Wśród założeń biznesowych warto zwrócić uwagę na cel zdobycia serc młodych Polaków. Pekao chce im oferować produkty, które będą dopasowane do ich „stylu życia, relacji i potrzeb”, w tym oczywiście – stawiając na bankowość mobilną i bankowość konwersacyjną (opartą na głosowych usługach sztucznej inteligencji). Do 2027 r. bank chce zwiększyć liczbę klientów poniżej 26. roku życia do 1,4 mln.

Pekao zapowiada przy tym duże inwestycje w cyfryzację i rozwój właśnie AI. Z jednej strony ma to pozwolić nadrobić pewne zapóźnienie technologiczne banku, z drugiej – oczywiście pomóc w zdobywaniu nowych klientów i udziałów w rynku. Jednocześnie, co ciekawe, Pekao chce utrzymać swoją dosyć dużą sieć placówek stacjonarnych w mniejszych miejscowościach. Tyle że odziały mają być znacznie odchudzone pod względem powierzchni i służyć głównie pozyskiwaniu lokalnych przedsiębiorców.

Czy spadek stóp uderzy w Pekao

Wśród celów finansowych istotne jest założenie utrzymania (w horyzoncie strategii) wysokiej rentowności, ze wskaźnikiem ROE powyżej 18 proc. I to pomimo zakładanego spadku stopy referencyjnej NBP do 3,5 proc. na koniec 2027 r. (i do 4,75 proc. na koniec 2025 r.). To niełatwe zadanie, skoro sama obniżka stóp może automatycznie obniżyć ROE o 6–7 pkt proc. wobec 21 proc. w 2024 r. Ale władze banku planują zrekompensować ten spadek poprzez wzrost udziałów rynkowych w strategicznych obszarach i produktach, zmianę struktury przychodów czy utrzymanie bezpiecznego poziomu ryzyka i poziomu kosztów.

Pekao zapowiada też dywidendy w każdym roku strategii na poziomie 50–75 proc.