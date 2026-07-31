Dla migrantów z Maroka, Algierii, Syrii oraz innych państw afrykańskich dotarcie do Ceuty lub Melilli oznacza znalezienie się na terytorium Unii Europejskiej. Z tego powodu miasta są miejscem licznych prób nielegalnego przekraczania granicy. Oba miasta otaczają wysokie, silnie strzeżone ogrodzenia, a granice są patrolowane przez funkcjonariuszy. Mimo to regularnie dochodzi do prób sforsowania murów lub dotarcia do miast drogą morską.

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Ceuta i Melilla. Granica Unii Europejskiej z Afryką

Ceuta znajduje się na skalistym cyplu dokładnie naprzeciwko Gibraltaru, natomiast Melilla leży dalej na wschodnim wybrzeżu Maroka. Oba miasta oficjalnie należą do Hiszpanii i mają status autonomiczny.

Mieszkańcy obu miast są obywatelami Hiszpanii i mogą swobodnie podróżować do kontynentalnej części kraju.

Hiszpańskie eksklawy w Afryce Północnej Foto: PAP

Ceuta i Melilla. Miasta, które powstały w czasach starożytnych

Początki Melilli sięgają czasów fenickich. Miasto znajdowało się później pod panowaniem Kartaginy, Rzymu i władców arabskich, a w XV wieku zostało zajęte przez Hiszpanię.

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Ceuta prawdopodobnie powstała w V wieku. W późniejszych latach znalazła się pod panowaniem arabskim, a następnie berberyjskim. W XV wieku zdobyli ją Portugalczycy, a następnie przeszła pod władzę Hiszpanii. Oba miasta były ważnymi ośrodkami handlowymi i miały strategiczne położenie.

Obecnie Melilla jest typowym miastem portowym, utrzymującym się głównie z przetwórstwa rybnego. Tym, co je wyróżnia, jest modernistyczna architektura. Ceuta ma z kolei do zaoferowania piękne piaszczyste plaże oraz zabytkowe kościoły, fortyfikacje i arabskie łaźnie.