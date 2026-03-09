Nowe wytyczne pediatrów obejmują nie tylko telewizję, smartfony i platformy społecznościowe, ale również całe „otoczenie cyfrowe” dziecka
Stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii (AAP) opublikowane w czasopiśmie „Pediatrics” pokazuje, że rozmowa o dzieciach i ekranach wyraźnie się zmienia. Nie chodzi już wyłącznie o to, ile godzin dziecko spędza przed telefonem czy telewizorem. Autorzy proponują spojrzeć szerzej – na cały świat cyfrowy, w którym dzieci dziś dorastają.
AAP używa określenia „ekosystem cyfrowy”. To pojęcie obejmuje telewizję, internet, media społecznościowe, gry, aplikacje, algorytmy podsuwające kolejne treści, a także wirtualnych asystentów i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. W takim ujęciu ekran nie jest już tylko urządzeniem, a bramą do systemu, który działa według określonych zasad – niekoniecznie dobrych dla dzieci.
W dokumencie zwrócono uwagę, że wiele współczesnych platform projektowanych jest tak, by jak najdłużej zatrzymać użytkownika. Automatyczne odtwarzanie filmów, nieskończone przewijanie, systemy nagród w grach czy algorytmy rekomendujące kolejne materiały – to rozwiązania, które sprawiają, że trudno się oderwać. Są one powiązane z modelami biznesowymi opartymi na reklamach i zbieraniu danych.
Autorzy podkreślają też, że dziecko nie korzysta z mediów w izolacji. Na jego doświadczenia wpływa wiek, temperament, relacje z rodzicami, sposób działania platform oraz szersze otoczenie społeczne. Dlatego relacji dzieci z mediami nie da się sprowadzić wyłącznie do pytania o domowe limity czasu.
AAP zaznacza, że większość badań nad wpływem mediów na dzieci ma charakter obserwacyjny. To oznacza, że pokazują one zależności, ale nie zawsze pozwalają jednoznacznie wskazać przyczynę i skutek. Mimo to w przeglądach badań powtarzają się pewne wzorce.
W przypadku najmłodszych dzieci zwraca się uwagę, że niemowlęta poniżej 18. miesiąca życia mają ograniczoną zdolność przenoszenia informacji z ekranu do realnego świata. U przedszkolaków częste, samotne korzystanie z nieedukacyjnych treści łączono w badaniach z opóźnieniami językowymi, trudnościami w regulowaniu emocji i gorszym snem.
U dzieci w wieku szkolnym opisywano związki między nadmiernym korzystaniem z mediów a niższymi wynikami w nauce, słabszą koncentracją i krótszym snem. W przypadku nastolatków obraz jest bardziej złożony. Badania wskazują niewielkie, ale istotne statystycznie powiązania między długim czasem korzystania z mediów a obniżonym dobrostanem psychicznym. Jednocześnie jednak media mogą wspierać budowanie relacji, rozwój zainteresowań i poszukiwanie tożsamości – zwłaszcza gdy towarzyszy im wsparcie dorosłych.
W dokumencie dużo miejsca poświęcono regulacji emocji. Używanie urządzeń cyfrowych jako sposobu uspokajania dziecka może ograniczać okazje do nauki samodzielnego radzenia sobie z napięciem – podkreślono. Z drugiej strony autorzy zwracają uwagę na zjawisko określane jako „technoference” – sytuacje, w których korzystanie z telefonu przez dorosłych przerywa kontakt z dzieckiem i osłabia bezpośrednią relację.
AAP rozróżnia projektowanie nastawione na maksymalizowanie zaangażowania od projektowania uwzględniającego potrzeby dziecka. W tym drugim podejściu większy nacisk kładzie się na prywatność, bezpieczeństwo i dostosowanie treści do wieku. Dokument sugeruje też ograniczanie funkcji, które utrudniają zakończenie korzystania z aplikacji, takich jak domyślnie włączone automatyczne odtwarzanie czy niekończące się przewijanie.
