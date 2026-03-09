Rzeczpospolita
Czego szukają dojrzali single w romantycznych relacjach? Są wyniki badań

Badanie wykazało, że dla osób starszych poszukujących partnera nadal ważna jest więź seksualna. Wielu seniorów cały czas postrzega ją jako nieodłączny element związków romantycznych. Tym samym wyniki podważają utrwalone przekonania dotyczące starzenia się i intymności.

Publikacja: 09.03.2026 18:00

Bliskość fizyczna w romantycznych relacjach jest wyjątkowo ważna dla seniorów, pokazały badania

Foto: peopleimages.com / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są oczekiwania i pragnienia dojrzałych singli wobec romantycznych relacji?
  • Dlaczego więź seksualna jest ważna dla osób starszych poszukujących partnera?
  • Jakie znaczenie mają zmiany demograficzne i społeczne dla związków seniorów?
  • W jaki sposób wyniki badań mogą wpłynąć na podejście do seksualności w starszym wieku?

Badanie przeprowadzone zostało przez University of New Hampshire pod kierownictwem Lauren Harris, adiunkt w dziedzinie rozwoju człowieka i studiów nad rodziną we współpracy z Celią Melanson, studentką studiów magisterskich na kierunku terapii małżeńskiej i rodzinnej. Wyniki opublikowano w czasopiśmie „The Journal of Sex Research”.

Jak dojrzali single podchodzą do romantycznych związków?

Badanie analizuje sposób, w jaki dorośli single w wieku 60–83 lata postrzegają seks, randki i związki, w tym oczekiwania, pragnienia i obawy związane z romantycznymi relacjami.

Lauren Harris zauważyła bowiem, że cały czas słabo zbadana jest grupa singli powyżej 65. roku życia poszukujących partnera. Natomiast przeanalizowanie danych w tym temacie jest istotne w kontekście wzrastającej liczby starszych singli spowodowanej dłuższym życiem ludzi, rosnącą liczbą rozwodów wśród osób powyżej 50. roku życia, zmianami w modelach małżeństw oraz wdowieństwem.

– Obecnie mamy więcej samotnych seniorów niż kiedykolwiek wcześniej. W przeszłości ktoś mógł owdowieć lub rozwieść się w późniejszym wieku i być singlem przez pięć lub dziesięć lat. Teraz może być singlem przez 30 lat, a to zmienia nasze podejście do związków i partnerstwa – zauważyła Lauren Harris, cytowana w komunikacie University of New Hampshire.

Czego od romantycznych relacji oczekują dojrzali single? Wyniki badań

Lauren Harris w ramach badań przeprowadziła szczegółowe wywiady telefoniczne z 50 samotnymi mężczyznami i 50 samotnymi kobietami, w wieku od 60 do 83 lat, którzy korzystali z internetowych platform randkowych. Następnie uzyskane dane przeanalizowała we współpracy ze studentką Celią Melanson.

Analiza pokazała, że dla respondentów seks pozostawał jednym z najważniejszych priorytetów. 97 badanych przyznało, że jest on bardzo ważny w związku romantycznym. Dodatkowo 72 uczestników (36 mężczyzn i 36 kobiet) stwierdziło, że nie zdecydowałoby się na związek, w którym nie byłoby aktywności seksualnej, a niektórzy z nich określili brak seksu jako „kwestię przesądzającą o zakończeniu relacji”.

– Wiele osób, z którymi rozmawiałam, twierdziło, że związek bez seksu przypomina bardziej przyjaźń, a oni mają już mnóstwo przyjaciół – powiedziała Lauren Harris i dodała: – Jeden z uczestników powiedział mi: »Gdybym szukał związku bez seksu, po prostu spędzałbym czas z kumplami, grając w golfa, łowiąc ryby lub po prostu spotykając się. Już to mam« Zamiast tego poszukiwali romansu i fizycznej bliskości. Dla wielu związek bez intymności seksualnej po prostu nie był czymś, czym byli zainteresowani.

Wyniki badania przeciwstawiają się przekonaniu, zgodnie z którym zmiany fizyczne związane z procesem starzenia się stanowią przeszkodę w intymności. Analiza przeprowadzona przez Harris i jej współpracowniczkę wykazała, że uczestnicy badania byli otwarci na poszukiwanie sposobów na podtrzymanie więzi seksualnej.

– Często zakładamy, że seks oznacza stosunek, ale wielu respondentów opisywało znacznie szersze rozumienie intymności – podkreśliła Lauren Harris.

Wyniki badań mogą pomóc lepiej zrozumieć oczekiwania seniorów wobec związków

Wyniki badań, zdaniem Lauren Harris, pomogą lepiej zrozumieć słabo dotąd zbadane oczekiwania związane z romantycznymi relacjami wśród singli seniorów. Młodsze pokolenia będą mogły zmienić swoje podejście do tematu starzenia się i seksualności. Ponadto większa świadomość może również pomóc w normalizacji rozmów na temat zdrowia seksualnego i poprawie wyników zdrowotnych.

– Pracownicy medyczni i seniorzy muszą przyznać, że seks w tym wieku po prostu istnieje. Oznacza to rozmowy o lekach, chorobach serca i innych czynnikach zdrowotnych, które mogą wpływać na aktywność seksualną (…) – zauważyła Lauren Harris.

