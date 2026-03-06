„Informujemy o locie czarterowym Dubaj–Bergamo z ICAAT RPM. Odlot dzisiaj, 06.03.2026 r., godz. 18.30. Link do zakupu biletów: https://shorturl.at/HlvUy” – mail tej treści dostają Polacy, którzy ugrzęźli w Dubaju, a ich zaplanowane loty zostały odwołane. Wiadomość pochodzi z adresu odyseusz@msz.pl. Odyseusz to oficjalny serwis Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla podróżnych, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski. Ma dwie funkcje: zgłaszanie podróży (głównie dla turystów) lub założenie profilu w systemie (dla obywateli Polski, którzy przebywają poza krajem powyżej sześciu miesięcy).