Rekomendacje kierowane są nie tylko do rodzin i pediatrów, ale także do firm technologicznych i władz. Na razie jest z tym kiepsko – opublikowany w styczniu raport organizacji Media Literacy Now wskazuje, że w USA tylko około połowa stanów podjęła jakiekolwiek kroki w zakresie edukacji medialnej, a zakres regulacji i ich wdrożenie znacząco się różnią. Autorzy raportu podkreślają przy tym, że umiejętności korzystania z mediów powinny być traktowane jako podstawowa kompetencja XXI wieku – z podobną pilnością jak czytanie czy matematyka.
Wpływ smartfona na kręgosłup
Stanowisko AAP zachęca również, by rozmowy o mediach stały się elementem codziennej praktyki pediatrycznej. W części rekomendacji dla rodzin amerykańska akademia wskazuje, że jeśli rodzice oczekują konkretnych wskazówek dotyczących czasu ekranowego, można rozważyć następujące przedziały:
Jednocześnie dokument wyraźnie podkreśla, że liczba minut nie powinna być jedynym kryterium. Ważniejsze są jakość treści, sposób korzystania, towarzyszące relacje oraz to, czy media nie wypierają snu, ruchu czy kontaktów społecznych.
W Polsce nie ma sztywnych wytycznych dotyczących limitów czasu korzystania z ekranów przez dzieci. Instytucje publiczne publikują jednak materiały edukacyjne oparte na międzynarodowych rekomendacjach.
W zaleceniach ekspertów współpracujących m.in. z NASK pojawia się unikanie ekspozycji na ekrany u dzieci do około 18. miesiąca życia (z wyjątkiem rozmów wideo z bliskimi), ograniczenie czasu do około godziny dziennie u dzieci w wieku 2–5 lat oraz stopniowe wydłużanie go u starszych dzieci przy jednoczesnym dbaniu o sen, aktywność fizyczną i relacje społeczne.
Badania wskazują, że intensywne korzystanie z ekranów może wpływać na rozwój mózgu dzieci w wieku przedszkolnym, ograniczając jego strukturę i rozwój umiejętności. To pierwsze lata życia są kluczowe dla rozwoju mózgu, gdyż jest on wówczas najbardziej plastyczny.
Aktywność fizyczna kontra smartfony. Dlaczego aktywność fizyczna jest ważna?Naukowe dowody wskazują, że regularna aktywność fizyczna, tak jak choćby 30-minutowy spacer, znacząco wpływa na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. Zmniejsza ryzyko rozwoju chorób przewlekłych, takich jak otyłość, cukrzyca typu 2, choroby serca, a także wpływa pozytywnie na samopoczucie i zdrowie psychiczne. Ponadto, nadużywanie urządzeń mobilnych może negatywnie wpływać na sen, koncentrację oraz efektywne uczenie się.
Rola rodziców w promowaniu zdrowych nawyków Rodzice i opiekunowie odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu zdrowych nawyków u dzieci. Oto kilka sposobów, aby zachęcić młodszych do aktywności fizycznej: - Ustanowienie zasad korzystania z urządzeń elektronicznych: Określenie czasu, jaki dzieci mogą spędzać przed ekranem, pomaga w zachowaniu równowagi między czasem online a aktywnością fizyczną. - Wspólne aktywności: Rodzinne wycieczki rowerowe, spacery czy gry na świeżym powietrzu nie tylko wzmacniają więzi rodzinne, ale również promują zdrowy styl życia. - Znalezienie aktywności dostosowanej do zainteresowań dziecka: Nie każde dziecko będzie zainteresowane tymi samymi formami aktywności fizycznej. Ważne jest, aby znaleźć coś, co naprawdę sprawi im przyjemność. - Edukacja przez zabawę: Wykorzystuj gry i aplikacje edukacyjne, ale pod kontrolą i z umiarem. - Wspólne korzystanie z urządzeń: Oglądajcie razem treści, które oferują wartość edukacyjną. - Monitorowanie treści: Upewnij się, że treści są odpowiednie dla wieku dziecka.
(Fragment materiału "Wpływ smartfonów i tabletów na zdrowie dzieci" na stronie www.gov.pl)
