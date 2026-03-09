„Parkiet” przeprowadził kolejną ankietę dotyczącą równowagi płci w spółkach, których akcje zaliczane są do indeksu WIG20. Spośród 16 firm, które odpowiedziały na nasze pytania (do chwili zamknięcia tego numeru odpowiedzi nie przesłały Dino, Modivo, PGE i PZU) wynika, że największy udział pań wśród ogółu zatrudnionych ma miejsce kolejno w Pepco (93,5 proc.), LPP (87 proc.) i PKO BP (71,1 proc.). Z kolei najmniejszy występuje w KGHM-ie (17,6 proc.), Budimeksie (24,1 proc.) i Orlenie (27,8 proc.).

Reklama Reklama

Kobiety kluczową rolę na stanowiskach kierowniczych pełnią w LPP, gdzie zajmują 85 proc. tego typu stanowisk. Ponad połowę piastują je też w Kruku, PKO BP, Santanderze, Pekao i Aliorze. Z kolei zdecydowanie najmniejszą reprezentację mają w Orlenie, gdyż na poziomie zaledwie 10 proc., a następnie w Budimeksie (21,6 proc.).

W tym kontekście warto też zauważyć, że panie w zdecydowanej większości spółek mają mniejszy udział na stanowiskach kierowniczych niż mogłoby to wynikać ze struktury płci wśród ogółu zatrudnionych w danej firmie. Szczególnie duża dysproporcja, gdyż na poziomie 48 pkt proc., jest w Pepco. Kobiety stosunkowo mało stanowisk kierowniczych zajmują też w Orlenie. Z kolei w KGHM-ie piastują je więcej niż mogłoby to wynikać z ich udziału wśród ogółu zatrudnionych.

Czytaj więcej: Raporty ekonomiczne Szklany sufit wciąż ogranicza kariery kobiet w dużych firmach Po wyraźnej poprawie w 2025 r., w tym roku zmiany w statystykach dotyczących udziału kobiet we władzach działających w Polsce firm nie są już tak p... Pro

Kobiety cały czas stanowią rzadkość we władzach giełdowych spółek. Wystarczy zauważyć, że wśród ankietowanych przez nas firm nie ma żadnej przedstawicielki płci pięknej w zarządzie Kęt, LPP, Orlenu i Pepco. Ponadto żadna kobieta nie zasiada w radzie nadzorczej Kęt. Co więcej, w zarządzie żadnej firmy panie nie stanowią większości i prawie w żadnej radzie nadzorczej (w tym przypadku wyjątkiem jest Kruk).