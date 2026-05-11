Podczas międzynarodowych zawodów organizowanych przez Sri Chinmoy Marathon Team w Bułgarii, polscy reprezentanci ustanowili nowe historyczne wyniki w biegach wielodniowych. Głównym punktem wydarzenia był występ Marcina Józefaciuka, łódzkiego posła i doświadczonego ultramaratończyka, który zmierzył się z dystansem 10-dobowym.

Czytaj więcej

Poseł Marcin Józefaciuk
Polityka
Poseł Marcin Józefaciuk odchodzi z klubu KO. Podał powód

Historyczny wynik polskiego posła

Jak poinformował portal radiolod.pl, łodzianin przebiegł łącznie 1154,735 km. Taki wynik pozwolił mu na poprawienie dotychczasowego rekordu Polski należącego do Pawła Żuka, który w 2019 roku osiągnął 1130 km. Józefaciuk nie tylko przełamał barierę ustanowioną przed laty, ale znacząco ją wyśrubował. Sam zawodnik we wpisie w mediach społecznościowych podkreślił skalę tego osiągnięcia: „Pobiłem rekord Polski w biegu 10-dobowym. Rekord, który pozostawał nieosiągalny od 7 lat (...) Dołożyłem do niego jeszcze ponad półmaraton”.

Walka o podium i tysiąc kilometrów w 9 dni

Rywalizacja odbywała się w trudnych warunkach wytrzymałościowych na pętli o długości zaledwie 785 metrów. Wymagało to od biegaczy nie tylko przygotowania fizycznego, ale i ogromnej odporności psychicznej. Strategia Józefaciuka zakładała szybkie tempo już na początku zmagań. Według relacji radiolodz.pl, „celem zawodów było pokonanie 1000 km w 9 dni, a następnie kontynuowanie biegu”, co posłowi udało się zrealizować zgodnie z planem.

Czytaj więcej

Ponad 94 proc. ankietowanych w badaniu Zalando i bieganie.pl określa bieganie jako tak zwany „Me tim
Sport
Chcemy biegać wspólnie. Do Polski dociera trend z Europy i USA

Podwójny sukces Polaków w Bułgarii

Ostatecznie Marcin Józefaciuk zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej mężczyzn. Sukces w Sofii miał jednak wymiar podwójny dla polskiej ekipy. Agnieszka Sarzyńska, startująca w tej samej kategorii czasowej, wybiegała 967,905 km, co stanowi nowy rekord Polski kobiet. Józefaciuk w swoich mediach społecznościowych pogratulował partnerce z trasy, zaznaczając, że Sarzyńska pobiła swój własny, wcześniejszy rekord kraju.