Z tego artykułu dowiesz się: Jakie korzyści zdrowotne przynosi picie kawy?

Jak kawa wpływa na ciśnienie?

Komu picie kawy może zaszkodzić?

Picie kawy przynosi liczne korzyści zdrowotne. Według ekspertów, obniża ryzyko nadciśnienia i chorób serca, wspiera zdrowie wątroby i naczyń, a także zmniejsza stan zapalny. Jest jednak jeden warunek, o którym trzeba pamiętać. Na temat prozdrowotnych właściwości kawy mówi lekarz Stanisław Surma ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Szkodliwość kawy jest mitem? Ekspert wyjaśnia

Mimo że badania naukowe od dawna wskazują na liczne prozdrowotne właściwości kawy, wiele osób wciąż podchodzi do niej z rezerwą. Dlaczego?

– Przez bardzo wiele lat kawa była uznawana za używkę. Do tej pory w formularzach do przeprowadzania wywiadów lekarskich bywa wymieniana w kategorii „używki”, obok papierosów i alkoholu. Ale teraz wiemy już, że jej szkodliwość jest mitem – wyjaśnia w rozmowie z PAP lekarz Stanisław Surma, ekspert ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.