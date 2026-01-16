Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Jak internet kradnie nam czas, wolność i zdrowie mózgu

Paradoksem naszej cyfrowej współczesności jest to, że z jednej strony rządzi nią tzw. ekonomia uwagi, która w centralnym punkcie stawia znaczenie ludzkiej uwagi dla gospodarki cyfrowej, a z drugiej strony w praktyce wygląda to tak, że żyjemy w tzw. kulturze dystrakcji, a nasza uwaga nigdy jeszcze nie była tak rozproszona.

Publikacja: 16.01.2026 06:00

Jak internet kradnie nam czas, wolność i zdrowie mózgu

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Artur Bartkiewicz

Prezydent Karol Nawrocki zawetował niedawno m.in. ustawę wdrażającą unijne rozporządzenie o usługach cyfrowych (DSA), powołując się przy tym na troskę o zachowanie wolności słowa w internecie. Prezydenta zaniepokoiło, że organy władzy mogą zyskać zbyt duży wpływ na to, co pojawi się w sieci – to z kolei skojarzyło mu się z Ministerstwem Prawdy z „Roku 1984” George’a Orwella.

Tymczasem poważne pytania dotyczące wolności we współczesnym świecie cyfrowym pojawiają się po drugiej stronie równania – czyli po stronie dostawców usług internetowych, a konkretnie po stronie GAFAM, czyli cyfrowej „Wielkiej Piątki” (GAFAM to akronim od nazwy pięciu największych amerykańskich firm technologicznych – Google'a, Amazona, Facebooka, Apple'a i Microsoftu). Prof. Shoshana Zuboff, autorka książki „Wiek kapitalizmu inwigilacji” przekonuje, że w internecie żyjemy obecnie w czymś w rodzaju inwigilacyjnego więzienia, w którym tzw. Big Techy nie tylko śledzą każdy nasz ruch, ale przede wszystkim uważnie go analizują, zdobywając na nasz temat wiedzę, jakiej nigdy nie zgodziliśmy się im ujawnić. Dzięki analizie behawioralnej naszych zachowań, prowadzonej przez sztuczną inteligencję (ale nie generatywną, znaną nam z chatbotów takich jak ChatGPT czy Gemini, ale predykcyjną) są w stanie przewidzieć nasze przyszłe zachowania, a nawet na nie wpływać.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

RP.PL z NYT — Pierwszy wybór w nowym roku

Roczna subskrypcja RP.PL z dostępem do The New York Times!

Kliknij i sprawdź warunki!

Korzyści:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Prezydent RP Karol Nawrocki
Plus Minus
Michał Szułdrzyński: Prezydent Nawrocki po stronie wolności słowa w stylu ruchu MAGA
Psychiatra: Ludzie stają się patologicznie normalni. Nie mają czasu na myślenie
Plus Minus
Psychiatra: Ludzie stają się patologicznie normalni. Nie mają czasu na myślenie
Ksiądz wykorzystywał Monikę jak tylko mógł. 40 lat krzywdy, zmowa i zaniedbania
Plus Minus
Ksiądz wykorzystywał Monikę jak tylko mógł. 40 lat krzywdy, zmowa i zaniedbania
Współczesnych płaskoziemców łączy wiara w to, że żyją na płaskiej planecie. W jej centrum znajduje s
Plus Minus
Płaskoziemcy są wśród nas czyli kto wierzy, że Ziemia jest płaska
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama