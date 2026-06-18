Były premier Mateusz Morawiecki ostro skomentował aferę wokół Szpitala Południowego w Warszawie i byłego już koordynatora tamtejszego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, lekarza oraz samorządowca Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Polityk PiS ocenił, że sprawa jest symbolem patologii w ochronie zdrowia i dowodem na brak nadzoru ze strony rządu Donalda Tuska.

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Afera wybuchła po ujawnieniu informacji o wysokich zarobkach Kacprzyka oraz doniesieniach medialnych dotyczących funkcjonowania SOR-u w miejskiej placówce. W następstwie publikacji szpital wypowiedział lekarzowi wszystkie umowy, a władze Warszawy oraz Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczęły kontrole.

Morawiecki: Kacprzyk jest symbolem „folwarku Donalda Tuska”

Zdaniem byłego premiera sprawa wykracza daleko poza osobę samego lekarza. – Jest przede wszystkim niesamowitym symbolem władzy i folwarku Donalda Tuska. Państwo Tuska i Kacprzyka w służbie zdrowia to państwo niesamowitej pogardy wobec obywateli. Jak można mówić ludziom, że brakuje pieniędzy w służbie zdrowia, wydłużać kolejki, stwierdzić, że nie będzie możliwości obsłużenia pewnych procedur medycznych, a w tym samym czasie pozwolić tej kaście faraonów z Platformy Obywatelskiej doić państwo – powiedział Morawiecki w rozmowie z RMF FM.

Były szef rządu wskazywał również na polityczne związki Kacprzyka z Koalicją Obywatelską. – Człowiek, który pojawiał się koło najbardziej prominentnych działaczy, człowiek, który był szefem platformerskiej młodzieżówki. Nowa generacja, bardzo bliski współpracownik Donalda Tuska. Ten człowiek oczywiście dzisiaj w panice będzie wygumkowywany niczym ze zdjęcia Stalina z Mołotowem i pozostałymi – stwierdził.

Afera wokół Szpitala Południowego. Co wiadomo o sprawie?

Dawid Kacprzyk był koordynatorem SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym oraz samorządowcem związanym z Koalicją Obywatelską. Burza wokół jego osoby rozpoczęła się po ujawnieniu oświadczenia majątkowego, z którego wynikało, że w 2025 roku osiągnął około 1,6 mln zł dochodu z działalności medycznej. Informacje te wywołały pytania o organizację pracy i sposób rozliczania dyżurów.

Po publikacjach medialnych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zarządził audyt w Szpitalu Południowym oraz w pozostałych miejskich SOR-ach. Kontrolę wszczął również NFZ. Sam Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a następnie stracił pracę w szpitalu.

Dodatkowe kontrowersje wywołały doniesienia medialne o możliwym uprzywilejowanym traktowaniu części pacjentów związanych z KO.

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„Prywatny szpital za publiczne pieniądze”

Morawiecki przekonywał, że sprawa może mieć szerszy charakter. – Słyszę o tego typu przypadkach w innych miejscach. Janusz Cieszyński przygotował zapytanie i posłał już zapytanie do wszystkich SOR-ów w Polsce, ponieważ ten prywatny folwark, który tam został zrobiony, to jest taki szpital prywatny za publiczne pieniądze. Prominentni działacze Platformy Obywatelskiej, jako ta elita, leczyli się, przychodzili z bólem głowy, a w tym samym czasie czekał ktoś po wypadku. To jest największy skandal – mówił były premier.

Polityk PiS podkreślał, że odpowiedzialność nie powinna ograniczać się do pojedynczych osób. – Problemem jest tutaj system. Problemem jest to, że w państwie, w którym dochodzi do takich nadużyć, państwie Donalda Tuska, nie ma odpowiedniego nadzoru, dlatego że w tym samym czasie on zajmuje się łapaniem wyimaginowanych nieprawidłowości po naszej stronie, a powinien dopilnować tego, co dzieje się po ich stronie – mówił.

Morawiecki domaga się kontroli wszystkich SOR-ów

Były premier zaapelował o szeroko zakrojone działania kontrolne. – Powinni przeprowadzić natychmiast wszędzie kontrolę, w każdym szpitalu, zwłaszcza na SOR-ach – powiedział.

Według Morawieckiego obecne problemy są częścią szerszego kryzysu ochrony zdrowia. – To, co dzieje się dzisiaj w służbie zdrowia, to jest ewidentny powrót do próby prywatyzacji służby zdrowia – ocenił.

Pięć propozycji dla ochrony zdrowia

Jednocześnie były premier podkreślał, że większość lekarzy wykonuje swoją pracę uczciwie. – Ja będę bardzo bronił lekarzy, ponieważ 99 proc. lekarzy jest absolutnie uczciwych. Tak jak i w społeczeństwie znajdują się czasami czarne owce, jak pan Kacprzyk, który niestety zepsuł reputację środowiska lekarskiego, ale lekarz musi zarabiać godnie, ponieważ pracuje z cierpiącym pacjentem – wskazał.

Morawiecki przypomniał również przedstawione wcześniej propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia. Wśród nich wymienił m.in. ograniczenie bardzo wysokich wynagrodzeń za niektóre formy dyżurów, stworzenie centralnej ewidencji czasu pracy lekarzy, utworzenie ogólnopolskiej bazy kontraktów medycznych oraz ujednolicenie zasad ogłaszania konkursów przez szpitale.

– Wierzę, że zaproponowane punkty będą tylnymi drzwiami przyjmowane przez obecnego premiera, bo to jest jedyny sposób, żeby uzdrowić przynajmniej częściowo te patologie – powiedział.