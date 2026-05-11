W zleconej przez Urząd Miasta diagnozie widoczna jest ewolucja oczekiwań mieszkańców Warszawy. Następuje wyraźna zmiana priorytetów, którą można określić w skrócie: od twardej infrastruktury w stronę jakości życia i bezpieczeństwa.

Warszawa po ponad dwóch dekadach obecności Polski w Unii Europejskiej stała się w pełni europejską metropolią, która doskonale zintegrowała się z zachodnim systemem społeczno-gospodarczym. Wyniki badań zrealizowanych wiosną 2026 r. potwierdzają, że zdecydowana większość Warszawiaków widzi w tym procesie kluczowy czynnik sukcesu stolicy. Co więcej, przeważająca część respondentów jest zdania, że miasto w sposób efektywny wykorzystuje szanse wynikające z członkostwa.

78 proc. mieszkańców uważa, że członkostwo w UE wpłynęło pozytywnie na rozwój stolicy

Przy tak optymistycznym obrazie ogólnym głębsza analiza danych ujawnia jednak interesujące różnice pokoleniowe oraz zmianę w określeniu priorytetów, na co powinny być przeznaczane fundusze unijne w nadchodzących latach.

Badanie mieszkańców Warszawy. Pokolenia, które odmiennie widzą Europę

Jednym z najbardziej interesujących wniosków jest różnica w ocenie unijnej rzeczywistości między najstarszym a najmłodszym pokoleniem Warszawiaków. Osoby w wieku powyżej 60 lat wykazują najwyższy poziom entuzjazmu, bardzo wysoko oceniając wpływ członkostwa na rozwój miasta. Dla tej grupy, która pamięta okres transformacji, zmiany w infrastrukturze i statusie międzynarodowym miasta są najbardziej namacalne.

Zupełnie inaczej na to patrzą osoby w wieku 18–24 lata, dla których obecność w strukturach europejskich jest stanem naturalnym i jedynym, jaki znają. Wykazują oni znacznie większą powściągliwość w ocenach. Odsetek osób oceniających członkostwo „bardzo dobrze” jest w tej grupie ponad dwukrotnie niższy niż wśród seniorów. Młodzi częściej wybierają odpowiedzi neutralne lub przyznają, że nie potrafią jednoznacznie ocenić wpływu UE na konkretne obszary życia, takie jak dostępność usług publicznych. Może to sugerować, że korzyści płynące z integracji są przez nich traktowane jako standard, a nie jako nadzwyczajny sukces.

Od transportu do ochrony zdrowia – zmiana oczekiwań Warszawiaków

Przez lata obrazem płynących do Warszawy funduszy unijnym były wielkie place budowy: nowe linie metra, mosty czy modernizowane trasy tramwajowe. Mieszkańcy doceniają te działania, wskazując wciąż transport publiczny oraz drogi jako obszary, które najbardziej skorzystały na wsparciu z Brukseli. Jednak model rozwoju oparty na „betonie i asfalcie” z wolna nasyca potrzeby Warszawiaków.

51 proc. badanych Warszawiaków czuje się jednocześnie Polakami i Europejczykami

W najnowszych badaniach widać, że głos mieszkańców przesuwa się w stronę inwestycji „miękkich”, bezpośrednio wpływających na poczucie bezpieczeństwa i komfort życia. Najważniejsze postulaty dotyczące przyszłych celów wydatkowania środków unijnych dotyczą ochrony zdrowia oraz usług społecznych. W dalszej kolejności Warszawiacy oczekują wsparcia dla mieszkalnictwa oraz działań na rzecz bezpieczeństwa. Co ciekawe, mimo rosnących kosztów transformacji energetycznej poparcie dla unijnej polityki klimatycznej w stolicy pozostaje stabilne i wysokie. Mieszkańcy widzą w niej szansę na nowoczesne, zdrowsze miasto, choć nie jest to już priorytet tak palący jak dostęp do lekarza czy tanich mieszkań.

Styl życia Warszawiaków: mobilność i cyfrowa tożsamość

Dla współczesnego Warszawiaka Unia Europejska to nie tylko fundusze, ale przede wszystkim określony styl życia. Najważniejszą korzyścią, wymienianą niezależnie od wieku, jest swoboda poruszania się w strefie Schengen. Możliwość podróżowania bez paszportu stała się dla mieszkańców stolicy elementem tożsamości. Większość badanych przyznaje, że członkostwo w UE ma realny, pozytywny wpływ na ich codzienne funkcjonowanie.

68 proc. mieszkańców wskazuje swobodę podróżowania (Schengen) jako kluczową korzyść wyniesioną z członkostwa w UE

Ten wpływ objawia się również w sferze cyfrowej. Warszawa aspiruje do miana inteligentnego miasta (smart city), a mieszkańcy coraz bardziej doceniają innowacje i cyfryzację usług miejskich realizowane przy wsparciu Wspólnoty – wynika z opublikowanego badania. Zmienił się także sposób, w jaki Warszawiacy czerpią wiedzę o Europie. Głównym źródłem informacji stały się portale internetowe oraz platformy społecznościowe, z Facebookiem na czele. To tam kształtują się opinie, które w przyszłości będą decydować o tym, jak Warszawa będzie definiować swoją rolę w strukturach europejskich.

Wszystkie te odczucia mieszkańców stolicy należy oglądać z jednej, niezmiennej od lat, perspektywy – bardzo wysokiego poziomu ogólnej satysfakcji i poczucia sukcesu związanego z obecnością w UE.

Badanie zostało przeprowadzone przez opinia24 i zrealizowane techniką wywiadów internetowych CAWI na 500-osobowej reprezentatywnej próbie mieszkańców 18+ w okresie 13–20 kwietnia na zlecenie m.st. Warszawy.