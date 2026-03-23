Na tak zadane pytanie najwięcej respondentów – 50,7 proc. – odpowiedziało, że Polska zdecydowanie powinna pozostać w UE. Kolejnych 22,1 proc. respondentów zdecydowało się na odpowiedź „raczej pozostać”. Łącznie przeciwko polexitowi opowiedziało się więc 72,8 proc. ankietowanych.
Z kolei 16,2 proc. badanych jest za tym, by Polska „raczej opuściła” UE. 6,7 proc. respondentów jest zaś zdania, że należy zdecydowanie wystąpić z UE. Oznacza to, że za wyjściem Polski z UE opowiedziało się łącznie 22,9 proc. respondentów, czyli więcej niż co piąty.
4,3 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
Jak wynika z sondażu IBRiS dla Polsat News, za zdecydowanym pozostaniem Polski w Unii Europejskiej opowiedziały się w większości kobiety, osoby w wieku 60-69 lat, mieszkańcy dużych miast o zaludnieniu powyżej 250 tys.. oraz posiadacze wyższego wykształcenia
Wśród osób, które zdecydowanie chcą wyjścia Polski ze Wspólnoty, dominują zaś kobiety, osoby w wieku 50-59 lat, mieszkańcy małych miast o zaludnieniu do 50 tys.. oraz posiadające wykształcenie wyższe.
W badaniu Polaków zapytano także, jak ich zdaniem członkostwo w Unii Europejskiej wpłynęło na sytuację Polski. 56,5 proc. ankietowanych – a więc ponad połowa – uważa, że nasz kraj odniósł dzięki Wspólnocie więcej korzyści niż strat. Innego zdania jest zaś 18,1 proc. badanych. 16,7 proc. respondentów jest natomiast zdania, że korzyści i straty zrównoważyły się.
8,7 proc. badanych nie było w stanie odpowiedzieć na pytanie – wybrali oni odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.
W referendum z 2003 r., które zdecydowało o wejściu Polski do UE – co nastąpiło 1 stycznia 2003 r. – za obecnością w Unii Europejskiej zagłosowało 77,45 proc., a przeciw było 22,55 proc. Frekwencja w referendum (trwało dwa dni) wyniosła 58,85 proc.
Spośród partii obecnych w parlamencie do wyjścia z UE otwarcie namawia Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Lider tego ugrupowania w niedawnym wywiadzie udzielonym Monice Jaruzelskiej mówił, że „dobrze przygotowany Polexit to jedyna alternatywa dla bankructwa, wywłaszczenia i utraty suwerenności.”.
Badanie ogólnopolskie IBRiS dla Grupy Polsat przeprowadzono w dniach 19-22 marca. Zrealizowano je metodą CATI na grupie reprezentatywnej tysiąca Polaków.
