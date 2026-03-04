Przedwiośnie
W ciągu najbliższych dni w Polsce będą panować wiosenne temperatury
Polska znajduje się obecnie pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia obejmującego środkową oraz częściowo południową i zachodnią Europę. Jednocześnie jak donosi TVN Meteo, wpływ na pogodę będzie mieć również płytka zatoka niżu Elke znad Skandynawii z chłodnym frontem atmosferycznym. Jest on jednak na tyle mało aktywny, że jedynym skutkiem jego oddziaływania będzie przejściowy wzrost zachmurzenia oraz napływ nieco chłodniejszej masy powietrza polarnego morskiego znad Atlantyku.
Dzisiejszy dzień w niemal całym kraju zapowiada się pogodnie i bez opadów. Jedynie na północy mogą okresowo pojawić się większe zachmurzenie z rozpogodzeniami. Wystąpią przy tym znaczne różnice temperatur. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą około 5–6 stopni Celsjusza, natomiast na Podkarpaciu nawet 14–15 stopni. Wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany, jednak na północy oraz wschodzie kraju może w porywach dochodzić do około 40 km/h.
W kolejnych dniach pogoda nadal będzie wiosenna. W czwartek na południu i zachodzie kraju mogą wystąpić niewielkie zachmurzenia, choć miejscami niebo będzie bezchmurne. Temperatura wyniesie od 6–8 stopni na północnym wschodzie do 10–12 stopni na południu i zachodzie Polski. W piątek w całym kraju prognozowana jest słoneczna pogoda z temperaturą od 8–10 stopni na północnym wschodzie do około 13–14 stopni na południowym zachodzie.
Prognozy wskazują, że wiosenna aura będzie z nami również w weekend. W sobotę w większości kraju będzie pogodnie i słonecznie, bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 9–11 stopni na północnym wschodzie do 14–15 stopni na południowym zachodzie. Mimo sprzyjającej pogody w części regionów, zwłaszcza w zachodniej i południowej Polsce, mogą wystąpić przymrozki. IMGW prognozuje zagrożenie pierwszego stopnia, które dotyczy województwa dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.
Wiosenna pogoda zapowiada się również w niedzielę. Na termometrach zobaczymy od 9–11 stopni na północnym wschodzie do 12–14 stopni na pozostałym obszarze kraju. Według prognoz TVN Meteo taka aura może utrzymać się do połowy marca.
