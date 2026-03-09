Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są oczekiwania i pragnienia dojrzałych singli wobec romantycznych relacji?

Dlaczego więź seksualna jest ważna dla osób starszych poszukujących partnera?

Jakie znaczenie mają zmiany demograficzne i społeczne dla związków seniorów?

W jaki sposób wyniki badań mogą wpłynąć na podejście do seksualności w starszym wieku?

Badanie przeprowadzone zostało przez University of New Hampshire pod kierownictwem Lauren Harris, adiunkt w dziedzinie rozwoju człowieka i studiów nad rodziną we współpracy z Celią Melanson, studentką studiów magisterskich na kierunku terapii małżeńskiej i rodzinnej. Wyniki opublikowano w czasopiśmie „The Journal of Sex Research”.

Jak dojrzali single podchodzą do romantycznych związków?

Badanie analizuje sposób, w jaki dorośli single w wieku 60–83 lata postrzegają seks, randki i związki, w tym oczekiwania, pragnienia i obawy związane z romantycznymi relacjami.

Lauren Harris zauważyła bowiem, że cały czas słabo zbadana jest grupa singli powyżej 65. roku życia poszukujących partnera. Natomiast przeanalizowanie danych w tym temacie jest istotne w kontekście wzrastającej liczby starszych singli spowodowanej dłuższym życiem ludzi, rosnącą liczbą rozwodów wśród osób powyżej 50. roku życia, zmianami w modelach małżeństw oraz wdowieństwem.

– Obecnie mamy więcej samotnych seniorów niż kiedykolwiek wcześniej. W przeszłości ktoś mógł owdowieć lub rozwieść się w późniejszym wieku i być singlem przez pięć lub dziesięć lat. Teraz może być singlem przez 30 lat, a to zmienia nasze podejście do związków i partnerstwa – zauważyła Lauren Harris, cytowana w komunikacie University of New Hampshire.