Cyberoszuści łowią zdesperowanych Polaków w Dubaju? Nie, to MSZ wysyła maile, które wyglądają jak phishing

Polacy oczekujący na wylot do kraju dostali e-mailem oferty zakupu biletów z adresu odyseusz@msz.pl, w którym jest link do strony z „biletami” do Mediolanu. W adresie brakuje domeny „gov”, link wygląda bardzo podejrzanie. Na forum polskich turystów w Dubaju wrze. „Rzeczpospolita” ustaliła, że wina leży po stronie MSZ.

Publikacja: 06.03.2026 15:01

MSZ wysyła informacje o połączeniach lotniczych, które wyglądają jak klasyczny phishing

Foto: AFP

Izabela Kacprzak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego e-mail z systemu Odyseusz Ministerstwa Spraw Zagranicznych budzi obawy o phishing?
  • Jakie są różnice między prawdziwymi a fałszywymi informacjami dotyczącymi lotów z Dubaju do Europy?
  • Co wpływa na wybór osób kwalifikujących się do medycznego transportu lotniczego organizowanego przez rząd?
„Informujemy o locie czarterowym Dubaj–Bergamo z ICAAT RPM. Odlot dzisiaj, 06.03.2026 r., godz. 18.30. Link do zakupu biletów: https://shorturl.at/HlvUy” – mail tej treści dostają Polacy, którzy ugrzęźli w Dubaju, a ich zaplanowane loty zostały odwołane. Wiadomość pochodzi z adresu odyseusz@msz.pl. Odyseusz to oficjalny serwis Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla podróżnych, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski. Ma dwie funkcje: zgłaszanie podróży (głównie dla turystów) lub założenie profilu w systemie (dla obywateli Polski, którzy przebywają poza krajem powyżej sześciu miesięcy).

