Naklejki mają zaskakująco długą i bogatą historię, sięgającą znacznie dalej niż mogłoby się wydawać. Za prekursora naklejek uznaje się gumę arabską i klej stosowany w starożytności do etykietowania towarów, jednak prawdziwa historia naklejek w nowoczesnym rozumieniu zaczyna się w XIX wieku. W 1839 r. wynaleziono proces wulkanizacji gumy, co pozwoliło na produkcję trwalszych klejów. Kluczowym momentem było jednak wynalezienie samoprzylepnego papieru – w 1935 r. firma R. Stanton Avery (późniejsza Avery Dennison) opracowała technologię umożliwiającą masową produkcję etykiet samoprzylepnych, co uznaje się za narodziny współczesnej naklejki.