Z tego artykułu dowiesz się: Jak od zeszłego roku zmieniły się średnie zarobki polskich studentów?

Jak pracują polscy studenci i jakich wynagrodzeń oczekują?

Jakie znaczenie dla studentów ma rozwój praktycznych kompetencji zawodowych?

Jakie możliwości oferuje im Program Kariera Polskiej Rady Biznesu?.

Poprawia się sytuacja finansowa pracujących studentów. Prawie połowa z nich deklaruje zarobki między 3 a 6 tys. zł netto miesięcznie, a ponad 15 proc. uzyskuje z pracy ponad 6 tys. zł „na rękę” – wynika z tegorocznej edycji badania „Student w pracy” zrealizowanego przez SW Research w ramach stażowego Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. Badanie, które w I kw. tego roku objęło tysiąc osób studiujących w 13 miastach, dowodzi, że ponad połowa z nich ma już pracę. W dodatku nie najgorzej płatną.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Wynagrodzenia Zetki najbardziej zadowolone ze swoich zarobków Na przekór negatywnym stereotypom o roszczeniowości młodych pracowników, to pokolenie Z najczęściej deklaruje satysfakcję z obecnego wynagrodzenia....

Co prawda 13,5 proc. badanych zarabia poniżej 2 tys. zł netto miesięcznie, ale też prawie co trzeci pracuje dorywczo bądź nieregularnie. Jednocześnie niewiele mniejsza grupa aktywnych zawodowo studentów (prawie 30 proc.) deklaruje pracę w wymiarze pełnego etatu (czyli 160 godzin w miesiącu) a co szósty na ¾ etatu (120 godzin miesięcznie). Najczęściej pracują na umowę zlecenia (44 proc. badanych), ale co czwarty student jest zatrudniony na umowie o pracę na czas nieokreślony.

Foto: PRB

Rosną płacowe ambicje młodych

Spory wymiar pracy, a także PIT-0 (młodzi ludzie do 26 roku życia są zwolnieni z podatku dochodowego) wpływają na wynagrodzenia osób łączących studia z pracą. Średni poziom deklarowanych w tym roku studenckich zarobków zwiększył się do 4,15 tys. zł netto miesięcznie, czyli o ponad 14 proc. w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem.

Dwukrotnie szybciej, bo prawie o 30 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem (do 9,9 tys. zł netto) rosła jednak przeciętna kwota pożądanych obecnie zarobków. W górę poszły także oczekiwania dotyczące przyszłych dochodów. W perspektywie roku liczą na zarobki netto wynoszące średnio 12,1 tys. zł, za trzy lata chcą dojść do średnio 14 tys. zł miesięcznie, zaś za dziesięć lat – do 16,4 tys. zł netto.

Co więcej, już teraz 14 proc. studentów pytanych o satysfakcjonujące wynagrodzenie wskazuje kwotę 20 tys. zł i więcej, zaś w perspektywie roku odsetek tych oczekiwań przekracza 24 proc..

Racjonalne wybory

– Dzisiejsi studenci bardzo racjonalnie odczytują realia rynku pracy. Wiedzą, ile zarabiają obecnie, ale jednocześnie mają jasno określone oczekiwania wobec swojej przyszłości zawodowej – komentuje wyniki badania Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera PRB. Według Owerki, dla pracodawców to ważny sygnał: młodzi ludzie nie szukają wyłącznie pierwszego zajęcia, lecz miejsc, w których wynagrodzenie będzie rosło razem z ich kompetencjami i odpowiedzialnością.

Możliwość zdobycia praktycznych kompetencji daje młodym ludziom Program Kariera – największy ogólnopolski program płatnych staży dla studentów i absolwentów organizowany przez PRB pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej”. W tegorocznej, 23. już edycji Programu Kariera (do której można się zgłaszać do 15 maja), na uczestników czeka prawie 115 staży w różnych działach 40 znanych krajowych i międzynarodowych firm oraz instytucji. Tegoroczni stażyści będą mogli zarobić co najmniej 4,85 tys. zł brutto miesięcznie, a są też staże, które oferują nawet 8,5 tys. zł pensji za miesiąc.