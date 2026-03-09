Z tego artykułu się dowiesz: Jak zmienia się podejście do kwestii czasu spędzanego przez dzieci przy ekranach?

Jakie są zależności między intensywnością korzystania z mediów a rozwojem dzieci?

Jaki wpływ ma projektowanie technologii na zaangażowanie dzieci w media cyfrowe?

Dlaczego liczba godzin spędzanych przed ekranem nie jest jedynym wyznacznikiem wpływu mediów na dzieci?

Jakie są obecne rekomendacje dla rodziców dotyczące czasu ekranowego dla dzieci?

Stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii (AAP) opublikowane w czasopiśmie „Pediatrics” pokazuje, że rozmowa o dzieciach i ekranach wyraźnie się zmienia. Nie chodzi już wyłącznie o to, ile godzin dziecko spędza przed telefonem czy telewizorem. Autorzy proponują spojrzeć szerzej – na cały świat cyfrowy, w którym dzieci dziś dorastają.

AAP używa określenia „ekosystem cyfrowy”. To pojęcie obejmuje telewizję, internet, media społecznościowe, gry, aplikacje, algorytmy podsuwające kolejne treści, a także wirtualnych asystentów i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. W takim ujęciu ekran nie jest już tylko urządzeniem, a bramą do systemu, który działa według określonych zasad – niekoniecznie dobrych dla dzieci.

W dokumencie zwrócono uwagę, że wiele współczesnych platform projektowanych jest tak, by jak najdłużej zatrzymać użytkownika. Automatyczne odtwarzanie filmów, nieskończone przewijanie, systemy nagród w grach czy algorytmy rekomendujące kolejne materiały – to rozwiązania, które sprawiają, że trudno się oderwać. Są one powiązane z modelami biznesowymi opartymi na reklamach i zbieraniu danych.