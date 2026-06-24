Jak dowiedziała się krakowska rozgłośnia, propozycja, którą NIL ma przedstawić jeszcze w środę, jest reakcją na nieprawidłowości dotyczące Dawida Kacprzyka, 29-letniego lekarza bez specjalizacji, który kierował SOR w Szpitalu Południowym, pracował też w kilku innych szpitalach, a jednocześnie był radnym Koalicji Obywatelskiej. Jak ustalili dziennikarze, w czasie dyżurów prowadził działalność polityczną, występował w telewizji i uczestniczył w sesjach rady dzielnicy.

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NIL chce alertów o przekroczeniu przez lekarza limitu czasu pracy

Według propozycji NIL lekarze mogliby pracować maksymalnie 78 godzin tygodniowo i 312 godzin miesięcznie. O przekroczeniu limitu miałby informować system alertów.

NIL uważa, że takie rozwiązanie zwiększyłoby bezpieczeństwo pacjentów i poprawiło warunki pracy medyków. Propozycja oparta jest na wynikach badania, które samorząd wśród lekarzy. Nowe zasady dotyczyłyby wszystkich lekarzy, niezależnie od tego, w ilu miejscach pracują.

Lekarze na kontraktach pracują zbyt wiele godzin

Prezes NIL Łukasz Jankowski zapowiedział, że przedstawiciele samorządu chcą jeszcze dziś przedstawić rządowi propozycję ograniczenia czasu pracy lekarzy.

- Dzisiaj lekarze na kontraktach są bez żadnej kontroli, mogą pracować ciągiem przez wiele godzin. Te zmiany mają służyć odpoczynkowi, dobru pacjenta, poprawieniu jakości opieki - wyjaśnił w rozmowie z RMF FM prezes Izby.

Z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wynika, że obecnie 73 proc. lekarzy specjalistów wykonuje świadczenia na podstawie kontraktów. Taki lekarz jest niezależnym wykonawcą prowadzącym własną działalność gospodarczą, a nie pracownikiem. Jako firma wystawia szpitalowi faktury za wykonane usługi. Szpitale rozliczają się z lekarzami kontraktowymi w różny sposób, w zależności od wynegocjowanych warunków. AOTMiT ustaliła, że 51 proc. lekarzy ze specjalizacją na kontrakcie rozlicza się z przepracowanych godzin, a 34 proc. z wykonanych procedur, co oznacza, że otrzymują oni procent kwoty, którą za świadczenie płaci Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

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Ile godzin pracował Dawid Kacprzyk

Lekarz Dawid Kacprzyk, od którego rozpoczęła się wielowątkowa afera związana ze Szpitalem Południowym w Warszawie, najwyraźniej był jednym z lekarzy, którzy pracowali ponad siły. Z danych przekazanych przez Szpital wynikało, że w ubiegłym roku przepracował on łącznie 3976 godzin, co daje średnio 331 godzin w miesiącu (prawie 11 godzin dziennie), wliczając niedziele i święta. W czasie dyżurów miał też zajmować się prowadzeniem działalności politycznej, uczestniczyć w sesjach rady dzielnicy Ursus jako radny z ramienia KO, a także występować w telewizji i radiu.

Jednocześnie przez cztery miesiące w 2025 r. Dawid Kacprzyk był na kontrakcie w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, gdzie miał przepracować w sumie 732 godziny, co daje średnio 183 godziny w miesiącu.

Tylko pracy w dwóch szpitalach lekarz Kacprzyk musiałby więc poświęcać średnio ponad 17 godzin dziennie. Przypomnijmy, że w 2025 r. zarobił on 1,6 mln złotych.