Naukowcy obalili powszechny mit. "Zmniejsza stan zapalny i ryzyko zgonu"

Ekspert wyjaśnia, czy kawa jest szkodliwa
Picie kawy przynosi liczne korzyści zdrowotne. Według ekspertów, obniża ryzyko nadciśnienia i chorób serca, wspiera zdrowie wątroby i naczyń, a także zmniejsza stan zapalny. Jest jednak jeden warunek, o którym trzeba pamiętać. Na temat prozdrowotnych właściwości kawy mówi lekarz Stanisław Surma ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Mimo że badania naukowe od dawna wskazują na liczne prozdrowotne właściwości kawy, wiele osób wciąż podchodzi do niej z rezerwą. Dlaczego?
– Przez bardzo wiele lat kawa była uznawana za używkę. Do tej pory w formularzach do przeprowadzania wywiadów lekarskich bywa wymieniana w kategorii „używki”, obok papierosów i alkoholu. Ale teraz wiemy już, że jej szkodliwość jest mitem – wyjaśnia w rozmowie z PAP lekarz Stanisław Surma, ekspert ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Ekspert zwraca jednak uwagę, że ważna jest ilość wypijanej kawy. Najlepiej pić ją regularnie, ale z umiarem.
– Udowodniono, że osoby, które regularnie piją umiarkowane ilości kawy, czyli 2-4 filiżanek dziennie, mogą osiągać różnorakie korzyści zdrowotne – dodaje lekarz.
Jedną z najczęściej powtarzanych opinii na temat kawy jest przekonanie, że podnosi ona ciśnienie tętnicze.
– Rzeczywiście, okazjonalne picie dużych ilości kawy może je zwiększać. Jednak gdy jest spożywana regularnie i umiarkowanie przez lata, nie tylko nie podnosi ciśnienia tętniczego, ale wręcz może je obniżać – zaznacza lekarz Stanisław Surma.
Jak podkreśla ekspert, organizm osób, które piją kawę codziennie, stopniowo przyzwyczaja się do zawartych w niej związków. Rozwijają się wówczas mechanizmy, które poprawiają funkcjonowanie naczyń oraz działają przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Z tego też względu okazjonalne picie kawy nie daje podobnych, korzystnych efektów.
Jak pokazują badania, nawet osoby, które chorują na nadciśnienie, mogą pić kawę, o ile stosują się do zaleceń lekarskich i przyjmują przepisane leki. Kawa może również wspierać zdrowie serca i układu krążenia.
Badania wykazały również, że umiarkowane picie kawy wykazuje pozytywne działanie u pacjentów z chorobami wątroby, zmniejszając stopień jej stłuszczenia, spowalniając rozwój choroby i obniżając ryzyko poważnych powikłań, takich jak marskość czy rak wątrobowokomórkowy.
Podobnie jest w przypadku osób z chorobami metabolicznymi – dzięki obecności antyoksydantów i polifenoli kawa może wspierać prawidłową regulację glukozy i metabolizm tłuszczów. Pomaga to utrzymać zdrową masę ciała i zmniejsza ryzyko powikłań metabolicznych.
Badania obalają również tezę, że picie kawy zwiększa ryzyko kamicy nerkowej.
– Nie jest to prawda, o ile równocześnie spożywa się odpowiednią ilość wody, bo kawa działa moczopędnie – mówi Stanisław Surma.
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Choć picie kawy przez kobiety w ciąży nie jest całkowicie zakazane, to lekarze zalecają jej ograniczenie. Ekspert podkreśla, że metabolizm kofeiny u ciężarnych ulega spowolnieniu, a substancja ta łatwo przenika przez łożysko i może kumulować się w organizmie dziecka.
– Chociaż niektóre dane sugerują możliwe korzyści kawy, np. mniejsze ryzyko nadciśnienia ciążowego czy cukrzycy ciążowej, inne wskazują na zwiększone ryzyko przedwczesnego porodu, poronienia czy niekorzystnych efektów metabolicznych u dziecka. Dlatego wytyczne towarzystw naukowych są takie, by znacznie ograniczyć kawę w czasie ciąży, a jeśli już chce się ją spożywać, aby trzymać się niskich dawek i rozważyć opcje bezkofeinowe – zaznacza ekspert ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Jak zauważa rozmówca PAP, często powtarza się opinia, że kawa rozpuszczalna jest sztuczna i niezdrowa.
– Nie znalazło to potwierdzenia. Duże badania na tysiącach osób wykazały, że kawa rozpuszczalna także pozytywnie wpływa na zdrowie, choć efekt jest nieco mniej wyraźny niż w przypadku kawy mielonej. Jeśli więc ktoś preferuje kawę rozpuszczalną, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań – podkreśla ekspert.
Prozdrowotne właściwości ma również kawa bezkofeinowa. Poza kofeiną kawa jest bogata w wiele innych związków, które działają przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie.
Zdaniem eksperta, u zdecydowanej większości osób kawa może wykazywać pozytywne działanie na zdrowie. Nieliczne osoby, które mają przeciwwskazania do jej picia, np. kobiety w ciąży, pacjenci z niekontrolowaną dyslipidemią lub wrażliwe na kofeinę, mogą według niego sięgać po kawę bezkofeinową.
Źródło: naukawpolsce.pl
