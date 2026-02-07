Aktualizacja: 07.02.2026 09:13 Publikacja: 07.02.2026 08:13
Australia wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia
W połowie stycznia pojawiła się informacja, że minister edukacji narodowej Barbara Nowacka, posłanka KO wraz z innym posłem KO, Romanem Giertychem, byłym ministrem edukacji narodowej (w rządzie Jarosława Kaczyńskiego) chcą przygotować poselski projekt ustawy ograniczający możliwość korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci w wieku do 15 lat. Kolegium klubu KO miało dać zielone światło do realizacji tego projektu.
„Chcemy chronić dzieci przed algorytmami i uzależnieniem, które jest groźne dla psychiki i osłabia wyniki edukacyjne. Zachęcam wszystkie kluby poselskie do wsparcia tej inicjatywy” – napisał w serwisie X Giertych.
Projekt ma być wzorowany na rozwiązaniach przyjętych przez Australię, która – jako pierwszy kraj na świecie – uzależniła dostęp do platform społecznościowych, takich jak Facebook, TikTok, X, Snapchat, Instagram, YouTube czy Threads od skończenia przez użytkownika 16 lat. Australijskie przepisy przerzucają odpowiedzialność za wprowadzenie rozwiązań, pozwalających uniemożliwić dzieciom poniżej 16. roku życia korzystanie z mediów społecznościowych, na same platformy społecznościowe. Jeśli administratorzy tych platform nie będą blokować dostępu do nich osobom nieuprawnionym wówczas muszą się liczyć z wysokimi karami finansowymi – wynoszącymi nawet niemal 50 mln dolarów australijskich (ok. 125 mln złotych). Nowacka przyznała, że polscy ustawodawcy wzorują się na Australii. – Oczekujemy, że big techy nie będą dopuszczały, by dzieci korzystały ze szkodliwych treści, które są tam dostępne – mówiła.
Po tym, jak zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci mające mniej niż 16 lat wprowadziła Australia, podobne kroki zaczynają zapowiadać kolejne państwa. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że w jego kraju media społecznościowe będą niedostępne dla osób poniżej 15. roku życia. Zakaz korzystania z mediów społecznościowych poniżej 16. roku życia zapowiedział premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Słowenia chce zakazać korzystania z mediów społecznościowych dzieciom poniżej 15. roku życia, a Dania – poniżej 13. roku życia, a dzieci w wieku 13-15 lat mogłyby korzystać z mediów społecznościowych za zgodą rodziców.
Zakazy korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci uzasadnia się ich wysoce uzależniającym charakterem, osiąganym m.in. przez algorytmizację treści i dopasowywanie ich do odbiorcy tak, aby jak najdłużej zatrzymywać go przy ekranie smartfonu. Zbyt długie korzystanie z mediów społecznościowych często odbywa się kosztem snu, ponadto charakter prezentowanych tam treści sprawia, że młodzi ludzie mają potem problem z przyswajaniem dłuższych komunikatów i koncentracją uwagi. W przypadku dzieci problemem jest też częste udostępnianie w mediach społecznościowych informacji wrażliwych, treści prywatnych i zdjęć, które potem mogą być wykorzystywane np. do manipulowania nimi lub ośmieszania ich (w ostatnim czasie głośno jest o jednym z modeli AI, Groku, który przerabia umieszczone w sieci zdjęcia osób na ich zdjęcia w samej bieliźnie, najczęściej w ten sposób przerabiane są zdjęcia młodych kobiet).
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – Polska powinna wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych poniżej 16. roku życia (czyli wzorem Australii, z granicą wieku o rok wyższą niż w projekcie poselskim KO).
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 64,3 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 21,9 proc. respondentów.
13,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
– Odsetek osób, których zdaniem zakaz powinien zostać wprowadzony wzrasta wraz z wiekiem (54 proc. – osoby do 24 roku życia, 70 proc. – osoby powyżej 50 roku życia). Wprowadzenie ograniczeń za słuszne uważa ponad dwóch na trzech badanych (67 proc.) z wykształceniem średnim i siedmiu na dziesięciu uczestników badania (72 proc.) posiadających dochód nie wyższy niż 3000 zł netto. Takie zdanie podziela niemal ośmiu na dziesięciu badanych (78 proc.) z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research. Warto zwrócić uwagę, że nawet w najmłodszej grupie wiekowej (18-24) taki zakaz popiera ponad połowa ankietowanych.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3-4 lutego 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
