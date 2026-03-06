Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego pytania dziennikarzy dotyczące inwestycji budowlanej są dołączane do akt postępowania administracyjnego

Jakie przepisy prawa regulują przetwarzanie danych osobowych w dokumentach administracyjnych

Kto jest uznawany za stronę postępowania w kontekście nadzoru budowlanego

Jakie dane osobowe mogą być gromadzone w aktach postępowań administracyjnych, a jakie powinny być chronione

Jaka jest rola i odpowiedzialność organu administracji w kontekście ochrony danych osobowych według RODO

Co można zrobić, jeśli uznajesz, że twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

W sprawie boiska przy ul. Kolektorskiej na Bielanach, które prywatny inwestor – dzierżawca terenu – urządził bez zgody właściciela, czyli miasta, pojawia się ciekawy wątek. Pytania „Rzeczpospolitej” kierowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego są dołączane ... do akt sprawy. Znają je strony postępowania, choć w ubiegłym roku PINB zapewniał naszą redakcję, że jej korespondencja do inspektoratu trafia tylko do urzędników. Okazało się, że tak nie jest.

Pytania redakcji to istotne dokumenty?

Teraz PINB tłumaczy nam, że cała korespondencja, także ta zawierająca np. numer PESEL kierowana do organu, w tym także pytania dziennikarskie dotyczące danej sprawy, jest dołączana do akt postępowania zgodnie z art. 73 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że strona ma prawo wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. – Włączenie dokumentów do akt ma na celu zapewnienie kompletności dokumentacji sprawy oraz realizację uprawnień procesowych stron postępowania i nie oznacza nadania nadawcy korespondencji statusu strony – przekazała pisemnie „Rz” Agnieszka Plackowska, zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy.

Rzeczywiście, zgodnie z przepisami w aktach powinny się znaleźć wszystkie dokumenty mające znaczenie dla sprawy oraz dla toku postępowania. Przesłanką włączenia konkretnego dokumentu do akt jest ocena, że dokument ten zawiera elementy istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Czy jednak pytania dziennikarza o decyzję organu w sprawie badanej inwestycji można za takie uznać?