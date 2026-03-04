Rzeczpospolita
Wydarzenia
Jak długo zostanie z nami wiosenna aura? Prognoza pogody na najbliższe dni

Ostatnie dni upłynęły pod znakiem wiosennej aury i wszystko wskazuje na to, że taka pogoda utrzyma się w najbliższym czasie. W kolejnych dniach temperatura w wielu regionach kraju będzie rosła, sięgając nawet 15 stopni Celsjusza.

Publikacja: 04.03.2026 10:37

W ciągu najbliższych dni w Polsce będą panować wiosenne temperatury

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Polska znajduje się obecnie pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia obejmującego środkową oraz częściowo południową i zachodnią Europę. Jednocześnie jak donosi TVN Meteo, wpływ na pogodę będzie mieć również płytka zatoka niżu Elke znad Skandynawii z chłodnym frontem atmosferycznym. Jest on jednak na tyle mało aktywny, że jedynym skutkiem jego oddziaływania będzie przejściowy wzrost zachmurzenia oraz napływ nieco chłodniejszej masy powietrza polarnego morskiego znad Atlantyku.

Czytaj więcej

Zmiana czasu na letni 2026. W tym roku wcześniej przestawimy zegarki
Zdrowie
Zmiana czasu na letni 2026. W tym roku wcześniej przestawimy zegarki

Prognoza pogody na początek marca: Jakie temperatury czekają nas przez najbliższe dni?

Dzisiejszy dzień w niemal całym kraju zapowiada się pogodnie i bez opadów. Jedynie na północy mogą okresowo pojawić się większe zachmurzenie z rozpogodzeniami. Wystąpią przy tym znaczne różnice temperatur. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą około 5–6 stopni Celsjusza, natomiast na Podkarpaciu nawet 14–15 stopni. Wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany, jednak na północy oraz wschodzie kraju może w porywach dochodzić do około 40 km/h.

W kolejnych dniach pogoda nadal będzie wiosenna. W czwartek na południu i zachodzie kraju mogą wystąpić niewielkie zachmurzenia, choć miejscami niebo będzie bezchmurne. Temperatura wyniesie od 6–8 stopni na północnym wschodzie do 10–12 stopni na południu i zachodzie Polski. W piątek w całym kraju prognozowana jest słoneczna pogoda z temperaturą od 8–10 stopni na północnym wschodzie do około 13–14 stopni na południowym zachodzie.

Pogoda na najbliższy weekend: Nawet 15 stopni Celsjusza 

Prognozy wskazują, że wiosenna aura będzie z nami również w weekend. W sobotę w większości kraju będzie pogodnie i słonecznie, bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 9–11 stopni na północnym wschodzie do 14–15 stopni na południowym zachodzie. Mimo sprzyjającej pogody w części regionów, zwłaszcza w zachodniej i południowej Polsce, mogą wystąpić przymrozki. IMGW prognozuje zagrożenie pierwszego stopnia, które dotyczy województwa dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Wiosenna pogoda zapowiada się również w niedzielę. Na termometrach zobaczymy od 9–11 stopni na północnym wschodzie do 12–14 stopni na pozostałym obszarze kraju. Według prognoz TVN Meteo taka aura może utrzymać się do połowy marca.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
