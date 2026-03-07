Te osoby dziedziczą, gdy zmarły nie miał dzieci i małżonka

Jak pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, kolejność dziedziczenia ustalają przepisy. Zgodnie z nimi spadek przypada kolejnym członkom rodziny, gdy najbliższa rodzina spadkodawcy zmarła przed nim lub gdy zmarły nie miał małżonka i był osobą bezdzietną.

Spadek może przejść na dziadków i wujków w tych sytuacjach

„Jeśli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, część majątku, która by mu przypadła, przechodzi na rodzeństwo spadkodawcy w częściach równych, a jeśli rodzeństwo nie żyje – majątek dziedziczą dzieci brata lub siostry zmarłego” – czytamy w artykule Rp.pl.

Inaczej sytuacja wygląda w w przypadku, gdy spadkodawca nie miał dzieci, małżonka i rodzeństwa lub gdy rodzeństwo zmarło przed nim i także nie miało dzieci, a rodzice spadkodawcy nie żyją. Wówczas spadek dziedziczą w częściach równych dziadkowie zmarłego.

- W przypadku, gdy w chwili otwarcia spadku […] nie żyją jego dziadkowie, a brak jest innych spadkobierców ustawowych, powołanych do spadku we wcześniejszej kolejności […] to wówczas udział spadkowy, który przypadałby każdemu z nieżyjących dziadków, przypada kolejno jego dzieciom (wujom i ciotkom spadkodawcy), w częściach równych, a w dalszej kolejności […] przypada jego dzieciom (kuzynom spadkodawcy), również w częściach równych – wyjaśnił w rozmowie z Rp.pl Maciej Ciszewski, notariusz w Gdańsku i Członek Rady Izby Notarialnej w Gdańsku.