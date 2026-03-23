Na tak zadane pytanie najwięcej respondentów – 50,7 proc. – odpowiedziało, że Polska zdecydowanie powinna pozostać w UE. Kolejnych 22,1 proc. respondentów zdecydowało się na odpowiedź „raczej pozostać”. Łącznie przeciwko polexitowi opowiedziało się więc 72,8 proc. ankietowanych.

Nowy sondaż: Więcej niż co piąty Polak jest zdania, że powinniśmy wyjść z UE

Z kolei 16,2 proc. badanych jest za tym, by Polska „raczej opuściła” UE. 6,7 proc. respondentów jest zaś zdania, że należy zdecydowanie wystąpić z UE. Oznacza to, że za wyjściem Polski z UE opowiedziało się łącznie 22,9 proc. respondentów, czyli więcej niż co piąty.

4,3 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Jak wynika z sondażu IBRiS dla Polsat News, za zdecydowanym pozostaniem Polski w Unii Europejskiej opowiedziały się w większości kobiety, osoby w wieku 60-69 lat, mieszkańcy dużych miast o zaludnieniu powyżej 250 tys.. oraz posiadacze wyższego wykształcenia