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„Kleopatry. Zapomniane królowe Egiptu”: Zbrodnie rodzinne

Dodatkowej atrakcyjności książka o Kleopatrach nabiera, gdy zaczynamy ją czytać nie jako dzieło historyczne, ale biologiczne.

Publikacja: 31.07.2026 20:03

„Kleopatry. Zapomniane królowe Egiptu”: Zbrodnie rodzinne

Foto: mat.pras.

Marek Oramus

Książka „Kleopatry. Zapomniane królowe Egiptu” obejmuje dwa wieki przed Chrystusem, a to zarazem ostatni okres niepodległości Egiptu, zanim przejęli go Rzymianie. Autorem jest Lloyd Llewellyn-Jones, profesor historii starożytnej na Uniwersytecie Cardiff, mający wszystkie niezbędne kompetencje, by taką rzecz napisać – wiele zdjęć wizerunków Kleopatr wykonał osobiście, co świadczy o zaangażowaniu naukowym w temat. I rzeczywiście: książka sypie faktami, ukazuje powiązania, czyta się ją jak reportaż zdobyty dzięki maszynie czasu – a to tylko (i aż) talent narracyjny plus wiedza o epoce i jej bohaterkach.

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