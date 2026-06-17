Na środowej konferencji prasowej w Sejmie Czarzasty powiedział, że Lewica „od wielu tygodni postuluje bardzo daleko idące i radykalne zmiany, jeżeli chodzi o opiekę medyczną w Polsce”. Przedstawił cztery punkty, nad którymi - według ugrupowania - dyskusja powinna rozpocząć się „w trybie natychmiastowym”.

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Lider Nowej Lewicy oświadczył, że po pierwsze trzeba „poważnie przedyskutować określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy”; kolejny punkt dyskusji to zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej.

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Ponadto - mówił Czarzasty - trzeba natychmiast dokonać analizy, „czy urządzenia medyczne i aparatura medyczna jest wykorzystywana w pełnym wymiarze czasowym”, bo są informacje, że w niektórych placówkach bardzo drogie urządzenia medyczne wykorzystywane są np. tylko do godz. 16-17 ze względu na brak środków. Czwartym punktem, który wymienił lider Nowej Lewicy, jest temat ewidencji czasu pracy lekarzy.

Czarzasty podkreślił, że nie chodzi o „nagonkę na lekarzy”, ale „czas najwyższy, żeby sprawy systemu funkcjonowania służby zdrowia w sposób bardzo poważny i bardzo radykalny (…) przedyskutować”.