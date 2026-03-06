„Projekt został całościowo uznany za zgodny ze standardami Rady Europy. Przede wszystkim doceniamy zaaprobowanie uregulowania statusu nieprawidłowo powołanych sędziów w drodze ustawy i w ramach podziału na grupy” - napisał na X wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Podkreślił też, że Komisja uznała koncepcję prawyborów do Krajowej Rady Sądownictwa w ramach środowiska sędziowskiego za krok w dobrym kierunku.

Reklama Reklama

„Co do niektórych, szczegółowych rozwiązań nie zgadzaliśmy się z Komisją, ale w drodze dialogu udało nam się wypracować rozwiązania pośrednie. Tak powinien wyglądać dialog demokratycznego państwa z instytucjami międzynarodowymi" - czytamy w poście Dariusza Mazura.



Komisja Wenecka: kierunek dobry, lecz szczegóły do korekty

Przypomnijmy, że ustawa o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą poprzez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa przyjętych w latach 2018-2025, nad której projektem już pracuje Sejm, ma uregulować status tzw. neosędziów, czyli sędziów powołanych lub awansowanych od 2018 r. z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej przez polityków.