Bliskość fizyczna w romantycznych relacjach jest wyjątkowo ważna dla seniorów, pokazały badania
Badanie przeprowadzone zostało przez University of New Hampshire pod kierownictwem Lauren Harris, adiunkt w dziedzinie rozwoju człowieka i studiów nad rodziną we współpracy z Celią Melanson, studentką studiów magisterskich na kierunku terapii małżeńskiej i rodzinnej. Wyniki opublikowano w czasopiśmie „The Journal of Sex Research”.
Badanie analizuje sposób, w jaki dorośli single w wieku 60–83 lata postrzegają seks, randki i związki, w tym oczekiwania, pragnienia i obawy związane z romantycznymi relacjami.
Lauren Harris zauważyła bowiem, że cały czas słabo zbadana jest grupa singli powyżej 65. roku życia poszukujących partnera. Natomiast przeanalizowanie danych w tym temacie jest istotne w kontekście wzrastającej liczby starszych singli spowodowanej dłuższym życiem ludzi, rosnącą liczbą rozwodów wśród osób powyżej 50. roku życia, zmianami w modelach małżeństw oraz wdowieństwem.
– Obecnie mamy więcej samotnych seniorów niż kiedykolwiek wcześniej. W przeszłości ktoś mógł owdowieć lub rozwieść się w późniejszym wieku i być singlem przez pięć lub dziesięć lat. Teraz może być singlem przez 30 lat, a to zmienia nasze podejście do związków i partnerstwa – zauważyła Lauren Harris, cytowana w komunikacie University of New Hampshire.
Czytaj więcej
Seks wiąże się z niższym odczuwaniem stresu, ale tylko w dniu, w którym go uprawiamy – wynika z najnowszych badań psychologów. Pokazują one, że już...
Lauren Harris w ramach badań przeprowadziła szczegółowe wywiady telefoniczne z 50 samotnymi mężczyznami i 50 samotnymi kobietami, w wieku od 60 do 83 lat, którzy korzystali z internetowych platform randkowych. Następnie uzyskane dane przeanalizowała we współpracy ze studentką Celią Melanson.
Analiza pokazała, że dla respondentów seks pozostawał jednym z najważniejszych priorytetów. 97 badanych przyznało, że jest on bardzo ważny w związku romantycznym. Dodatkowo 72 uczestników (36 mężczyzn i 36 kobiet) stwierdziło, że nie zdecydowałoby się na związek, w którym nie byłoby aktywności seksualnej, a niektórzy z nich określili brak seksu jako „kwestię przesądzającą o zakończeniu relacji”.
– Wiele osób, z którymi rozmawiałam, twierdziło, że związek bez seksu przypomina bardziej przyjaźń, a oni mają już mnóstwo przyjaciół – powiedziała Lauren Harris i dodała: – Jeden z uczestników powiedział mi: »Gdybym szukał związku bez seksu, po prostu spędzałbym czas z kumplami, grając w golfa, łowiąc ryby lub po prostu spotykając się. Już to mam« Zamiast tego poszukiwali romansu i fizycznej bliskości. Dla wielu związek bez intymności seksualnej po prostu nie był czymś, czym byli zainteresowani.
Wyniki badania przeciwstawiają się przekonaniu, zgodnie z którym zmiany fizyczne związane z procesem starzenia się stanowią przeszkodę w intymności. Analiza przeprowadzona przez Harris i jej współpracowniczkę wykazała, że uczestnicy badania byli otwarci na poszukiwanie sposobów na podtrzymanie więzi seksualnej.
– Często zakładamy, że seks oznacza stosunek, ale wielu respondentów opisywało znacznie szersze rozumienie intymności – podkreśliła Lauren Harris.
Czytaj więcej
Dlaczego ludzie skaczą z radości? Naukowcy postanowili to sprawdzić i okazało się, że kluczową rolę odgrywa tutaj dopamina. Wyniki badań mogą w prz...
Wyniki badań, zdaniem Lauren Harris, pomogą lepiej zrozumieć słabo dotąd zbadane oczekiwania związane z romantycznymi relacjami wśród singli seniorów. Młodsze pokolenia będą mogły zmienić swoje podejście do tematu starzenia się i seksualności. Ponadto większa świadomość może również pomóc w normalizacji rozmów na temat zdrowia seksualnego i poprawie wyników zdrowotnych.
– Pracownicy medyczni i seniorzy muszą przyznać, że seks w tym wieku po prostu istnieje. Oznacza to rozmowy o lekach, chorobach serca i innych czynnikach zdrowotnych, które mogą wpływać na aktywność seksualną (…) – zauważyła Lauren Harris.
Czytaj więcej
Nowe badanie polskich naukowców sugeruje, że wiek i status reprodukcyjny kobiet mogą wpływać na ich preferencje dotyczące męskich cech fizycznych....
Przez lata osoby z ADHD dzielono na te, które nie mogą usiedzieć w miejscu, i te, które nie potrafią się skupić....
Ile czasu dziecko może spędzać przed ekranem? Przed komputerem, tabletem czy telefonem. Sama liczba minut to tyl...
Czy trzeba najpierw pokochać siebie, by móc otworzyć się na miłość do kogoś innego? Badania potwierdziły, że ucz...
Naukowcy odkryli, że rodzinna rutyna może pomóc dzieciom rozpoczynającym naukę w adaptacji do warunków panującyc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas