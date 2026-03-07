Reklama

Naukowcy obalili powszechny mit. "Zmniejsza stan zapalny i ryzyko zgonu"

Pytanie, czy kawa pomaga, czy szkodzi zdrowiu od lat jest przedmiotem analiz naukowców. Mimo licznych dowodów na jej pozytywne działanie, wiele osób wciąż ma co do tego wątpliwości. W świetle najnowszych badań, przekonanie o szkodliwości kawy jest mitem – mówią eksperci.

07.03.2026

Ekspert wyjaśnia, czy kawa jest szkodliwa

Foto: Jelena Zelen

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie korzyści zdrowotne przynosi picie kawy?
  • Jak kawa wpływa na ciśnienie?
  • Komu picie kawy może zaszkodzić?

Picie kawy przynosi liczne korzyści zdrowotne. Według ekspertów, obniża ryzyko nadciśnienia i chorób serca, wspiera zdrowie wątroby i naczyń, a także zmniejsza stan zapalny. Jest jednak jeden warunek, o którym trzeba pamiętać. Na temat prozdrowotnych właściwości kawy mówi lekarz Stanisław Surma ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Czy kawa jest szkodliwa? Ekspert wyjaśnia

Mimo że badania naukowe od dawna wskazują na liczne prozdrowotne właściwości kawy, wiele osób wciąż podchodzi do niej z rezerwą. Dlaczego?

– Przez bardzo wiele lat kawa była uznawana za używkę. Do tej pory w formularzach do przeprowadzania wywiadów lekarskich bywa wymieniana w kategorii „używki”, obok papierosów i alkoholu. Ale teraz wiemy już, że jej szkodliwość jest mitem – wyjaśnia w rozmowie z PAP lekarz Stanisław Surma, ekspert ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Obowiązują bardziej rygorystyczne normy ciśnienia tętniczego
Zdrowie
Już nie 140/90 mm Hg. Normy ciśnienia zaostrzono
Ekspert zwraca jednak uwagę, że ważna jest ilość wypijanej kawy. Najlepiej pić ją regularnie, ale z umiarem.

– Udowodniono, że osoby, które regularnie piją umiarkowane ilości kawy, czyli 2-4 filiżanek dziennie, mogą osiągać różnorakie korzyści zdrowotne – dodaje lekarz.

Kawa podnosi czy zmniejsza ciśnienie? Jak jest naprawdę?

Jedną z najczęściej powtarzanych opinii na temat kawy jest przekonanie, że podnosi ona ciśnienie tętnicze.

– Rzeczywiście, okazjonalne picie dużych ilości kawy może je zwiększać. Jednak gdy jest spożywana regularnie i umiarkowanie przez lata, nie tylko nie podnosi ciśnienia tętniczego, ale wręcz może je obniżać – zaznacza lekarz Stanisław Surma.

Jak podkreśla ekspert, organizm osób, które piją kawę codziennie, stopniowo przyzwyczaja się do zawartych w niej związków. Rozwijają się wówczas mechanizmy, które poprawiają funkcjonowanie naczyń oraz działają przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Z tego też względu okazjonalne picie kawy nie daje podobnych, korzystnych efektów.

Jak pokazują badania, nawet osoby, które chorują na nadciśnienie, mogą pić kawę, o ile stosują się do zaleceń lekarskich i przyjmują przepisane leki. Kawa może również wspierać zdrowie serca i układu krążenia.

Czy ekspres do kawy można rozliczyć w kosztach domowej firmy?
PIT - Koszty uzyskania przychodu i ulgi Ekspres do kawy w kosztach domowej firmy? Fiskus się nie zgadza

Pro

Kawa ma więcej zalet. Jak wpływa na wątrobę i metabolizm?

Badania wykazały również, że umiarkowane picie kawy wykazuje pozytywne działanie u pacjentów z chorobami wątroby, zmniejszając stopień jej stłuszczenia, spowalniając rozwój choroby i obniżając ryzyko poważnych powikłań, takich jak marskość czy rak wątrobowokomórkowy.

Podobnie jest w przypadku osób z chorobami metabolicznymi – dzięki obecności antyoksydantów i polifenoli kawa może wspierać prawidłową regulację glukozy i metabolizm tłuszczów. Pomaga to utrzymać zdrową masę ciała i zmniejsza ryzyko powikłań metabolicznych.

Badania obalają również tezę, że picie kawy zwiększa ryzyko kamicy nerkowej.

– Nie jest to prawda, o ile równocześnie spożywa się odpowiednią ilość wody, bo kawa działa moczopędnie – mówi Stanisław Surma.

Zdaniem autorów badania, zrozumienie potencjalnego związku pomiędzy spożyciem kawy a ryzykiem nawrot
Nauka
Nowe dowody na temat działania kawy. Naukowcy „zdumieni” wynikiem badania
Czy kobiety w ciąży mogą pić kawę?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Choć picie kawy przez kobiety w ciąży nie jest całkowicie zakazane, to lekarze zalecają jej ograniczenie. Ekspert podkreśla, że metabolizm kofeiny u ciężarnych ulega spowolnieniu, a substancja ta łatwo przenika przez łożysko i może kumulować się w organizmie dziecka.

– Chociaż niektóre dane sugerują możliwe korzyści kawy, np. mniejsze ryzyko nadciśnienia ciążowego czy cukrzycy ciążowej, inne wskazują na zwiększone ryzyko przedwczesnego porodu, poronienia czy niekorzystnych efektów metabolicznych u dziecka. Dlatego wytyczne towarzystw naukowych są takie, by znacznie ograniczyć kawę w czasie ciąży, a jeśli już chce się ją spożywać, aby trzymać się niskich dawek i rozważyć opcje bezkofeinowe – zaznacza ekspert ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Co z kawą rozpuszczalną? Fakty i mity

Jak zauważa rozmówca PAP, często powtarza się opinia, że kawa rozpuszczalna jest sztuczna i niezdrowa.

– Nie znalazło to potwierdzenia. Duże badania na tysiącach osób wykazały, że kawa rozpuszczalna także pozytywnie wpływa na zdrowie, choć efekt jest nieco mniej wyraźny niż w przypadku kawy mielonej. Jeśli więc ktoś preferuje kawę rozpuszczalną, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań – podkreśla ekspert.

Prozdrowotne właściwości ma również kawa bezkofeinowa. Poza kofeiną kawa jest bogata w wiele innych związków, które działają przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie.

Kto powinien uważać z piciem kawy?

Zdaniem eksperta, u zdecydowanej większości osób kawa może wykazywać pozytywne działanie na zdrowie. Nieliczne osoby, które mają przeciwwskazania do jej picia, np. kobiety w ciąży, pacjenci z niekontrolowaną dyslipidemią lub wrażliwe na kofeinę, mogą według niego sięgać po kawę bezkofeinową.

Źródło: naukawpolsce.pl

Źródło: rp.pl

