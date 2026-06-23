Siedziba Szpitala Południowego w Warszawie
Jak informowały media, po wybuchu afery dotyczącej nieprawidłowości w Szpitalu Południowym Dawid Kacprzyk skorygował 15 czerwca 33 faktury, jakie wystawił za świadczenie usług medycznych (za okres od 31 stycznia 2025 r. do 16 czerwca 2026 r.) i przelał na konto lecznicy ponad 500 tys. złotych.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała jednak, że do skutecznego zwrotu nie doszło. - Zostały przekazane nam informacje, że doszło do przelewu na rachunek szpitala od pana doktora, który to przelew nie został uwzględniony i środki zostały zwrócone na rachunek doktora dzień po ich uwidocznieniu – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba.
Czytaj więcej
Niegospodarność, naruszenie zasad przyjmowania na SOR, fałszywe faktury i niedopełnienie obowiązków przez pracowników warszawskiego ratusza, odpowi...
Jak wyjaśnił, księgowość szpitala zwróciła przelew lekarzowi z powodu braku tzw. kauzy fiskalnej, co nie pozwoliło prawidłowo zaliczyć tych środków na rachunku szpitala.
- Twierdzenia, które podtrzymujemy, oparte są na materiale dowodowym – zawiadomieniu z 17 czerwca. Nie mogę wykluczyć, że pomiędzy 17 a 23 czerwca wydarzyły się jakieś nowe okoliczności. Być może zostały wyjaśnione okoliczności dotyczące tego, co było podstawą prawną tych przelewów – mówił PAP prok. Skiba.
Odniósł się także do zarzutów posła PiS Janusza Cieszyńskiego wobec prokuratury.
- Wskazywanie, że Prokuratura Okręgowa wprowadzała w błąd, jest co najmniej manipulujące i sugerowałbym przeprowadzenie jeszcze raz kontroli poselskiej – podkreślił prok. Skiba.
Czytaj więcej
Badane są kolejne wątki wokół afery Dawida Kacprzyka. Szpital Południowy nie był jedyną placówką, dla której młody lekarz świadczył swoje usługi. M...
Poseł Janusz Cieszyński, który wraz z dwojgiem innych posłów PiS, Mateuszem Morawieckim i Anną Kwiecień, przeprowadzili kontrolę poselską w Szpitalu Południowym, zaprzeczył słowom prok. Skiby.
„Jak ustaliliśmy z posłanką Anna Kwiecień, Szpital Południowy nie zwrócił pół miliona złotych złodziejowi Kacprzykowi” - napisał we wtorek na portalu X Cieszyński, dodając, że kolejna kontrola odbędzie się w przyszłym tygodniu.
Prok. Skiba wyjaśnił, że w zawiadomieniu z 17 czerwca prezes zarządu Szpitala Południowego poinformował, że na konto szpitala wpłynął przelew od Dawida Kacprzyka w wysokości pół miliona złotych tytułem wyrównania wynagrodzenia.
- Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania. Jednocześnie do Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się o niezwłoczne przedstawienie wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowych - zaznaczył rzecznik prokuratury.
Dodał, że jako potwierdzenie dołączone były potwierdzenie przelewu z 15 czerwca - gdy Kacprzyk przelał pół miliona złotych na konto szpitala i z 16 czerwca, kiedy szpital zwrócił lekarzowi pieniądze.
Czytaj więcej
- Państwo Donalda Tuska i Dawida Kacprzyka w służbie zdrowia to państwo pogardy wobec obywateli - w rozmowie z RMF FM mówi o aferze wokół Szpitala...
W Szpitalu Południowym trwają kontrole prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę opisywanych w lecznicy nieprawidłowości bada prokuratura. Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej. Dawid Kacprzyk, 29-letni lekarz w trakcie specjalizacji, w zeszły poniedziałek zrezygnował z członkostwa w KO, a w czwartek z mandatu radnego dzielnicy Ursus; zwrócił też szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy – pół miliona złotych, które szpital musiał mu oddać ze względu na brak możliwości zaksięgowania. Prezydent Warszawy odwołał zarząd i radę nadzorczą szpitala. Nową prezeską zarządu placówki została Aneta Gomółka-Siembora.
Śledztwa w sprawie Szpitala Południowego wszczęto po publikacji portalu Zero.pl, który jako pierwszy opisał sprawę Kacprzyka. Z ustaleń wynikało też, że na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. W sprawie Szpitala Południowego w poniedziałek wszczęto dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura zbada, czy Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ placówkę prześwietli także PIP.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas