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„Naklejkowo”: Przylep się do stołu i zbuduj wioskę

„Naklejkowo” to świetna propozycja dla tych, którzy chcieliby się sprawdzić jako zarządcy wioski, uwielbiają gry kooperacyjne bez negatywnej interakcji, a także poszukują oryginalnych rozwiązań mechanicznych. Przyklejanie kolejnych naklejek sprawia mnóstwo frajdy.

Publikacja: 01.08.2026 20:03

„Naklejkowo”: Przylep się do stołu i zbuduj wioskę

Foto: mat.pras.

Daria Chibner

Naklejki mają zaskakująco długą i bogatą historię, sięgającą znacznie dalej niż mogłoby się wydawać. Za prekursora naklejek uznaje się gumę arabską i klej stosowany w starożytności do etykietowania towarów, jednak prawdziwa historia naklejek w nowoczesnym rozumieniu zaczyna się w XIX wieku. W 1839 r. wynaleziono proces wulkanizacji gumy, co pozwoliło na produkcję trwalszych klejów. Kluczowym momentem było jednak wynalezienie samoprzylepnego papieru – w 1935 r. firma R. Stanton Avery (późniejsza Avery Dennison) opracowała technologię umożliwiającą masową produkcję etykiet samoprzylepnych, co uznaje się za narodziny współczesnej naklejki.

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