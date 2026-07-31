Rząd federalny opracowuje logistyczne plany awaryjne na wypadek, gdyby po ewentualnym przejęciu władzy w jednym z landów przez Alternatywę dla Niemiec (AfD) jego władze odmówiły współpracy przy transporcie wojsk NATO – informuje dziennik „Die Welt”.

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Mobilność wojskowa NATO po wyborczym sukcesie AfD

Gazeta przekazuje, że analizą zajmuje się kilka resortów w Berlinie, a także władze Saksonii-Anhalt. Przedmiotem rozważań jest to, jak zapewnić mobilność wojskową w wypadku, gdy rząd jednego z krajów związkowych odmówi współpracy. W szczegółach opracowywane plany dotyczą m.in. zapewnienia zdolności służb wywiadowczych do działania oraz możliwości przejęcia zadań związanych z ochroną i transportem personelu przez sąsiednie landy. W Niemczech rola krajów związkowych przy transportach wojskowych jest kluczowa, to one wydają na nie zgody.

Niemcy głównym węzłem logistycznym NATO

W przypadku rosyjskiego ataku na wschodnią flankę NATO Niemcy byłyby głównym węzłem logistycznym Sojuszu. Przez terytorium RFN przemieszczano by setki tysięcy żołnierzy z innych państw NATO oraz ciężki sprzęt. W planach NATO jest przerzucanie wojsk na wschód jeszcze przed potencjalnym atakiem, gdy tylko po rosyjskiej stronie zaobserwowane zostaną niepokojące przygotowania do agresji.

„Powodem przygotowywania planów są spodziewane sukcesy wyborcze AfD na wschodzie Niemiec oraz obawy, że w razie poważnego kryzysu zagrożona mogłaby zostać rola Niemiec jako logistycznego węzła Sojuszu, bo kontrolowany przez AfD rząd na poziomie kraju związkowego mógłby opóźniać przemieszczanie wojsk, broni i pojazdów przeznaczonych do obrony terytorium NATO i jego wschodniej flanki” – stwierdza „Die Welt”.

Podziały polityczne sprzyjają Rosji i zagrażają Sojuszowi

Dla Putina „być może celem wcale nie jest militarne pokonanie NATO”, ponieważ byłoby to trudne przedsięwzięcie – powiedziało „Die Welt” źródło z jednego z państw zachodnich, zaznajomione z planowaniem obronnym. „Jeśli jednak uda mu się znaleźć i pogłębić polityczne podziały wewnątrz Sojuszu, będzie to najszybsza droga do rozbicia NATO” – dodało. Dlatego też z punktu widzenia Moskwy „bardzo skuteczne” mogłoby być wykorzystanie przychylnych Kremlowi polityków do opóźnienia szybkiego przerzutu wojsk NATO.

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Wysokie poparcie dla AfD w sondażach

Wybory w Saksonii-Anhalt odbędą się 6 września. W lipcowym sondażu instytutu INSA prawicowo-populistyczna AfD uzyskała w tym landzie 41 proc. poparcia, dystansując CDU o 17 punktów procentowych. Gdyby AfD zdobyła bezwzględną większość mandatów, mogłaby po raz pierwszy samodzielnie utworzyć rząd na poziomie kraju związkowego. Dwa tygodnie po Saksonii-Anhalt wybory czekają Meklemburgię-Pomorze Przednie, tu AfD również jest zdecydowanym liderem sondażowym.

Czołowi politycy partii opowiadają się za wznowieniem dostaw gazu do Niemiec z Rosji i przeciwko sankcjom na kraj Putina. kanclerz Friedrich Merz oraz minister obrony Boris Pistorius wielokrotnie zarzucali jej prorosyjskość i wykluczali bliższą polityczną współpracę.