Frakcja „maślarzy” to grupa polityków krytycznie oceniających okres, gdy premierem był Mateusz Morawiecki – m.in. za to, że były premier był zbyt uległy wobec Unii Europejskiej, czego wyrazem jest zgodzenie się na wprowadzenie tzw. mechanizmu warunkowości przy wypłacie środków z programów takich jak Fundusz Odbudowy (w Polsce KPO) czy teraz, SAFE. Przedstawiciele tej frakcji uważają, że błędem Andrzeja Dudy było zawetowanie w 2017 roku dwóch ustaw sądowych przygotowanych przez resort Ziobry, ponieważ uniemożliwiło to przeprowadzenie kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości.

Mateusz Morawiecki kontra Patryk Jaki. Sprawa trafi do partyjnej komisji etyki

W ostatnim czasie głośno było o reakcji Morawieckiego na słowa Patryka Jakiego, jednego z liderów frakcji „maślarzy”, wygłoszone w czasie jednego ze spotkań ze studentami.

Jaki wrzucił do serwisu X nagranie, na którym – w trakcie jego spotkania ze studentami w Lublinie – jeden z jego uczestników pyta o gwarancję, że po powrocie PiS do władzy nie będzie „już więcej uzależniania nas jeszcze bardziej od Unii Europejskiej”. Pytający podkreśla, że Jaki ma w tej sprawie „czyste sumienie”, tak jak dawna Suwerenna Polska. W odpowiedzi Jaki stwierdza, że obecnie partia zachowuje się właściwie – czego dowodem jest twardy sprzeciw wobec programu SAFE – z wyjątkiem „kilku posłów (...), którzy się nie uczą i nie potrafią wyciągać wniosków”. Wśród polityków PiS, którzy są mniej krytyczni wobec programu SAFE jest m.in. były szef KPRM, przedstawiciel frakcji „harcerzy” Michał Dworczyk.

„Skoro obecnie jesteś ekspertem i znasz remedium na każdy problem, to powiedz: jak poszła sztandarowa reforma sądownictwa? No i jak przysłużyła się Polsce Twoja ustawa o IPN?” – napisał w odpowiedzi Morawiecki, nawiązując do reform wymiaru sprawiedliwości przeprowadzanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które w rządzie Morawieckiego kontrolowała Solidarna/Suwerenna Polska. Zarzuty, że reforma wymiaru sprawiedliwości narusza zasady praworządności doprowadziły, w czasie rządów PiS, do zablokowania wypłaty Polsce środków z Funduszu Odbudowy. Z kolei ustawa o IPN, o której pisze Morawiecki, to nowelizacja ustawy z 2018 r., z której rząd po kilku miesiącach się wycofał pod presją USA. Ustawa wprowadzała karę do 3 lat więzienia za publiczne przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy. Przepisy krytykowano m.in. jako godzące w wolność badań nad historią Holokaustu – oprócz USA protestował przeciw nim też Izrael.

„W naszej polityce wobec UE wszystkie istotne decyzje były akceptowane przez kierownictwo polityczne PiS. Łatwo się krytykuje z loży recenzentów-szyderców, nawet będąc w rządzie – ciężej wziąć za coś odpowiedzialność, nawet jeżeli czasem popełni się też błędy. Dopiero gdy cokolwiek się robi, to w ogóle jest szansa na ich popełnienie. Od dłuższego czasu zajmujecie się głównie krytykowaniem – i to nie Donalda Tuska, a dorobku rządu PiS z lat 2015–2023. Rządu, w którym sami byliście. To właśnie dlatego od wygranych wyborów prezydenckich tak bardzo spada nam poparcie” – dodał były premier.