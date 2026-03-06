Maria Ejchart, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, podczas wystąpienia na posiedzeniu plenarnym Komisji Weneckiej
„Projekt został całościowo uznany za zgodny ze standardami Rady Europy. Przede wszystkim doceniamy zaaprobowanie uregulowania statusu nieprawidłowo powołanych sędziów w drodze ustawy i w ramach podziału na grupy” - napisał na X wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Podkreślił też, że Komisja uznała koncepcję prawyborów do Krajowej Rady Sądownictwa w ramach środowiska sędziowskiego za krok w dobrym kierunku.
„Co do niektórych, szczegółowych rozwiązań nie zgadzaliśmy się z Komisją, ale w drodze dialogu udało nam się wypracować rozwiązania pośrednie. Tak powinien wyglądać dialog demokratycznego państwa z instytucjami międzynarodowymi" - czytamy w poście Dariusza Mazura.
Przypomnijmy, że ustawa o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą poprzez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa przyjętych w latach 2018-2025, nad której projektem już pracuje Sejm, ma uregulować status tzw. neosędziów, czyli sędziów powołanych lub awansowanych od 2018 r. z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej przez polityków.
Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Praw Człowieka i Rządów Prawa (DGI) przygotowała opinię na wniosek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Z opublikowanej 27 lutego opinii wynika, że Komisja Wenecka co do zasady pozytywnie ocenia kierunek proponowanej reformy i wyraziła zrozumienie dla zamiaru szybkiego ustawowego rozwiązania problemu neosędziów. Jest on uzasadniony koniecznością odbudowy autorytetu sądownictwa zgodnie z europejskimi standardami.
Komisja pozytywnie odniosła się do rezygnacji z unieważniania nominacji sędziowskich z mocą wsteczną, że przewiduje proporcjonalne podejście do różnych kategorii sędziów i uznaje powołania sędziów, którzy nie mieli innych możliwości wejścia do zawodu niż poprzez wadliwą procedurę. Komisji podoba się też, że projekt przewiduje pewną formę kontroli sądowej nad zaklasyfikowaniem sędziego do danej grupy oraz ustanawia procedurę ponownego rozpoznawania spraw według wcześniej określonych zasad.
Jednak w ocenie Komisji zaproponowany przez MS podział sędziów i procedura weryfikacji ich statusu wymagają korekt. Projekt musi zostać dostosowany tak, aby w pełni uwzględniał zasady nieusuwalności sędziów, pewności prawa i proporcjonalności, wynikające z prawa międzynarodowego – wskazała Komisja.
Oto rekomendacje Komisji Weneckiej i DGI, na które zwraca uwagę Ministerstwo Sprawiedliwości:
1. Komisja Wenecka oceniła za proporcjonalne i zgodne z EKPC wygaszenie z mocy prawa mandatów zarówno obecnych jak i byłych sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a także uznała za dopuszczalne (jako pozostające w zakresie kompetencji organów krajowych) zastosowanie tego rozwiązania również w odniesieniu do byłych sędziów Izby Dyscyplinarnej przesuniętych następnie do innych izb (pkt. 59 i 60 opinii, a także pkt. 79a i konkluzji opinii ) ;
2. szczególną pilność należy nadać konkursom dla tzw. grupy czerwonej, zwłaszcza na stanowiska w Sądzie Najwyższym oraz innym obszarom, gdzie standardy prawa do sądu są najbardziej narażone;
2. sędziowie z grup „żółtej” i „czerwonej” (za wyjątkiem sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz byłej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego) powinni pozostać na swoich stanowiskach do czasu rozstrzygnięcia nowych konkursów;
3. nowe procedury konkursowe powinny zawierać wyraźne, przejrzyste kryteria dotyczące niezależności i neutralności kandydatów, a wyniki tych konkursów powinny podlegać kontroli sądowej w celu zapewnienia zgodności z europejskimi standardami.
5. optymalnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie tych zmian po wyborze nowej KRS zgodnie ze standardami europejskimi (wybór członków sędziowskich przez sędziów). Komisja Wenecka akceptuje, aby w sytuacji, kiedy nowelizacja ustawy o KRS nie weszła w życie, wybór sędziowskich członków KRS przez Sejm został poprzedzony prawyborami na szczeblu samorządu sędziowskiego. Komisja Wenecka stwierdziła dosłownie, że to „krok we właściwym kierunku” w sytuacji braku osiągnięcia porozumienia politycznego co do projektu ustawy.
Ministerstwo Sprawiedliwości podczas sesji plenarnej reprezentowała Maria Ejchart, podsekretarz stanu w MS.
„To dla nas bardzo ważna opinia – Komisja oceniła projekt jako całościowo zgodny ze standardami Rady Europy. Jej rekomendacje mają charakter punktowy i mogą zostać uwzględnione w dalszych pracach legislacyjnych. Tam, gdzie – ze względu na polskie uwarunkowania prawne i faktyczne – mamy odmienne stanowisko, zaproponowaliśmy rozwiązania kompromisowe. Cieszy nas także powrót Polski do aktywnej współpracy z instytucjami międzynarodowymi, dzięki czemu nasze reformy mogą w pełni odpowiadać europejskim standardom” - mówiła Maria Ejchart.
Jak wynika z komunikatu na stronie resortu sprawiedliwości, MS popiera zasadnicze cele przedstawione w opinii Komisji Weneckiej i DGI. Zwraca uwagę, że orzecznictwo TSUE i ETPCz nie daje podstaw do różnicowania sędziów SN w zależności od izby, do której zostali powołani. Dlatego MS postuluje, aby w ramach „grupy czerwonej” uwzględnić również tych sędziów z zachowaniem koniecznych gwarancji proceduralnych oraz możliwości kontroli sądowej.
Ocena mechanizmów prawnych. Ministerstwo wskazuje, że jeśli status sędziego wynika bezpośrednio z ustawy, kontrola sądowa powinna dotyczyć wyłącznie prawidłowości przypisania do odpowiedniej grupy, natomiast pełna ocena kwalifikacyjna i merytoryczna powinna następować w konkursach z możliwością odwołania się do Sądu Najwyższego.
Grupa żółta oraz delegacje. Ministerstwo rozważy modyfikację przepisów dotyczących wcześniejszego odwołania sędziego z delegacji ustawowej, co wymaga zmiany odpowiednich przepisów projektu, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w okresie realizacji opiniowanej ustawy.
Wzruszalność orzeczeń. Ministerstwo zgadza się, że procedury wznowienia spraw powinny uwzględniać ogólne reguły proceduralne, jednak nie jest konieczne badanie, czy naruszenia w procesie powołania miały faktyczny wpływ na niezależność i bezstronność sędziego. Kluczowy jest wymóg ustanowienia sądu na podstawie prawa zgodnie z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
