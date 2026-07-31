Książka „Kleopatry. Zapomniane królowe Egiptu” obejmuje dwa wieki przed Chrystusem, a to zarazem ostatni okres niepodległości Egiptu, zanim przejęli go Rzymianie. Autorem jest Lloyd Llewellyn-Jones, profesor historii starożytnej na Uniwersytecie Cardiff, mający wszystkie niezbędne kompetencje, by taką rzecz napisać – wiele zdjęć wizerunków Kleopatr wykonał osobiście, co świadczy o zaangażowaniu naukowym w temat. I rzeczywiście: książka sypie faktami, ukazuje powiązania, czyta się ją jak reportaż zdobyty dzięki maszynie czasu – a to tylko (i aż) talent narracyjny plus wiedza o epoce i jej bohaterkach.