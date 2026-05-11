Podczas międzynarodowych zawodów organizowanych przez Sri Chinmoy Marathon Team w Bułgarii, polscy reprezentanci ustanowili nowe historyczne wyniki w biegach wielodniowych. Głównym punktem wydarzenia był występ Marcina Józefaciuka, łódzkiego posła i doświadczonego ultramaratończyka, który zmierzył się z dystansem 10-dobowym.

Historyczny wynik polskiego posła

Jak poinformował portal radiolod.pl, łodzianin przebiegł łącznie 1154,735 km. Taki wynik pozwolił mu na poprawienie dotychczasowego rekordu Polski należącego do Pawła Żuka, który w 2019 roku osiągnął 1130 km. Józefaciuk nie tylko przełamał barierę ustanowioną przed laty, ale znacząco ją wyśrubował. Sam zawodnik we wpisie w mediach społecznościowych podkreślił skalę tego osiągnięcia: „Pobiłem rekord Polski w biegu 10-dobowym. Rekord, który pozostawał nieosiągalny od 7 lat (...) Dołożyłem do niego jeszcze ponad półmaraton”.

Walka o podium i tysiąc kilometrów w 9 dni

Rywalizacja odbywała się w trudnych warunkach wytrzymałościowych na pętli o długości zaledwie 785 metrów. Wymagało to od biegaczy nie tylko przygotowania fizycznego, ale i ogromnej odporności psychicznej. Strategia Józefaciuka zakładała szybkie tempo już na początku zmagań. Według relacji radiolodz.pl, „celem zawodów było pokonanie 1000 km w 9 dni, a następnie kontynuowanie biegu”, co posłowi udało się zrealizować zgodnie z planem.

Podwójny sukces Polaków w Bułgarii

Ostatecznie Marcin Józefaciuk zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej mężczyzn. Sukces w Sofii miał jednak wymiar podwójny dla polskiej ekipy. Agnieszka Sarzyńska, startująca w tej samej kategorii czasowej, wybiegała 967,905 km, co stanowi nowy rekord Polski kobiet. Józefaciuk w swoich mediach społecznościowych pogratulował partnerce z trasy, zaznaczając, że Sarzyńska pobiła swój własny, wcześniejszy rekord kraju.