacja kobiet się pogorszyła – uważa tak 60 proc. respondentów, którzy są zwolennikami tej partii. Z kolei sympatycy Koalicji Obywatelskiej znacznie częściej mówią o poprawie – to opinie 52 proc. badanych osób z tej grupy. Najgorzej sytuację oceniają zwolennicy Konfederacji – 43 proc. osób z tej grupy uważa, że sytuacja się nie zmieniła, a 47 proc., że uległa pogorszeniu. Zaledwie 4 proc. twierdzi, że raczej się poprawiła.

W kampanii z 2023 r. Donald Tusk zapowiadał szereg rozwiązań skierowanych do kobiet. Do tej pory udało się wprowadzić m.in. finansowanie in vitro z budżetu państwa (realizacja programu rozpoczęła się w 2024 r.), bezpłatnie badania prenatalne na NFZ oraz dostęp do „antykoncepcji awaryjnej” bez recepty od 15. roku życia. Nie zrealizowano natomiast postulatu dotyczącego liberalizacji prawa aborcyjnego, który wzbudza najwięcej kontrowersji.

Źródło: rp.pl

