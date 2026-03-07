Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były dominujące wzorce krzyżowania się ludzi i neandertalczyków w przeszłości?

Jak prehistoryczne preferencje seksualne mogły wpłynąć na kształtowanie ludzkiego genomu?

Jakie czynniki mogły decydować o preferencjach przy doborze partnerów między ludźmi a neandertalczykami?

Dlaczego zachowanie odgrywa istotną rolę w badaniach nad ludzką ewolucją?

Jak wynika z najnowszego badania opublikowanego w czasopiśmie naukowym „Science”, analiza genomowa wykazała, że krzyżowanie się neandertalczyków z przedstawicielkami homo sapiens występowało znacznie częściej niż odwrotna kombinacja.

Badanie rzuca nowe światło na pochodzenie współczesnych ludzi. Co ustalili naukowcy?

Naukowcy z Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii przeprowadzili badania, z których wynika, że prehistoryczne preferencje seksualne pomogły ukształtować ludzki genom. Ich analiza sugeruje, że kobiety z gatunku homo sapiens i neandertalscy mężczyźni (homo neanderthalensis) łączyli się w pary częściej niż mężczyźni homo sapiens i neandertalki.

Zdaniem naukowców, wyniki pokazują wyraźnie, jak upodobania mogą wpływać na ludzką ewolucję. Jak uważa jeden z autorów badań, genetyk ewolucyjny z Uniwersytetu Pensylwanii Alexander Platt, dotychczas naukowcy mieli zbyt kliniczne podejście do badań starożytnych genomów. – To wszystko byli ludzie, a wiemy, że ludzie miewają różne uprzedzenia i wiemy, że mają swoje preferencje – podkreśla genetyk.