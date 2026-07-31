– To straszne. Zapamiętajcie ten widok. To będziemy my za trzy lata, jeśli zła strona wygra (...) Jeśli demokraci wygrają, nie będziecie mieć dobrego życia! – powiedział Trump w telewizji Fox News.

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„Smutne przypomnienie”. Biały Dom i Vance reagują na sceny z Hiszpanii

Do sytuacji w Ceucie odniósł się też wiceprezydent J.D. Vance. „Dziękować Bogu, że Donald Trump został wybrany i że granica naszego kraju nie wygląda już w ten sposób” – napisał w serwisie X. „Te obrazy z Hiszpanii są smutnym przypomnieniem konsekwencji masowej migracji oraz radykalnej lewicowej polityki globalistycznej, która umożliwiła inwazję na Zachód” – dodał wiceprezydent.

Dzień wcześniej kryzys skomentowała też rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly. „Prezydent Trump od dawna ostrzega Europę, co się stanie, jeśli będzie nadal realizować skrajnie lewicową, globalistyczną politykę, w tym sprzyjającą masowej migracji” – przekazała w oświadczeniu dla konserwatywnej stacji Fox News. „Hiszpania i inne kraje, które przyjęły tę destrukcyjną filozofię, powinny natychmiast zmienić kurs, w przeciwnym razie ryzykują własny upadek” – oznajmiła.

Nagrania z Ceuty udostępnia wielu amerykańskich prawicowych komentatorów. Miliarder Elon Musk napisał, że napływ imigrantów to „inwazja”. Stwierdził też, że „cały budżet Hiszpanii zostanie zniszczony przez nielegalnych imigrantów”.

Niemal 50 tysięcy migrantów w dobę. Premier Hiszpanii na miejscu

Jak poinformowały w piątek władze w Madrycie, w ciągu ostatniej doby granicę w Ceucie przekroczyło w sposób niekontrolowany około 49 tys. migrantów. Osoby te przedostały się do Ceuty z sąsiedniego Maroka.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który w piątek przybył do Ceuty, określił sytuację jako „naruszenie integralności terytorialnej” Hiszpanii.