Dlaczego Przemysław Czarnek nie zostanie premierem?

Imponuje mi heroizm, z jakim Przemysław Czarnek przyjął straceńczą misję. Tym bardziej że on naprawdę w sytuacji wygranej prawicy w wyborach parlamentarnych mógłby być wyciągniętym przez Jarosława Kaczyńskiego z rękawa królikiem i przyjąć rolę integratora potencjału PiS i obu Konfederacji. I wtedy mógłby naprawdę zostać premierem. Granie jego kartą dzisiaj, na półtora roku przed wyborami, oznacza raczej odpalenie ładunku na długo przed tym, jak na moście pojawią się wrogie czołgi. Misja Czarnka z zasady jest straceńcza, a jego polityczny profil tylko pogłębia problem.
Po pierwsze, nie jest człowiekiem w polityce nowym. Był członkiem gabinetu Mateusza Morawieckiego i ponosi odpowiedzialność za działania tamtego rządu. Na dodatek był ministrem edukacji i nauki. Niespecjalnie popularnym w kręgach młodzieży szkół średnich, a przypomnijmy, że ludzie, którzy w czasach jego ministrowania (2020–2023) byli uczniami, dziś są już pełnoprawnymi wyborcami i zapleczem Konfederacji Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena.
Ten ostatni zresztą był przez Czarnka często atakowany, więc trudno sobie wyobrazić, że usiądzie z nim do rozmów koalicyjnych. Dla pokolenia młodzieży, które po raz kolejny w 2027 r. rozstrzygnie o wyborach, Czarnek jest nie do uratowania. Nie zna jej języka, nie rozumie, jakie panują w tych kręgach elektoratu trendy, bo nawet jeśli młodzież od Konfederacji burzy się przeciw migrantom czy środowiskom – nazwijmy to – LGBT, to zwykle ma poglądy rynkowe i nie kwestionuje sensu związków partnerskich. W obu sprawach Czarnek działa na nią jak płachta na byka.
Dobrym dowodem braku wyczucia było jego wystąpienie w Hali Sokoła w sprawie kobiet. Niby wystąpił w ich interesie, ale sprawę utopił cytatem: „To my kobietę, Matkę Bożą, uczyniliśmy królową Polski. Wiemy, jak dbać o kobiety”. Osobiście nie mam nic przeciw Matce Boskiej, ale założenie, że taki argument przemówi do współczesnej młodzieży i podniesie rozrodczość młodych Polek jest karykaturalne, by nie nazwać tego inaczej.
I tu – w tym cytacie – czai się prawdziwa intencja Jarosława Kaczyńskiego. Nietrudno zresztą ją odkryć. Przemysław Czarnek to ręka wyciągnięta do elektoratu Konfederacji Korony Polskiej. Czarnek ma być anty-Braunem. Ma przejąć przynajmniej część tego elektoratu, co oznacza, że ustawia się na celowniku lidera KKP. Braun byłby idiotą, gdyby tego nie rozumiał. Ale i do roli anty-Brauna Czarnek raczej się nie nadaje, bo Braun, choć zwariowany, jest bardzo inteligentny i przekracza granice, których Czarnek nigdy nie przekroczy, bo na to nie pozwoli – bojący się kolców róży – prezes Kaczyński.
I kwestia ostatnia: Czarnek to gwarancja wewnętrznych tąpnięć w PiS. Mający największe kompetencje – zdaniem piszącego te słowa – do roli premiera Mateusz Morawiecki takiej figury nie zniesie. Chyba że lepiej od wszystkich rozumie, że kandydatura Czarnka szybko się zdewaluuje i w wypadku sukcesu w wyborach 2027 r. pan Przemek pójdzie zasłużenie w odstawkę, a gra o krzesło premiera zacznie się na poważnie od nowa.
