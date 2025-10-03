Rzeczpospolita

Genetycy: Historię życia na Ziemi możemy odczytać z DNA

Jesteśmy potomkami nie pierwszej fali migracji z Afryki, ale ostatniej. Jako gatunek inwazyjny po prostu wyparliśmy wcześniejszych migrantów, np. neandertalczyka - mówią prof. dr. hab. Pawł Golik i dr Martyna Molak-Tomsia, genetycy z Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacja: 03.10.2025 14:50

Genetycy: Historię życia na Ziemi możemy odczytać z DNA

Foto: AdobeStock

Magdalena Kawalec-Segond

Archeogenomika, czyli jak czas zapisuje historię w DNA – nieco poetyckie ujęcie materii odszyfrowywania zapisu sekwencji kwasów nukleinowych z materiału kopalnego. A jaka jest proza tego zjawiska?

Paweł Golik: Dobrym przykładem jest historia migracji naszych przodków, ale zanim da się o owych coś powiedzieć, trzeba pojąć, jak działa dziedziczenie, a to jest zapisane w samej strukturze DNA. Materiał genetyczny zawiera całą informację niezbędną, by tak skomplikowane twory, jak żywe komórki, miały przemianę materii, ale też dzieliły się, przez co powielały – już od kilku miliardów lat. DNA to informacja, przepis na budowę białek. Białka te zaś nie tylko tworzą różne skomplikowane struktury komórkowe, ale też pozwalają w ogóle zachodzić reakcjom biochemicznym, bo są enzymami.

