Polska znajduje się obecnie pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia obejmującego środkową oraz częściowo południową i zachodnią Europę. Jednocześnie jak donosi TVN Meteo, wpływ na pogodę będzie mieć również płytka zatoka niżu Elke znad Skandynawii z chłodnym frontem atmosferycznym. Jest on jednak na tyle mało aktywny, że jedynym skutkiem jego oddziaływania będzie przejściowy wzrost zachmurzenia oraz napływ nieco chłodniejszej masy powietrza polarnego morskiego znad Atlantyku.

Prognoza pogody na początek marca: Jakie temperatury czekają nas przez najbliższe dni?

Dzisiejszy dzień w niemal całym kraju zapowiada się pogodnie i bez opadów. Jedynie na północy mogą okresowo pojawić się większe zachmurzenie z rozpogodzeniami. Wystąpią przy tym znaczne różnice temperatur. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą około 5–6 stopni Celsjusza, natomiast na Podkarpaciu nawet 14–15 stopni. Wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany, jednak na północy oraz wschodzie kraju może w porywach dochodzić do około 40 km/h.

W kolejnych dniach pogoda nadal będzie wiosenna. W czwartek na południu i zachodzie kraju mogą wystąpić niewielkie zachmurzenia, choć miejscami niebo będzie bezchmurne. Temperatura wyniesie od 6–8 stopni na północnym wschodzie do 10–12 stopni na południu i zachodzie Polski. W piątek w całym kraju prognozowana jest słoneczna pogoda z temperaturą od 8–10 stopni na północnym wschodzie do około 13–14 stopni na południowym zachodzie.